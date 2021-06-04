Встреча соперников сборной Украины. Северная Македония спокойно громит Казахстан

Тропы судьбы: с Северной Македонией нам играть на Евро-2020 уже через 13 дней, а с казахами мы в одной группе отбора на ЧМ. Один поединок уже провели, сыграв вничью 1:1, второй ожидается осенью.

Это был классический товарищеский матч: с экспериментами наставников в стартовых составах, а также большим объёмом замен после перерыва. Да и по скоростям чувствовалось, что это спарринг, а не официальная игра.

Хозяева владели мячом с первых же секунд. Чувствовалось, что гол - дело времени. Но ждать его пришлось более получаса. Открыть счёт получилось с пенальти: Бейсебеков сделал подножку Элмазу, Алиоски очень уверенно 11-метровый реализовал.

Шансы на камбэк у казахов упали ниже плинтуса за несколько секунд до свистка на перерыв: Мужиков пошёл в жёсткий подкат, заработав вполне справедливую прямую красную.

Во второй половине диспозиция не изменилась: "рыси" выглядели интереснее и больше атаковали, а "ястребы" всю игру находились в поисках дебютного удара в створ ворот. И нашли его на 90+3 минуте!

Три гола во втором тайме от хозяев залетели как-то очень буднично: Пандев забросил в штрафную соперников к правому углу вратарской, Костандинов отдал вдоль линии вратарской, а Тричковски добивал уже в пустые - это 2:0. Ристовски без сопротивления замкнул подачу с углового - это 3:0. Чурлинов с линии вратарской замкнул прострел - пас ему сделал Трайковски, оформивший сегодня ассистентский дубль. Казахи перестали играть уже после третьего пропущенного, поэтому дело можно было доводить вообще до конфуза для гостей, но хозяева соперников пожалели, несколько хороших моментов не реализовав.

Против такого соперника вряд ли что-то можно потренировать накануне Евро. Разве что реализацию, которая у северомакедонцев намного выше даже на уровне сборной Украины в поединке с тем же Казахстаном в марте. В чём точно плюс этой игры - подняли себе настроение перед родными болельщиками в финальном спарринге. Дальше будут уже официальные матчи: 13 июня Австрия и 17 числа - Украина. Будущий соперник казахов также наша сборная, но эта игра состоится 1 сентября.

Товарищеский матч

Северная Македония - Казахстан 4:0

Голы: Алиоски 35 (пен.), Тричковски 57, Ристовски 74, Чурлинов 76

Удаление: Мужиков 45+2 (Казахстан) - грубая игра