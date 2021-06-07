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UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Венгрия

ЕВРО-2020
(3 голосов)

Амбициозный тренер, яркие таланты и серьезные соперники. Чем удивит сборная Венгрии на Евро?

UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Венгрия

фото - Getty Images

Новина українською

История

История сборной Венгрии на чемпионатах Европы не насыщена многими знаковыми событиями и достижениями. Венгры всегда считались второстепенными в европейском футболе, хотя это было не всегда справедливо. Ярким достижением сборной была бронза на Евро в Испании, в далеком 1964-м году. Если же вспоминать историю команды в целом, то нельзя забыть о серебре чемпионата мира 1954-го года, а также о золоте на Олимпиадах 1952-го, 1964-го и 1968-го годов. Тогда были времена так называемой "Золотой команды", в которой играли всемирно известные Ференц Пушкаш, Золтан Цибор и Шандор Кошич.
После 70-х годов прошлого века сборная Венгрии перестала быть заметной на радарах мирового футбола, и лишь в 2016-м году вернулась на Евро, даже пробившись в 1/8 финала турнира.

Путь на Евро

В отборочном турнире Евро-2020 Венгрия успешно сыграла дома с Хорватией и Уэльсом, а затем выиграла Азербайджан сначала со счетом 1:3, а затем 0:1. Однако, через два поражения от Словакии и проигрыши на выезде от Хорватии и Уэльса, Венгрия заняла четвертое место в своей группе.

Несмотря на это, команда смогла получить место в стыковых матчах, потому что заняла второе место в группе Лиги Наций. В октябре 2020-го года сборная Венгрии в плей-офф за выход на Евро-2020 встретилась с Болгарией, выиграв со счетом 1:3. После этого следовал матч с командой Исландии, где результат также получился успешным (2:1). Таким образом венгры получили право выступить на Евро-2020.

Повезет команду на турнир итальянский тренер Марко Росси, которому скоро исполнится 57 лет. При этом коуча мало кто знает на родине - долгое время он работал в клубах Серии C, а затем поехал в венгерский "Гонвед", где и приглянулся скаутам сборной. Её он возглавил в 2018 году.

Тактика

В каждом матче сборная Венгрии ставит цель сыграть насухо, сохранив ворота на замке. Марко Росси уделяет много внимания обороне, которая начинается с прессинга команды. Игроки пытаются загнать соперника на фланг и создать там численное преимущество, чтобы отобрать мяч. Если необходимо, футболисты готовы в полном составе уйти в оборону и закрыться в своей штрафной, грамотно выбрав позицию и перекрыв зоны для передач. Часто в играх против топовых команд в исполнении Венгрии можно увидеть старый и добрый "автобус".
Хотя многим игрокам и не хватает класса, чтобы чувствовать себя спокойно во всех тактических схемах тренера, команда образца 2020-го года выглядит на голову выше того, что было годом или двумя ранее.

Иногда слишком беззаботная игра приводит к множеству моментов у ворот Венгрии, но тогда в дело вступает опытный Петер Гулачи. В игре этого голкипера можно иногда увидеть ошибки, как, например, в прошлогоднем матче с Исландией, но в целом выглядит он очень неплохо на фоне второго и третьего вратарей сборной.

Если начать разговор об игре команды в нападении, то можно сразу отбросить комплиментарную лексику, потому что места для приятностей здесь не так много. Но все же, если сравнить Венгрию образцов 2019-го и 2020-го годов, то плюсы можно увидеть.
Главный из них - это Доминик Собослаи. Молодой вингер за год стал ключевым игроком сборной, участие в матчах которого даже не оспаривается. Именно благодаря его умению находить моменты и цепляться за мяч команда попала на Евро. Собослаи забил решающий гол в ворота сборной Исландии, без которого о чемпионате Европы можно было бы только мечтать.

В тактическом построении команды можно увидеть прогресс: вместо примитивных забросов на нападающих, которые можно увидеть в матчах двухлетней давности, сборная Венгрии стала играть более слаженно. Тренерский штаб пользуется схемой-трансформером, которая сначала выглядит как 3-5-2, но меняется по ходу игры в зависимости от соперника и задач. Если нужно сыграть от обороны, на место левого вингера выходит защитник. Правый вингер, которого преимущественно играет Лоик Него, при этом опускается ниже. Таким образом получается схема 5-4-1.

Главная звезда

Такой статус в команде несомненно имеет 20-летний талант Доминик Собослаи. Игрок выглядит удивительно зрело в матчах против топ-клубов и топ-сборных. Можно вспомнить скиллы венгра в матчах прошлогодней Лиги чемпионов за "Зальцбург", когда Доминик вместе с Холландом и Минамино разрывал турнир. Говоря правду, с тех пор многое изменилось. Основное из этого - это клубная прописка Собослаи - он переехал из Австрии в Германию, где с зимы текущего года играет за "РБ Лейпциг". Конечно, в немецком клубе он пока не находится в статусе топ-исполнителя. Частично - из-за травмы, после которой футболист восстанавливается уже почти полгода. По причине этого повреждения могут быть вопросы к форме футболиста на предстоящем Евро.

Основная позиция игрока - левый полузащитник, но "фишка" футболиста - частые смещения в центр поля при атаках, а также скоростной дриблинг, который по-настоящему дезориентирует соперников. За два года игровой практики в сборной Собослаи уже "притерся" и действует слаженно с партнерами по команде.
В 12 матчах за национальную сборную Доминик забил три мяча, что является весьма неплохим показателем, как для футболиста 2000-го года рождения.

Игрок, который удивит

Атилла Салаи. Этот 23-летний центральный защитник ярко проявил себя в прошлом сезоне в матчах турецкой Суперлиги за "Фенербахче". В Турцию он попал лишь полгода назад с Кипра, но стремительно раскрылся и сразу же стал лидером в обороне стамбульского клуба. В 21-м матче за желто-черных венгр отметился тремя голами.
За промежуток с зимы до лета 2021-го года можно было увидеть, как игрок сначала бешеными темпами дорос до уровня третьей команды Турции, а затем еще и перерос её.

Центральный защитник умеет завоевывать доверие тренеров, и сейчас почти нет сомнений в том, что именно он с Вилли Орбаном составит основной защитный дуэт сборной Венгрии. Конечно, возможен и вариант с Адамом Лангом в защитной линии венгров, но Марко Росси вряд ли позволит сидеть на скамейке такому таланту, как Атилла Салаи.

Ложка дегтя

Злую шутку может сыграть с командой недостаточная слаженность при позиционных атаках, а также при игре в защите. Впереди матчи с Германией, Португалией и Францией, и каждое непродуманное действие в таких поединках будет стоить пропущенных голов и очков. Упорную тренерскую работу в матчах сборной видно уже давно, но хватит ее для таких серьезных испытаний? Не будет критическим количество недостаточно опытной молодежи в составе национальной команды? Сможет ли Венгрия грамотно обороняться в матчах против европейских грандов? Ответы на все эти вопросы мы будем знать уже позже.

Прогноз

Говоря откровенно, Венгрия находится в группе смерти, и выйти из нее будет сверхтяжело, если не невозможно для команды Росси. Позавидовать такому набору соперников действительно мог бы только сумасшедший, ведь сыграть за восемь дней с Германией, Францией и Португалией - это задача из разряда нереальных.

Если рассчитывать трезво, то даже одно добытое очко в этих трех матчах будет серьезным достижением для венгерской национальной сборной. Остается только пожелать удачи команде Росси на предстоящем Евро.

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В статье: Марко Росси Евро-2020 сборная Венгрии
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Комментарии (1)
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Сергій Кравчук (Луцьк)
07.06.2021 в 11:09
"Якщо ж згадувати історію команди вцілому, то не можна забути про срібло Чемпіонату Світу 1952-го року" .....автор, поправте, будь ласка....правильно 1954 року
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.