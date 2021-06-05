Польша на Евро-2020: Лучший форвард мира и странная тренерская замена

Состав ценою в 276 миллионов евро, лучший форвард мира, основной голкипер “Ювентуса” и сразу 13 игроков из топ-4 европейских лиг. Все это о сборной Польши, возрастной состав которой готов штурмовать четвертый подряд чемпионат Европы. С каждым годом “белые орлы” выступают все лучше и в 2021-м могут претендовать на статус темной лошадки всего турнира. Давайте познакомимся с ними ближе.

История

12. Ровно столько турниров подряд пропустила сборная Польши, начиная с первого Евро-1960. Уделать всех в квалификации удалось лишь в 2008-м году, когда, собственного говоря, “бело-красные” и дебютировали. Спустя четыре года они повторили успех, правда без квалификаций. На турнир они попали в качестве принимающей, наряду с Украиной, стороны. Что в 2008-м, что в 2012-м путь поляков заканчивался еще в группе. Более того, за шесть игр они не добыли ни одной победы.

Бум случился в 2016-м. И все мы помним какой. Польша заняла второе место в группе с Украиной, Германией и Северной Ирландией (две победы и ничья), а после проползла еще стадию 1/8, выбив Швейцарию в серии пенальти. Остановить ту машину смог лишь будущий чемпион - Португалия. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, а после этого Блащиковский не забил решающий пенальти. Спасибо, как говорится, за участие.

Путь на Евро-2020

Впечатляюще. Это на случай, если вы хотели получить краткую характеристику отборочного пути сборной Польши. Теперь немного подробнее. “Белые орлы” оказались в не самой сложной группе. Главные соперники - будущие оппоненты Украины - Австрия и Северная Македония, а также Словения, Израиль и Латвия. Такой равный набор команд никогда удобным не назовешь. Выйти из него на Евро с честью не получится, а вот оказавшись вне первого-второго места, можешь сыскать позор на всю жизнь.

???? It's cruel to suggest any nation at #EURO2020 are a one man team but Poland is probably as close as it gets



???????? 53 goals and counting this season, how far can Robert Lewandowski fire Poland this summer? pic.twitter.com/bmZgK64U2a — WhoScored.com (@WhoScored) June 3, 2021

Поляки справились идеально. В десяти матчах они проиграли всего раз, при этом добыв восемь побед. Было пропущено всего пять голов и найдено звание одной из лучших оборон отборочного этапа. Казалось бы все идеально, но не для Ежи Бженчека. Впрочем, об этом чуть позже...

Тактика

С января 2021-го года во главе польской национальной команды стоит португалец Пауло Соуза. Несмотря на то, что до Евро было не так и много времени, новичок решился на эксперименты. Соуза отказался от любимой расстановки предшественника 4-4-2, перейдя на схему с тремя центрбеками. Рискованный ход, но 51-летний специалист настоял на своем. Внимательнее ознакомимся с кадрами.

Схема Соузы - 3-5-2, но возможно одно изменение. Иногда наставник поднимает Петра Зелинского немного выше на позицию “десятки”, а сама схема меняется на 3-4-1-2. Двойка форвардов почти всегда на месте - великолепный Левандовский и его напарник. Учитывая, что Кшиштоф Пентек пропустит Евро, его место должен будет занять либо Аркадиуш Милик, либо Кароль Свидерский.

Z takimi numerami na koszulkach zagrają na #EURO2020 nasi reprezentanci! ????????????



Więcej ???? https://t.co/k7wKuDIzQt pic.twitter.com/TqN5xNERG0 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 2, 2021

В полузащите одно из мест получит Зелински. Рядом с ним (или чуть глубже) будут располагаться два опорника. В двух основных матчах года, против Венгрии и Англии, на этих позициях выходил сплав опыта и молодости - Крыховяк и Модер. С латералями куда сложнее. Их выбор будет зависеть от силы соперника. Против Испании в группе выйдут два номинальных фулбека - Рыбус (слева) и Берешиньский (справа). Они заточены под оборону и больше часть игры проводят на своей половине, помогая центрбекам. Если же нужно атаковать, то в бой можно пустить Река и Шиманського.

Оборона. По вратарю никаких вопрос - Войцех Щенсны основной в “Юве”, что автоматически делает его первым номером в сборной. С тройкой защитников также примерно ясно - опытный Глик, и одногодки - Беднарек и Хелик. Обоим сейчас по 25. Отметим, что в команде также есть Томаш Кендзера, который однажды сыграл правым центральным оборонцем. Сейчас он рассматривается как футболист запаса.

Ну и главное. Игрокам Польши тяжело дается переход от классики (4-4-2) к идеям Соузы (3-5-2). Португалец часто ротирует состав, но все еще без особого успеха. Некогда надежная оборона “белых орлов” пустила три от Венгрии, два от Англии, один от России. Учитывая, что в одном из двух товарищеских матчей Соуза наигрывал свою любимую расстановку, но с одним форвардом (Левандовский не играл), состав команды на Евро будет приблизительно следующим:

Главная звезда

Лукаш Скорупский… Шутка. Конечно же главная звезда нынешней сборной Польши (как и “Баварии”) - это Роберт Левандовский. Возможно добавим лишнего пафоса, однако форвард провел великолепный сезон. Без никаких “но”. В Бундеслиге он побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол. Всего польский голеадор отметился 48 раз в 40 играх, отдав еще и восемь голевых передач. Космические цифры, не правда ли.

На Евро Левандовский едет с особой мотивацией. В прошлом году его прокатили с Золотым Мячом, но Роберт решил закончить начатое. Чтобы получить главный индивидуальный приз в год Евро, нужно сделать одно - отлично сыграть на Евро. Этим, мы уверенны, Роберт будет заниматься на протяжении всех матчей. Более того, Левандовскому нужно бы закрыть один гештальт. За сборную Польши на Евро он забил пока два раза, в то время как у Блащиковского три точных выстрела. Пора бы Роберту и здесь стать номером один.

Кто удивит

Официальный сайт УЕФА советует внимательнее проследить за 22-летним полузащитником Якубом Модером. Здесь мы с ними солидарны. Хавбек - воспитанник “Леха”, который зимой 2021-го на год был арендован “Брайтоном”. После непростого начала в Англии, под конец сезона он получил место в старте, сыграв 12 матчей, среди которых - 7 в основном составе.

Подобная ситуация у Модера и в национальной сборной. Его нельзя назвать лидером центра поля, однако Соуза ему доверяет и выпускал в старте в главных матчах. Крайне вероятно, что Евро-2020 он начнет основным игроком в паре с Крыховяком. Любимая фишка Модера - дальние удары. Подобным образом он забил на “Уэмбли” англичанам. Этим же оружием он пользовался и в составе “Брайтона”, нанося в среднем более одного удара за матч.

Jakub Moder (‘99) ranks inside the top 15% of Premier League full-backs this season for (per 90 output):



Shots (1.8)

Shots on target (0.4)

Progressive dribbles (7)

Touches in opposition box (3.5)

Pressures (18.6)

Successful pressures (5.4)



Promise. ???????? #BHAFC pic.twitter.com/oiEkJbWgvA — Albion Analytics (@AlbionAnalytics) May 28, 2021

Лежка дегтя

18-го января 2021-го года в Польше случился взрыв. Информационный. После классного отбора на Евро и сохранения места в группе А Лиги Наций, польская федерация футбола объявила об уходе Ежи Бженчека. Причины не назывались, потому фанаты были вынужденны догадываться о них сами. В ход пошли теории, что у наставника случился конфликт с Левандовским, что у него недопонимания с федерацией и тд.

Практически сразу было объявлено, что вакантный пост займет португалец Пауло Соуза. Учитывая, что сменщик нашелся настолько быстро, становится понятным, что увольнение Бженчека было подготовлено заранее. Как заявил после президент федерации Збигнев Бонек, при старом наставнике сборная не прогрессировала. Но наступили новые времена.

Jerzy Brzeczek has left his job as Poland coach despite helping the team qualify for Euro 2020, the country's football federation announced on Monday.https://t.co/8NfuSzYDZq — Firstpost Sports (@FirstpostSports) January 18, 2021

Эти самые времена пока не очень радуют местных болельщиков. Соуза, как мы говорили выше, пытается внедрить новую схему, однако для таких глобальных перестановок ему было уделено очень мало времени. Перед Евро поляки проведут лишь два спарринга (Россия и Исландия), что сильно усложняет работу португальца. Крайне вероятно, что неожиданная смена тренера, в паре с тактической революцией при сыгранном составе, аукнется “белым орлам”.

Прогноз на выступление

Но несмотря на все проблемы, есть уверенность, что Польша основную задачу выполнит. То есть, из группы выйдет. Да, испанцев обойти не так и просто, однако Швеция и Словакия не выше уровнем. У них в составе Левандовского точно нет. Потому второе место в группе мы за поляками закрепим

В плей-офф будет сложнее. В теории, второе место в их квартете может вывести на Хорватию или Шотландию, с которыми бороться можно, а вот дальше их может ждать кто-то из тройки Португалия/Германия/Франция. Рискнем предположить, что стадии четвертьфинала “белые орлы” и закончат свой путь на будущем Евро.