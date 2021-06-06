ТМ. Вторая подряд минимальная победа сборной Англии 

В 2021 году у сборной Англии пока стопроцентные показатели – пять побед в пяти матчах.

Однако две из пяти побед были в товарищеских матчах, которые быстро забудутся. Англия провела игровую подготовку к Евро без игроков “Челси” и “Манчестер Сити”, и оптимальный состав “трех львов” мы увидим только в матче чемпионата Европы против Хорватии.

Но и сегодня произошли некоторые знаменательные события. Например, впервые с 20 февраля на поле появился Джордан Хендерсон. Не все согласны с тем, что капитан “Ливерпуля” должен быть в заявке. Как, впрочем, как и Харри Магуайр, который может полностью пропустить групповой этап. Но Саутгейт полагается на опыт и лидерские качества этих двух футболистов – из всех команд на Евро у Англии один из наиболее молодых составов.

Хендерсон мог сегодня забить свой дебютный гол за “трех львов”, но не реализовал пенальти, который заработал Калверт-Льюин. Это был второй в матче одиннадцатиметровый у сборной Англии. Ранее игрок румынской сборной Тибериу Кепушэ, проведший на поле только три минуты, сбил Джека Грилиша, и с точки уверенно пробил Рэшфорд.

Эти два эпизода были уже во втором тайме. В первой половине игры у Англии мало что получалось, разве что были опасными подачи со стандартов от Уорд-Проуза, который сделал весомую заявку на то, чтобы оказаться 26-м футболистом в заявке “трех львов” и заменить травмированного Александер-Арнольда. После одной из подач игрока “Саутгемптона” в перекладину пробил Калверт-Льюин. Затем в каркас ворот попал и Джейдон Санчо. Два момента за Англии за первый тайм – и две перекладины.

Румыния могла отыгрываться после перерыва, но хорошие сэйвы делал кипер вылетевшего “Вест Брома” Сэм Джонстон. Но и Англия могла забивать еще – Румынию спасал Ницэ.

1:0 – после победы над Австрией , Англия с таким же счетом переиграла и Румынию, показав средний уровень футбола.

Товарищеский матч сборных. 6 июня 2021. Мидлсбро, “Риверсайд”

Англия – Румыния 1:0

Гол: Рэшфорд 68 (пен.)

На 78-й минуте Хендерсон не реализовал пенальти (вратарь)

Англия: Джонстон – Годфри, Уайт, Мингз, Шоу (Триппьер 75) – Филлипс (Хендерсон 46), Уорд-Проуз (Райс 65) – Рэшфорд (Лингард 75), Грилиш, Санчо (Беллингем 65) – Калверт-Льюин (Уоткинс 82),

Румыния: Ницэ – Сореску (Кепушэ 66), Кирикеш, Неделчару (Рус 84), Камора – Марин – Станчу, Чикылдеу (Будеску 80) – Паун-Александру (Белуцэ 80), Иван – Алибек (Хаджи 66)

Предупреждения: Иван 58