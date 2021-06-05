UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Португалия

Настал черед представить действующего чемпиона Европы, сборную, которая будет защищать свой титул - Португалию.

Историческая справка

Выступлений в финальных турнирах: Восемь

Победа: 2016

Второе место: 2004

До 1996-го года португальцы попадали на Евро лишь однажды. Зато с 1996-го финальную стадию Чемпионата Европы не пропускали. Достижение, которое покорилось лишь им, Испании, Италии, Германии, Франции и Чехии. Что позволяет нынешнему тренеру Фернанду Сантушу говорить об особом статусе команды в этом турнире.

Впрочем, что больше говорит об особом статусе - это победа на предыдущем Евро. Довольно неожиданная, с частично сырой, частично старой сборной. Лишь с одной победой в основное время в семи матчах. В том числе тошнотворной 1/8 финала с хорватами почти без ударов в створ ворот, серией пенальти с поляками, дополнительным временем в финале. И потому особенная.

В первой стадии финального матча в Париже Криштиану Роналду плакал из-за травмы и замены. Еще не зная, что партнёры по команде встанут за него стеной, поборются и добудут победу. Плакал он и в финале Евро-2004. Тогда сборная 19-летнего КриРо, Луиша Фигу, Руи Кошты, Деку, Карвалью выбила испанцев, англичан, голландцев. Только для того, чтобы проиграть в Лиссабоне грекам - наибольшей сенсации в истории турнира.

Путь на Евро

Этот путь отлично знаком украинским болельщикам. Португальцы всегда начинают отборочные турниры слабо, не переигрывая Северную Ирландию, Израиль, проигрывая Албании и Швейцарии. На этот раз не сумели переиграть дома ни Украину, ни Сербию, штурмуя ворота обеих с удивительной неизобретательностью. Но, как всегда, затем собрались, добыли 4:2 в Белграде, не потеряли очки против аутсайдеров и вышли из группы даже после поражения в Украине.

То есть, как всегда, лузитане провели Отборочный турнир на минимуме. Их второй бомбардир Бернарду Силва забил лишь три мяча. На максимуме работал лишь первый. На счету Криштиану 11, и во всем Отборе его обогнал лишь Харри Кейн.

Тактика

В 2016-ом году на его первом крупном турнире во главе родной сборной Сантуш играл по тактической схеме 4-4-2. Возможна она и ныне, а также 4-2-3-1. Однако первой является 4-3-3. Жёсткий опорник, рядом с ним разыгрывающий, перед ними среднее между "восьмеркой" и "десяткой", активные фланговые защитники, смещения вингеров в центр - таков игровой путь португальцев. В центре атаки может выйти и Роналду, и бомбардир "Айнтрахта" Андре Силва. В последнем случае КР7 сдвинется на левый фланг.

"Селесао" ищут владение мячом, умеют владеть. Что помогает снижать давление на свою оборону и утомлять соперника. Также они часто бьют по воротам. В последних турнирах - по 18-20 раз в среднем. Для недостаточно подготовленных соперников, прежде всего физически и ментально, они очень грозны. Вместе с тем, готовые к войне соперники уже не раз доставляли им проблемы. Как те же Украина и Сербия, как Чили, Уругвай и Франция, выбившие их из трех официальных турниров - Кубка Конфедераций-2017, Чемпионата Мира-2018, Лиги Наций-2020.

В победной Лиге Наций-2018/2019 встретились все ещё сырые и не особо жёсткие Италия и Нидерланды, а также Польша и Швейцария. Все они были обыграны с большим трудом.

В целом португальцы обычно крайне осторожны, играют медленно, не рискуют. Позволяя сопернику вздохнуть. Также их вингеры слишком ищут обводку, дриблинг. Нередко находят, что отлично знают соперники Бернарду Силвы из "Манчестер Сити", Диого Жоты из "Ливерпуля", Жоау Фелиша из "Атлетико". Но нередко и застревают. Все эти игроки не любят пасовать и не очень любят заходить в штрафную, предпочитая закрутить с 17-20 метров. А это приводит к предсказуемости игры.

Если подытожить, Сантуш, пришедший из сборной Греции с её реххагелевскими старонемецкими канонами, прежде всего думает об обороне и балансе в центре поля, и насчёт этого накручивает команду немало и небезуспешно. В атаке же он позволяет решать индивидуалам, что обычно не работает в современном футболе. Потому даже собственные болельщики нередко жалуются, что игра и матчи сборной скучны.

Главная звезда

Одиннадцать голов Роналду в Отборе приблизили его к голевому рекорду сборных всех времен. У иранца Али Даеи 109 мячей, и до него всего шесть. Судя по темпу Криша и в матчах за сборную, и в последнем сезоне за "Ювентус", в котором стал лучшим бомбардиром в Серии А, он вполне способен ликвидировать отставание уже в финале Евро. Куда страстно желает вывести команду. И забить там, ведь в двух своих первых не забивал. Также на кону единоличное первое место по голам в финальных частях Чемпионата Европы. Ныне у Мишеля Платини также девять.

На самом деле на кону гораздо больше. Его каденцию в "Ювентусе" многие считают провальной, в Лиге Чемпионов трех последних лет и Серии А сезона 2020/21 точно речь о провале. Причём в провале, несмотря на обилие голов, многие обвиняют именно его. Считая, что он своим слабым движением на поле и притягиванием мячей к себе тормозит развитие командной игры и команды в целом. Да даже в Португалии начали звучать такие кощунственные голоса. Так что на последнем Евро (скорее всего) в карьере ему есть что доказывать.

Игрок, который удивит

Ещё 4.5 года назад о нем говорили как о будущем супербомбардире сборной, наследнике Педру Паулеты, Жоау Пинту, Нуну Гомеша. Даже ожидали, что он превзойдет этих на самом деле не блестящих на мировом уровне футболистов. Правда, сомнения появились быстро. Говорили, что и в клубе, и в сборной он забивает лишь слабым соперникам, ужасная каденция в "Милане" сильно снизила его репутацию и веру в самого себя. Неплохой год в "Севилье" скорее укрепил статус середняка. А в "селесао" при схеме 4-3-3 и "живом" Роналду ему нет места.

С 21-го ноября 2018-го года по сей день он отыграл лишь семь матчей за сборную, в которых забил один мяч. Почему тогда он может удивить? Дело в великолепном сезоне в "Айнтрахте" с 28-ю мячами в лиге, после которого уровень его репутации подскочил. Поговаривают даже, что оба финалиста Лиги Чемпионов подумывают о его приглашении в свои ряды. Самое время доказывать им целесообразность такого.

Андре может заменить Роналду по ходу матча, может предоставить ему отдых. А может и убедить Сантуша, что готов сыграть с ним в паре. Он может стать тем джокером, присутствия которого в штрафной сборной не хватает.

Кого может не хватить

Сантуш вызвал всех, кого нужно. Возможно, не хватит 31-летнего капитана "Бенфики" Пицци. Бывший вингер, а ныне умный и динамичный центральный полузащитник мог бы стать тем, кто связывает линии, помогает партнерам по команде, настраивает их. Сейчас в сборной немногие умеют играть на разных позициях в полузащите. Конечно, на его позиции сейчас сам Бруну Фернандеш, для которого этот турнир должен стать прорывом. Но ведь пока что звезда "Манчестер Юнайтед" в сборной не показывал ничего.

Ложка дегтя

Парадокс, но против сборной Португалии как раз могут сыграть ее предыдущие успехи. Сантуш и игроки не раз отмечали, что ранее лузитан воспринимали не слишком серьёзно. Как сборную, которая будет играть хорошо, красиво, но никогда ничего не выиграет. Теперь же "мы доказали, и на нас смотрят совсем иначе". В стане сборной ощущается некая сытость. Игроки уверены в своих силах, в способности выиграть все, но не чувствуется, что будут ложиться костьми для этого.

Также против нее форма немалой части игроков. Микс голодной молодёжи и неудовлетворенных карьерой ветеранов (Руи Патрисиу, Нани, Бруну Алвеша, Куарежмы) - не то, что мы видим сейчас. Нынешние лидеры сборной обласканы трофеями и комплиментами, более молодые игроки - Семеду, Фелиш, Геррейру, Гедеш, Карвалью, Невеш - последние два-три года не слишком прогрессировали в клубах и также не кажутся голодными. А настоящая молодёжь в нынешней команде Сантуша большей частью играет роль статистов.

Ожидания и прогноз

По составу Португалия более чем способна выиграть турнир. Она одна из главных фаворитов. Её талант огромен. Рубен Диаш, признанный лучшим игроком сезона в АПЛ почти по всем версиям, один из лучших в той лиге Фернандеш, Бернарду Силва, Жота, вечно молодой Пепе, вечно голодный Роналду. Жесткий опытный хмурый спокойный тренер, умеющий найти баланс между порядком и классом. Их неудача на ЧМ-2018 против Уругвая скорее удивила, они сами заявляют, что на Евро всегда чувствуют себя лучше, чем на Чемпионатах Мира.

С другой стороны, игроки сборной несколько морально устали от комплиментов и от семи лет работы с таким тренером. Также у них весьма сложная группа. С Германией, Францией. А матч с еще одним участником группы - Венгрией - Сантуш называет даже более сложным. Поскольку он первый на турнире и в гостях против полного стадиона. Так что не удивит даже невыход из такой группы.

Что будет? Все же класс и порядок дотянут до полуфинала.