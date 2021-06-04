Украина рассчитывает на максимум с ней. UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Северная Македония

UA-Футбол продолжает знакомить читателей с участниками предстоящего чемпионата Европы и на очереди один из двух абсолютных дебютантов континентального форума, соперник сборной Украины по группе С Северная Македония.

Историческая справка

Северная Македония – довольно молодая футбольная сборная. Свой первый официальный матч как самостоятельная боевая единица эта команда провела осенью 1993-го, одолев сборную Словении. Уже через три года состоится событие, которое до сих пор записывают во все исторические справки по Северной Македонии – самая большая победа в истории этой команды. Лихтенштейн был разбит со счетом 11:0.

Первым чемпионатом мира, к которому Северная Македония (тогда страна называлась Бывшая Югославская Республика Македония, БЮР Македония) проходила квалификацию, был Мундиаль 1998. Немного ранее македонцы начали свои отношения с чемпионатом Европы, но вплоть до 2020-го года этой сборной не удавалось отобраться на большой турнир. Прорыв произошел лишь тогда, когда классическая квалификация была "разбавлена" сеткой плей-офф Лиги наций.

Путь на Евро

В классическом отборе сборная Северной Македонии заняла третье место в непростой группе с Польшей, Австрией, Словенией, Израилем и Латвией. Македонцы одержали четыре победы, но от второго проходного места отстали сразу на пять баллов.

Второй шанс выпал в Лиге наций. Благодаря победе в своей группе Лиги D, Северная Македония вышла в финал четырех своего дивизиона, где поочередно одолела Косово (2:1) и Грузию (1:0). Впервые в своей истории македонцы сыграют в финальной части крупного турнира для сборных. Вторым абсолютным дебютантом Евро будет сборная Финляндии.

Тактика

Тренер сборной Северной Македонии пытается идти в ногу со временем, используя новомодную схему с тремя защитниками. Такая тактика, в частности, действовала в последнем контрольном поединке македонцев против сборной Словении (1:1). Перед тем против Германии македонцы также действовали с тремя игроками в центре обороны, но фланговые латерали действовали значительно глубже, чем против словенцев. Поэтому с Германией тактику можно характеризовать как 5-3-2, со Словенией – 3-4-3.

Игорь Ангеловский при такой структуре испытал две модели ведения игры – с низкой и высокой линией обороны. В первом тайме македонцы встречали соперника у своих ворот, впереди делали ставку на стандарты (заметны домашние наработки) и индивидуальные действия. Во втором с такой же тактической моделью была попытка играть с высокой линией защиты, с применением прессинга в центре поля и агрессивными атаками. Как итог, симпатичнее Северная Македония выглядела именно с высокой линией обороны, но в итоге пропустила в концовке поединка и не удержала победу.

На стандартах македонцы часто используют рывки кого-то из игроков в свободные зоны, куда предварительно планируется пасс. Несмотря на свой статус середнячка (или даже аутсайдера), Северная Македония редко играет с одним форвардом. Горан Пандев не только пытается оттягивать на себя внимание оппонентов, но и непосредственно открываться под передачи и забивать. Хотя нередко выстреливает кто-то другой.

Довольно креативные игроки у сборной Северной Македонии действуют из глубины поля: это и Адеми, и Эльмас, и Барди. На флангах мобильные Алиоски и Ристовски. Команда физически сильная, но не габаритная.

Главная звезда

Бесспорно, нельзя выделять кого-то другого, когда в составе есть Горан Пандев. Сейчас нападающему 37, но он словно переживает вторую молодость. А может, питается всенародной любовью как эликсиром молодости. Именно ему принадлежит победный гол в поединке с Грузией, который и вывел Северную Македонию на Евро. Горан Пандев – рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей (117) и забитых мячей (37). Обладатель статусных титулов победителя Лиги чемпионов, чемпионата Италии, Кубка Италии, клубного чемпионата мира.

Он уже уходил из сборной, признаваясь, что организм просто не выдерживает нагрузки. Однако вернулся, чтобы помочь Северной Македонии осуществить свою мечту по Евро-2020. И не подвел. А параллельно помог скромному "Дженоа" сохранить прописку в Серии А, забив девять голов в сезоне 2019/20. В последнем сезоне его команда была середняком, а Пандев, несмотря на возраст, отличился семь раз – это второй лучший личный сезонный показатель результативности в чемпионате с 2009-го года. Он любимец не только македонской, но и итальянской публики.

На родине у него есть собственный клуб, который не просто функционирует, а представляет страну в еврокубках ("Академия Горана Пандева"). Евро-2020 может стать очень красивым и трепетным прощальным моментом Пандева со сборной.

Игрок, который удивит

Ему 21 и он не основной в "Наполи". Но первый на подхвате. Игрок с великолепным индивидуальным мастерством, с пониманием игры. В последней товарищеской встрече сборной Северной Македонии Эльмас не только отметился красавцем-голом, но и успевал работать по всему периметру поля.

Врывался в свободные зоны при стандартах, шел в обыгрыш "один в один", применял дриблинг. Свободно чувствует себя в глубине поля, где успешно способен закрывать зону как под нападающими, так и на фланге. В его послужном списке уже есть голы за сборную не только в ворота Латвии, Словении или Лихтенштейна, но и Германии. На Евро-2020 будет еще один шанс огорчить кого-то из грозных оппонентов.

Кого может не хватить

В нападении сборная Северной Македонии пытается действовать вдумчиво, а не просто грузить мячи вперед на нападающих. Поэтому важна каждая боевая единица. Но на Евро придется обойтись без форварда "Удинезе" Ильи Нестеровского.

Опытный нападающий играет за сборную уже более десяти лет, забил более десяти голов, но турнир всей жизни пропустит из-за глупости. После взятия ворот сборной Лихтенштейна он показывал какие-то жесты и выкрикивал в камеру слова, которые были неоднозначно восприняты. Тренер Игорь Ангеловский отстранил подопечного от матчей, а затем появилась информация, что македонец порвал крестообразные связки и не поедет на Евро из-за травмы. Так или иначе, потеря для Северной Македонии существенная. А для самого Нестеровского – вообще трагедия.

Ложка дегтя

Новички того или иного турнира на самом деле наименее уязвимы к различным тормозным факторам. Давление ответственности македонцев сковывать не будет, само участие в Евро-2020 – уже праздник. Но амбициозной и гордой команде важно проявить себя как можно лучше, что может сыграть с македонцами злую шутку.

Группа у команды Игоря Ангеловского вовсе не "смертельная", поэтому будет соблазн сыграть с высокой линией обороны и потягаться в открытом футболе с более опытными соперниками. Это как раз дело опыта – где-то стоит притормозить, где дождаться своего шанса, а где-то просто отбиваться.

Есть сомнения, что неопытные македонцы, на эмоциях залетевшие на чемпионат Европы, способны хладнокровно регулировать свой стиль. Возможно, в таких условиях было бы проще играть против общепризнанных фаворитов, а не против Украины и Австрии, которые на этом чемпионате Европы будут "темными лошадками".

Ожидания и прогноз

Группа действительно не такая уж страшная – Нидерланды, Австрия, Украина. Здесь только один ярко выраженный лидер, который после смены тренерского штаба и себе не показывает монолитный футбол. Македонцы способны покусать всех и добыть какие-то очки, но все же вряд ли получится занять место выше четвертого.

Все же опыт на таких скоротечных турнирах играет очень важную роль. Умение правильно распределять силы иногда важнее выбранной на тот или иной поединок тактической формации. Северная Македония всем попортит нервы, но не окажется в плей-офф. И никто за это Горана Пандева и компанию не осудит.