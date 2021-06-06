UA-Футбол представляет участника Евро: Словакия

История

Предстоящее Евро станет для Словакии вторым кряду и вторым в истории. До этого их сборная 5 раз участвовала в отборочном турнире, но до 2016-го года не могла пробиться к финальный этап. 5 лет назад на полях Франции словакам даже удалось выйти в 1/8 финала, выйдя из группы с третьего места, но в плей-офф их сразу же выбила Германия (0:3). Были ещё победа на европейском первенстве в 1976-м и бронзы в 1960-м и 1980-м, но ещё в составе Чехословакии. Хотя в победном стартовом составе сборной Чехословакии в финале ЧЕ-1976 сразу восемь игроков были словаками.

Путь на Евро-2020

На Евро Словакия пробилась с большими проблемами. Финишировав на третьем месте в отборочном этапе, где в группе им противостояли Хорватия, Уэльс, Венгрия и Азербайджан, тогда ещё команда Павела Гапала отправилась в плей-офф. В турнире навылет ещё под руководством Гапала словаки в полуфинале прошли Ирландию по пенальти (0:0, 4:2 пен). В финале команду принял экс-помощник Гапала Штефан Таркович, с которым сборная добыла путёвку на европейское первенство в дополнительное время матча с Северной Ирландией (1:2).

Тактика

Штефан Таркович повёз на Евро один из самых пожилых составов среди всех сборных – средний возраст коллектива составляет 28,2 года. Многие ключевые игроки уже прошли свой пик и не могут дать должной интенсивности. В таких условиях Словакии не остаётся ничего иного, как подолгу обороняться низким блоком и уповать на редкие контрвыпады. Хотя и выбегать в быстрые атаки эта команда может не на самых высоких скоростях. Тем не менее, такой стиль позволил словакам обыграть Россию в недавнем матче отбора к ЧМ. А вот с карликовыми Кипром и Мальтой пришлось играть первым номер. Получилось провально, ведь обе встречи завершились вничью.

Сильнейшее звено команды – это центр поля. В середине поля у словаков играет их бессменный лидер и легендарный в прошлом полузащитник "Наполи" Марек Гамшик. Нынешние кондиции 33-летнего ирокеза не позволяют пахать как раньше, так что на его плечах лежат сугубо созидательные функции, а именно последний пас. Компанию Гамшику в полузащите составляют уже нынешний игрок "Наполи" Станислав Лоботка и ещё один игрок с итальянским бэкграундом Юрай Куцка. Лоботка способен здорово разыгрывать мяч из глубины и доставлять его в более высокие зоны, а экс-хавбек "Милана" Куцка все ещё может здорово подключиться в штрафную – 34-летний ветеран забил 7 голов в 28 матчах Серии А прошлого сезона в составе "Пармы".

Наличие одного из лучших защитников чемпионата Италии Милана Шкриньяра из "Интера" и добротного кипера по меркам АПЛ Мартина Дубравки из "Ньюкасла", шикарно действующего на ленточке, делает ставку тренера на защиту более-менее оправданной. В паре с Шкриньяром играет его экс-партнёр по "Жилине" Денис Вавро, с которым они отлично сыграны. Вавро не сумел закрепиться в "Лацио" и последний сезон отбегал за "Уэску" в аренде. Он сопоставим с Шкриньяром по игре в воздухе и агрессивной игре в отборе, но вот его выбор позиции оставляет желать лучшего.

А вот в атаке у словаков беда. У их соперников по группе поляков есть Левандовски, у испанцев Мората, у шведов Исак, а у Словакии – 33-летний Михал Дюриш со скромным показателем в 7 голов в 54 матчах в футболке сборной. Поэтому периодически на острие играет то номинальный вингер Ондрей Дуда из "Кёльна", то Гамшик. Есть ещё молодой талант Роберт Боженик, у которого 4 гола в 15 матчах за национальную команду, но 21-летний форвард совсем перестал играть после перехода в "Фейеноорд" – всего 445 игровых минут в минувшем сезоне.

Ключевой игрок

Марек Гамшик

Шкриньяр бесспорно является индивидуально сильнейшим игроком этой команды. Милан вышел на абсолютно топовый уровень при Антонио Конте в "Интере", и он один из немногих в этой сборной, кто находится на пике своей карьеры. Но все же ключевым игроком этой команды является Марек Гамшик.

Гамшик не только рекордсмен по количеству матчей за Словакию (126), но и лучший бомбардир (26) в истории сборной. Зимой 19-го года он уехал в Поднебесную на заработки в "Далянь Про". Но этой весной ради набора формы перед Евро он уехал в шведский "Гетеборг". Понятное дело, что ирокез сейчас не тот, что был в цветущем "Наполи" при Сарри или Бенитесе. Но для этого коллектива словаков он всё так же важен.

Почти всё в атаке завязано на Гамшике. Марек так и остаётся главным плеймейкером команды, а из-за отсутствия сильного центрфорварда ему порой приходится не только отвечать за последний пас, но и завершение атак ударами по воротам. В новом году он ещё не играл за сборную из-за проблем с малоберцовой костью, но у него не будет времени на раскачку на Евро – нужно сразу давать результат.

Игрок, который удивит

Томаш Суслов

В детстве Томаш Суслов пообещал отцу, что однажды он сыграет вместе с Мареком Гамшиком. Пока что 18-летний игрок "Гронингема" успел провести всего 28 минут на поле вместе со своим идолом, но главное, что своё обещание Томаш выполнил. В этом сезоне Суслов записал на свой счёт 2 гола и 5 результативных передач в 28 матчах Эредивизии.

Агент Томаша в апреле рассказывал об интересе к левоногому вингеру со стороны "Аякса" и ещё 14 клубов. С количеством он, пожалуй, перегнул, но конкуренция за игрока и вправду нешуточная. А если ему удастся выстрелить на Евро, то "Гронингему" удастся выручить круглую сумму за своего главного таланта, как сам Суслов нескромно назвал себя в одном из недавних интервью.

Ложка дёгтя

Штефан Таркович повёз на Евро третью самую возрастную команду из всех. И дело не в том, что у него завалялись какие-то Модричи или Мертенсы, которые плевали на цифры в паспорте. У Словакии в старте будет минимум человек 5, которым за 30 и пик которых давно прошёл. Пекарику и Куцке по 34, Гамшику 33 – первый будет бороздить весь правый фланг, а два последних отрабатывать в центре поля. В таких условиях о высокой интенсивности и речи быть не может. Словакия и так не блещет талантами, но недостаток класса напряженным трудом и работоспособностью не замаскировать – на это банально не хватит физики.

Ожидания

Букмекеры считают Словакию одним из главным аутсайдеров турнира наравне с Венгрией, Финляндией и соперником Украины по квартету С Северной Македонией. Сами словаки попали не в самую сильную группу вместе с Испанией, Швецией и Польшей, но шансов всё равно очень мало. Испанцы и шведы имеют проблемы с вскрытием автобусов, который наверняка припаркует Штефан Таркович у ворот Драговски, но мало вериться, что словакам удастся устоять в этих играх. Прогноз – максимум одно очко и вылет с последнего места в группе.