UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Венгрия

История

История сборной Венгрии на чемпионатах Европы не насыщена многими знаковыми событиями и достижениями. Венгры всегда считались второстепенными в европейском футболе, хотя это было не всегда справедливо. Ярким достижением сборной была бронза на Евро в Испании, в далеком 1964-м году. Если же вспоминать историю команды в целом, то нельзя забыть о серебре чемпионата мира 1954-го года, а также о золоте на Олимпиадах 1952-го, 1964-го и 1968-го годов. Тогда были времена так называемой "Золотой команды", в которой играли всемирно известные Ференц Пушкаш, Золтан Цибор и Шандор Кошич.

После 70-х годов прошлого века сборная Венгрии перестала быть заметной на радарах мирового футбола, и лишь в 2016-м году вернулась на Евро, даже пробившись в 1/8 финала турнира.

Путь на Евро

В отборочном турнире Евро-2020 Венгрия успешно сыграла дома с Хорватией и Уэльсом, а затем выиграла Азербайджан сначала со счетом 1:3, а затем 0:1. Однако, через два поражения от Словакии и проигрыши на выезде от Хорватии и Уэльса, Венгрия заняла четвертое место в своей группе.

Несмотря на это, команда смогла получить место в стыковых матчах, потому что заняла второе место в группе Лиги Наций. В октябре 2020-го года сборная Венгрии в плей-офф за выход на Евро-2020 встретилась с Болгарией, выиграв со счетом 1:3. После этого следовал матч с командой Исландии, где результат также получился успешным (2:1). Таким образом венгры получили право выступить на Евро-2020.

Повезет команду на турнир итальянский тренер Марко Росси, которому скоро исполнится 57 лет. При этом коуча мало кто знает на родине - долгое время он работал в клубах Серии C, а затем поехал в венгерский "Гонвед", где и приглянулся скаутам сборной. Её он возглавил в 2018 году.

Тактика

В каждом матче сборная Венгрии ставит цель сыграть насухо, сохранив ворота на замке. Марко Росси уделяет много внимания обороне, которая начинается с прессинга команды. Игроки пытаются загнать соперника на фланг и создать там численное преимущество, чтобы отобрать мяч. Если необходимо, футболисты готовы в полном составе уйти в оборону и закрыться в своей штрафной, грамотно выбрав позицию и перекрыв зоны для передач. Часто в играх против топовых команд в исполнении Венгрии можно увидеть старый и добрый "автобус".

Хотя многим игрокам и не хватает класса, чтобы чувствовать себя спокойно во всех тактических схемах тренера, команда образца 2020-го года выглядит на голову выше того, что было годом или двумя ранее.

Иногда слишком беззаботная игра приводит к множеству моментов у ворот Венгрии, но тогда в дело вступает опытный Петер Гулачи. В игре этого голкипера можно иногда увидеть ошибки, как, например, в прошлогоднем матче с Исландией, но в целом выглядит он очень неплохо на фоне второго и третьего вратарей сборной.

Если начать разговор об игре команды в нападении, то можно сразу отбросить комплиментарную лексику, потому что места для приятностей здесь не так много. Но все же, если сравнить Венгрию образцов 2019-го и 2020-го годов, то плюсы можно увидеть.

Главный из них - это Доминик Собослаи. Молодой вингер за год стал ключевым игроком сборной, участие в матчах которого даже не оспаривается. Именно благодаря его умению находить моменты и цепляться за мяч команда попала на Евро. Собослаи забил решающий гол в ворота сборной Исландии, без которого о чемпионате Европы можно было бы только мечтать.

В тактическом построении команды можно увидеть прогресс: вместо примитивных забросов на нападающих, которые можно увидеть в матчах двухлетней давности, сборная Венгрии стала играть более слаженно. Тренерский штаб пользуется схемой-трансформером, которая сначала выглядит как 3-5-2, но меняется по ходу игры в зависимости от соперника и задач. Если нужно сыграть от обороны, на место левого вингера выходит защитник. Правый вингер, которого преимущественно играет Лоик Него, при этом опускается ниже. Таким образом получается схема 5-4-1.

Главная звезда

Такой статус в команде несомненно имеет 20-летний талант Доминик Собослаи. Игрок выглядит удивительно зрело в матчах против топ-клубов и топ-сборных. Можно вспомнить скиллы венгра в матчах прошлогодней Лиги чемпионов за "Зальцбург", когда Доминик вместе с Холландом и Минамино разрывал турнир. Говоря правду, с тех пор многое изменилось. Основное из этого - это клубная прописка Собослаи - он переехал из Австрии в Германию, где с зимы текущего года играет за "РБ Лейпциг". Конечно, в немецком клубе он пока не находится в статусе топ-исполнителя. Частично - из-за травмы, после которой футболист восстанавливается уже почти полгода. По причине этого повреждения могут быть вопросы к форме футболиста на предстоящем Евро.

Основная позиция игрока - левый полузащитник, но "фишка" футболиста - частые смещения в центр поля при атаках, а также скоростной дриблинг, который по-настоящему дезориентирует соперников. За два года игровой практики в сборной Собослаи уже "притерся" и действует слаженно с партнерами по команде.

В 12 матчах за национальную сборную Доминик забил три мяча, что является весьма неплохим показателем, как для футболиста 2000-го года рождения.

Игрок, который удивит

Атилла Салаи. Этот 23-летний центральный защитник ярко проявил себя в прошлом сезоне в матчах турецкой Суперлиги за "Фенербахче". В Турцию он попал лишь полгода назад с Кипра, но стремительно раскрылся и сразу же стал лидером в обороне стамбульского клуба. В 21-м матче за желто-черных венгр отметился тремя голами.

За промежуток с зимы до лета 2021-го года можно было увидеть, как игрок сначала бешеными темпами дорос до уровня третьей команды Турции, а затем еще и перерос её.

Центральный защитник умеет завоевывать доверие тренеров, и сейчас почти нет сомнений в том, что именно он с Вилли Орбаном составит основной защитный дуэт сборной Венгрии. Конечно, возможен и вариант с Адамом Лангом в защитной линии венгров, но Марко Росси вряд ли позволит сидеть на скамейке такому таланту, как Атилла Салаи.

Ложка дегтя

Злую шутку может сыграть с командой недостаточная слаженность при позиционных атаках, а также при игре в защите. Впереди матчи с Германией, Португалией и Францией, и каждое непродуманное действие в таких поединках будет стоить пропущенных голов и очков. Упорную тренерскую работу в матчах сборной видно уже давно, но хватит ее для таких серьезных испытаний? Не будет критическим количество недостаточно опытной молодежи в составе национальной команды? Сможет ли Венгрия грамотно обороняться в матчах против европейских грандов? Ответы на все эти вопросы мы будем знать уже позже.

Прогноз

Говоря откровенно, Венгрия находится в группе смерти, и выйти из нее будет сверхтяжело, если не невозможно для команды Росси. Позавидовать такому набору соперников действительно мог бы только сумасшедший, ведь сыграть за восемь дней с Германией, Францией и Португалией - это задача из разряда нереальных.

Если рассчитывать трезво, то даже одно добытое очко в этих трех матчах будет серьезным достижением для венгерской национальной сборной. Остается только пожелать удачи команде Росси на предстоящем Евро.