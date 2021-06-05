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Польша на Евро-2020: Лучший форвард мира и странная тренерская замена

ЕВРО-2020
(2 голосов)

Сильный состав, которому тяжело дается переход на новую схему

Польша на Евро-2020: Лучший форвард мира и странная тренерская замена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Состав ценою в 276 миллионов евро, лучший форвард мира, основной голкипер “Ювентуса” и сразу 13 игроков из топ-4 европейских лиг. Все это о сборной Польши, возрастной состав которой готов штурмовать четвертый подряд чемпионат Европы. С каждым годом “белые орлы” выступают все лучше и в 2021-м могут претендовать на статус темной лошадки всего турнира. Давайте познакомимся с ними ближе.

Польша на Евро-2020: Лучший форвард мира и странная тренерская замена - изображение 1

История

12. Ровно столько турниров подряд пропустила сборная Польши, начиная с первого Евро-1960. Уделать всех в квалификации удалось лишь в 2008-м году, когда, собственного говоря, “бело-красные” и дебютировали. Спустя четыре года они повторили успех, правда без квалификаций. На турнир они попали в качестве принимающей, наряду с Украиной, стороны. Что в 2008-м, что в 2012-м путь поляков заканчивался еще в группе. Более того, за шесть игр они не добыли ни одной победы.

Бум случился в 2016-м. И все мы помним какой. Польша заняла второе место в группе с Украиной, Германией и Северной Ирландией (две победы и ничья), а после проползла еще стадию 1/8, выбив Швейцарию в серии пенальти. Остановить ту машину смог лишь будущий чемпион - Португалия. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, а после этого Блащиковский не забил решающий пенальти. Спасибо, как говорится, за участие.

Путь на Евро-2020

Впечатляюще. Это на случай, если вы хотели получить краткую характеристику отборочного пути сборной Польши. Теперь немного подробнее. “Белые орлы” оказались в не самой сложной группе. Главные соперники - будущие оппоненты Украины - Австрия и Северная Македония, а также Словения, Израиль и Латвия. Такой равный набор команд никогда удобным не назовешь. Выйти из него на Евро с честью не получится, а вот оказавшись вне первого-второго места, можешь сыскать позор на всю жизнь.

Поляки справились идеально. В десяти матчах они проиграли всего раз, при этом добыв восемь побед. Было пропущено всего пять голов и найдено звание одной из лучших оборон отборочного этапа. Казалось бы все идеально, но не для Ежи Бженчека. Впрочем, об этом чуть позже...

Тактика

С января 2021-го года во главе польской национальной команды стоит португалец Пауло Соуза. Несмотря на то, что до Евро было не так и много времени, новичок решился на эксперименты. Соуза отказался от любимой расстановки предшественника 4-4-2, перейдя на схему с тремя центрбеками. Рискованный ход, но 51-летний специалист настоял на своем. Внимательнее ознакомимся с кадрами.

Схема Соузы - 3-5-2, но возможно одно изменение. Иногда наставник поднимает Петра Зелинского немного выше на позицию “десятки”, а сама схема меняется на 3-4-1-2. Двойка форвардов почти всегда на месте - великолепный Левандовский и его напарник. Учитывая, что Кшиштоф Пентек пропустит Евро, его место должен будет занять либо Аркадиуш Милик, либо Кароль Свидерский.

В полузащите одно из мест получит Зелински. Рядом с ним (или чуть глубже) будут располагаться два опорника. В двух основных матчах года, против Венгрии и Англии, на этих позициях выходил сплав опыта и молодости - Крыховяк и Модер. С латералями куда сложнее. Их выбор будет зависеть от силы соперника. Против Испании в группе выйдут два номинальных фулбека - Рыбус (слева) и Берешиньский (справа). Они заточены под оборону и больше часть игры проводят на своей половине, помогая центрбекам. Если же нужно атаковать, то в бой можно пустить Река и Шиманського.

Оборона. По вратарю никаких вопрос - Войцех Щенсны основной в “Юве”, что автоматически делает его первым номером в сборной. С тройкой защитников также примерно ясно - опытный Глик, и одногодки - Беднарек и Хелик. Обоим сейчас по 25. Отметим, что в команде также есть Томаш Кендзера, который однажды сыграл правым центральным оборонцем. Сейчас он рассматривается как футболист запаса.

Ну и главное. Игрокам Польши тяжело дается переход от классики (4-4-2) к идеям Соузы (3-5-2). Португалец часто ротирует состав, но все еще без особого успеха. Некогда надежная оборона “белых орлов” пустила три от Венгрии, два от Англии, один от России. Учитывая, что в одном из двух товарищеских матчей Соуза наигрывал свою любимую расстановку, но с одним форвардом (Левандовский не играл), состав команды на Евро будет приблизительно следующим:

Польша на Евро-2020: Лучший форвард мира и странная тренерская замена - изображение 2

Главная звезда

Лукаш Скорупский… Шутка. Конечно же главная звезда нынешней сборной Польши (как и “Баварии”) - это Роберт Левандовский. Возможно добавим лишнего пафоса, однако форвард провел великолепный сезон. Без никаких “но”. В Бундеслиге он побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол. Всего польский голеадор отметился 48 раз в 40 играх, отдав еще и восемь голевых передач. Космические цифры, не правда ли.

На Евро Левандовский едет с особой мотивацией. В прошлом году его прокатили с Золотым Мячом, но Роберт решил закончить начатое. Чтобы получить главный индивидуальный приз в год Евро, нужно сделать одно - отлично сыграть на Евро. Этим, мы уверенны, Роберт будет заниматься на протяжении всех матчей. Более того, Левандовскому нужно бы закрыть один гештальт. За сборную Польши на Евро он забил пока два раза, в то время как у Блащиковского три точных выстрела. Пора бы Роберту и здесь стать номером один.

Кто удивит

Официальный сайт УЕФА советует внимательнее проследить за 22-летним полузащитником Якубом Модером. Здесь мы с ними солидарны. Хавбек - воспитанник “Леха”, который зимой 2021-го на год был арендован “Брайтоном”. После непростого начала в Англии, под конец сезона он получил место в старте, сыграв 12 матчей, среди которых - 7 в основном составе.

Подобная ситуация у Модера и в национальной сборной. Его нельзя назвать лидером центра поля, однако Соуза ему доверяет и выпускал в старте в главных матчах. Крайне вероятно, что Евро-2020 он начнет основным игроком в паре с Крыховяком. Любимая фишка Модера - дальние удары. Подобным образом он забил на “Уэмбли” англичанам. Этим же оружием он пользовался и в составе “Брайтона”, нанося в среднем более одного удара за матч.

Лежка дегтя

18-го января 2021-го года в Польше случился взрыв. Информационный. После классного отбора на Евро и сохранения места в группе А Лиги Наций, польская федерация футбола объявила об уходе Ежи Бженчека. Причины не назывались, потому фанаты были вынужденны догадываться о них сами. В ход пошли теории, что у наставника случился конфликт с Левандовским, что у него недопонимания с федерацией и тд.

Практически сразу было объявлено, что вакантный пост займет португалец Пауло Соуза. Учитывая, что сменщик нашелся настолько быстро, становится понятным, что увольнение Бженчека было подготовлено заранее. Как заявил после президент федерации Збигнев Бонек, при старом наставнике сборная не прогрессировала. Но наступили новые времена.

Эти самые времена пока не очень радуют местных болельщиков. Соуза, как мы говорили выше, пытается внедрить новую схему, однако для таких глобальных перестановок ему было уделено очень мало времени. Перед Евро поляки проведут лишь два спарринга (Россия и Исландия), что сильно усложняет работу португальца. Крайне вероятно, что неожиданная смена тренера, в паре с тактической революцией при сыгранном составе, аукнется “белым орлам”.

Прогноз на выступление

Но несмотря на все проблемы, есть уверенность, что Польша основную задачу выполнит. То есть, из группы выйдет. Да, испанцев обойти не так и просто, однако Швеция и Словакия не выше уровнем. У них в составе Левандовского точно нет. Потому второе место в группе мы за поляками закрепим

В плей-офф будет сложнее. В теории, второе место в их квартете может вывести на Хорватию или Шотландию, с которыми бороться можно, а вот дальше их может ждать кто-то из тройки Португалия/Германия/Франция. Рискнем предположить, что стадии четвертьфинала “белые орлы” и закончат свой путь на будущем Евро.

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В статье: Роберт Левандовский Польша Пауло Соуза
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.