Турция на Евро: самая молодая команда и самый старый тренер

Историческая справка

Финальные турниры Евро: 4

Наивысший результат: полуфинал (2008)

Британские моряки привезли футбол на берега Босфора еще в конце XIX века, но развивалась игра настолько медленно, что дебют Турции на Евро состоялся аж в 1996 году.

Потом, правда, случился ЧМ-2002, где Турция совершенно внезапно, но от этого не менее заслуженно взяла бронзу. Хакан Шукюр, Хасан Шаш, Юмит Давала, Рюшту Речбер - вы наверняка помните тот состав. Харизматичных игроков там хватало.

Казалось, успех станет началом нового тренда - эдакой большой и могучей футбольной Турции. Но он не стал. В XXI веке "Лунные звезды" сверкнули лишь раз: на Евро-2008, где вышли в полуфинал за счет характера и сумасшедшего гола Семиха Шентюрка на 121-й минуте матча с Хорватией. Все остальное - ни о чем. На Евро-2016 Турция закономерно не вышла из группы, всухую проиграв Хорватии (0:1) и Испании (0:3).

Путь на Евро-2020

Это был очень сильный отбор для Янычар. Турция дважды кряду остановила чемпионов мира французов (2:0 и 1:1), что в последние годы не удавалось никому в Европе. Также команда Шенола Гюнеша уверенно расправилась в шести играх с молдаванами, андоррцами и албанцами.

Ложка дегтя - матчи с Исландией, которые и отбросили турок на итоговое второе место в группе. Кто-то скажет, мол, недооценка, но скорее, дело в неудобности стиля. Викинги обороняются большим числом и делают акцент на стандартах. А у турок молодой, горячий состав, которому иногда недостает терпения. Отсюда и неудачи.

Лучшим бомбардиром турок в отборе стал Ченк Тосун - у него 5 голов в 6 матчах. Увы, на Евро форвард "Эвертона" не приедет - у него травма.

Тактический рисунок

Оптимальная схема Турции при Шеноле Гюнеше - 4-1-4-1. Единственного форварда играет обретший вторую молодость в "Лилле" Бурак Йылмаз; в опорной зоне - Окай Йокушлу из "Вест Брома".

Номинальный плеймейкер Хакан Чалханоглу задвинут на левый фланг; справа остроту дает Зеки Челик из "Лилля": центр защиты цементируют Союнчу из "Лестера" и Демирал из "Ювентуса". При этом на все позиции топов не хватает, поэтому рядом с ними могут выходить ноунеймы из низших лиг Франции и Германии, как Мераш или Караман. Для Гюнеша они все равны.

Вообще тренеру турок уже 69 лет и это он приводил команду к бронзе ЧМ-2002. Сегодня Гюнеш делает для Турции работу, с которой ранее не справился Луческу - завершает смену поколений. "Лунные звезды" повезут на Евро самый юный состав среди всех команд - их средний возраст 24 года и 300 дней.

Youngest teams at Euro 2020:



????????Turkey - average age 25.0



????????????????????????????England - 25.3



????????????????????Wales - 25.6



????????Ukraine - 26.4



????????Spain - 26.5



????????Switzerland - 27.0



????????Poland - 27.1



????????Netherlands - 27.2 pic.twitter.com/0SzRrZz34y — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) June 3, 2021

Вроде бы, на молодость надо делать скидку, но по факту уже сегодня турки достаточно сильны. В мартовском матче с Голландией они контролировали мяч 30% времени, но забили четырежды и победили 4:2, а с Норвегией реализовали 3 из 3 ударов в створ ворот.

Главная звезда

Однозначно, это Бурак Йылмаз. В минувшем сезоне его голы, передачи и неимоверный характер привели "Лилль" к чемпионству во Франции. Просто посмотрите, как его обожают фанаты.

В сборной Турции Бурак дебютировал (страшно представить) в 2006 году, забил за нее 29 голов в 67 матчах и по праву носит капитанскую повязку. Последний подвиг ветерана с "Лунными звездами" - хет-трик в уже упомянутой игре с Нидерландами. Думается, на Евро будут и другие - Бурак сейчас в устрашающей форме.

Игрок, который удивит

Ждем прорыва от правого бека Зеки Челика. Одноклубник Бурака по "Лиллю" провел сильный сезон и, по слухам, его торгуют "МЮ", "Арсенал" и "Тоттенхэм". На Евро Челик должен подтвердить свой класс.

Зеки умеет на фланге все - почти не ошибается позиционно, полезен в прессинге, остро поддерживает атаку и бьет из-за пределов штрафной. Рискнем спрогнозировать, что на Евро связка Челик - Бурак обязательно разродится голами.

Игрок, которого будет не хватать

Мы уже вспоминали Ченка Тосуна. Пусть у него и не задался прошлый сезон, но в Турции у 29-летнего форварда прекрасная пресса и авторитет; он бы обязательно получил свои минуты на Евро, если бы был здоров.

В отсутствие Тосуна у Бурака не осталось достойных конкурентов или хотя бы сменщиков. Энес Унал и тем более Кенан Караман - игроки более низкого класса, и годятся больше для черновой работы, чем забивания голов на топ-уровне.

Ложка дегтя

Это ужасно, но лучший игрок в истории турецкого футбола во время Евро будет водить такси по улицам Вашингтона. Хакан Шукюр второй год работает в Uber. Он осмелился критиковать режим Реджепа Эрдогана, и тот его растоптал.

"Эрдоган забрал у меня все – мое право на свободу, право на самовыражение, на труд. Они бросали камни в магазин моей жены, мои дети подвергаются нападкам на улице, я получал угрозы после каждого сделанного мной заявления. Когда я покинул страну, они арестовали моего отца. Все, чем я владел, было конфисковано", - признается легендарный бомбардир. Грустно, что такое возможно в XXI веке.

Bakın Fetocu Şaban ne iş yalıyormuş:



Türkiye'den kaçırdığı paralarla Amerika'da kafe açan FETÖ'cü Hakan Şükür, iflas edince Uber şoförü oldu. pic.twitter.com/TTDH1kMbZ3 — A.güler (@ByAguler) January 14, 2020

Ожидания и прогноз

Обыгрывать Италию туркам пока рановато, а вот с Уэльсом и Швейцарией они должны сыграть как минимум на равных. Потолок этой команды не групповой раунд, а чуть дальше - например, 1/8 финала.