Польша на Евро-2020: Лучший форвард мира и странная тренерская замена

Состав ценою в 276 миллионов евро, лучший форвард мира, основной голкипер “Ювентуса” и сразу 13 игроков из топ-4 европейских лиг. Все это о сборной Польши, возрастной состав которой готов штурмовать четвертый подряд чемпионат Европы. С каждым годом “белые орлы” выступают все лучше и в 2021-м могут претендовать на статус темной лошадки всего турнира. Давайте познакомимся с ними ближе.

12. Ровно столько турниров подряд пропустила сборная Польши, начиная с первого Евро-1960. Уделать всех в квалификации удалось лишь в 2008-м году, когда, собственного говоря, “бело-красные” и дебютировали. Спустя четыре года они повторили успех, правда без квалификаций. На турнир они попали в качестве принимающей, наряду с Украиной, стороны. Что в 2008-м, что в 2012-м путь поляков заканчивался еще в группе. Более того, за шесть игр они не добыли ни одной победы.

Бум случился в 2016-м. И все мы помним какой. Польша заняла второе место в группе с Украиной, Германией и Северной Ирландией (две победы и ничья), а после проползла еще стадию 1/8, выбив Швейцарию в серии пенальти. Остановить ту машину смог лишь будущий чемпион - Португалия. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, а после этого Блащиковский не забил решающий пенальти. Спасибо, как говорится, за участие.

Впечатляюще. Это на случай, если вы хотели получить краткую характеристику отборочного пути сборной Польши. Теперь немного подробнее. “Белые орлы” оказались в не самой сложной группе. Главные соперники - будущие оппоненты Украины - Австрия и Северная Македония, а также Словения, Израиль и Латвия. Такой равный набор команд никогда удобным не назовешь. Выйти из него на Евро с честью не получится, а вот оказавшись вне первого-второго места, можешь сыскать позор на всю жизнь.

???? It's cruel to suggest any nation at #EURO2020 are a one man team but Poland is probably as close as it gets



???????? 53 goals and counting this season, how far can Robert Lewandowski fire Poland this summer? pic.twitter.com/bmZgK64U2a