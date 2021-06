Гарет Саутгейт включил защитника Брайтона в заявку сборной Англии вместо травмированного Трента

Центральный защитник английского "Брайтона" Бен Уайт заменит Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля" в составе национальной сборной Англии на ЕВРО – об этом сегодня, 7 июня, сообщила пресс-служба "трех львов". Такое решение принял главный тренер сборной Гарет Саутгейт.

Вчера, 6 июня, англичане обыграли румын в рамках спарринга. 23-летний Уайт отыграл все 90+ минут. Единственный гол провел Маркус Рашфорд с пенальти (1:0). Бен дебютировал за "трех львов" в матче с Австрией, в котором Александер-Арнольд травмировал бедро.

Трент не успеет восстановиться к чемпионату Европы. В прошлом сезоне Бен Уайт сыграл 39 поединков за "Брайтон". Команда Поттера финишировала по итогам розыгрыша АПЛ на 16-й позиции.

Our #EURO2020 squad is complete.



Well done, @ben6white! ????