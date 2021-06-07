Жизнь как история Евро. Чемпионаты Европы сквозь призму биографии болельщика

Что для вас футбольный Евро? Для меня – это практически вся моя жизнь. Почти вся. Потому что, когда светлую голову Анри Делоне посетила мысль учредить официальный розыгрыш европейского чемпионата среди футбольных сборных, меня еще не было на свете. Парадокс: именно этот первый турнир выиграла команда страны, в которой я рожусь. И только его.

1960. Мои родители знакомы были давно, потому как учились в одном классе. Но женаты еще не были. А в том Кубке европейских наций не приняла участие почти половина команд Европы. Неофициальные причины – предполагаемая непрестижность чемпионата и конкуренция клубным соревнованиям. Весь турнир прошел по системе плей-офф.

СССР выиграл его, фактически одолев лишь трех соперников из стран социалистического лагеря (в четвертьфинале испанцы отказались ехать в Москву по политическим мотивам, и их сняли с турнира). Но лед тронулся, и процесс пошел. В финале в Париже были обыграны югославы – 2:1 в дополнительное время. Естественно, обо всем этом я узнаю значительно позже.

1964. Я уже «в проекте» и появляюсь в этом мире несколько месяцев спустя. Что интересно, мой будущий отец футбол презирает, называя болельщиков попросту больными. Это был уже полноценный Кубок Европы – участвуют практически все. Играют по-прежнему плей-офф. До полуфинала – дома и на выезде. В случае равенства очков, проводится третий матч.

СССР опять играет лишь трижды, но на сей раз только с «капиталистами». Пройдя двойной скандинавский барьер, в финале он в Мадриде таки встречается с той же Испанией. В течение трех минут в дебюте матча команды обменялись голами, причем будущие для меня наши отыгрывались, но пропустили решающий мяч за шесть минут до конца. Сделав шаг назад.

Тренер Фурии Роха Хосе Вильялонга с заветным кубком, фото - Getty Images

1968. Первые попытки посещения детского сада. Дома осваиваю азбуку при помощи кубиков с картинкам и скоро начну читать. Уже при мне Кубок Европы становится чемпионатом: появляются групповые отборочные турниры. Мы выиграли достаточно «проходную» группу, после чего в ¼ финала пришлось отыгрывать дома гостевые 0:2 у венгров. Справились, забив трижды.

Четверка лучших по-прежнему собирается в одной стране – теперь в Италии. В полуфинале хозяева поля не могут одолеть наших и выходят в финал благодаря жребию (подбрасыванию монеты!!!) – о пенальти здесь пока не слышали. В любом случае, СССР делает еще один шаг назад.

Итальянцы же лишь на 80-й минуте уходят от поражения с югославами. Монетка для определения чемпиона – это уже слишком, поэтому через два дня Рим смотрит вторую серию финального кино. А в ней Италия легко разбирается с соперником, забив дважды еще до перерыва.

Голкипер Дино Дзофф, форварды Луиджи Рива и Пьетро Анастаси, капитан Джачинто Факкетти и другие звезды Скуадры Адзурры накануне финала с Югославией, фото - Getty Images

1972. Заканчиваю первый класс на «отлично». Футболом еще не болею (увы, было чем болеть посерьезнее), фактически еще с ним не знаком. А Евро проходит по той же схеме. Мы выигрываем непростую группу, оставив позади испанцев (а в плей-офф выходили только победители), после чего в ответном четвертьфинале, после 0:0, громим югославов в Москве при 90 тысячах зрителей.

Квартет сильнейших собрался в Бельгии. В полуфинале наши с минимальным счетом обыгрывают венгров. Но в брюссельском финале их громит сборная ФРГ – 0:3 с дублем Мюллера, когда играть еще более получаса. По факту это шаг вперед для СССР, но финальное фиаско от «буржуинов», да еще и немецких, превращает его в форменный позор. Все это я тоже узнаю со временем.

1976. Пионер Юрич находится в самой середине своего школьного пути. Уже появляются нелюбимые предметы, в то же время вовсю пинаю мяч во дворе и уже с полгода как поражен футбольным вирусом. Но о финальном турнире Евро узнаю пока лишь постфактум – из случайно попавшего в руки еженедельника «Футбол – Хоккей».

До этого мы не без труда выиграли довольно легкую по тем временам группу – но это еще без меня: я в это вляпался позже. А в четвертьфинале проиграли Чехословакии – тоже прошло мимо, уже и не вспомню, почему именно. Скорее всего, я лишь учился добывать информацию о футболе. Для СССР это были уже целых два шага назад. И первый недолет до финальной четверки.

Вместе с тем, мы по-прежнему уступали дорогу лишь будущему чемпиону. Сборная ЧССР в белградском финале одолела западных немцев аж в серии пенальти, причем победным стал «пижонский» удар Паненки, с тех пор носящий его имя. Остальные три матча в Югославии игрались с овертаймами, в которых было забито пять мячей! Такой футбол в рекламе не нуждался.

Антонин Паненка после того самого удара, фото - Getty Images

1980. Перехожу в выпускной десятый класс. Сами понимаете, сколько соблазнов вокруг. Футбол оказался сильнее. Я уже прочно освоил систему (старшие с уважением называют меня фанатом и спрашивают о футболе) и подробности итальянского Евро узнаю из регулярно выписываемой газеты «Советский Спорт». Которую жду в нетерпении едва ли не у почтового ящика.

Для наших это был худший из всех циклов. Мы умудрились замкнуть группу, играя с Грецией, Венгрией и Финляндией – оказались под плинтусом. Теперь уже все победители групп попадали в финальную восьмерку, которая также делилась по группам надвое, а выигравшие их команды оспаривали титул чемпиона друг у друга.

Это был последний Евро, ни одного матча которого я не увидел по ТВ. Однако, судя по газетным отчетам, слишком жалеть об этом не приходилось. Команды играли осторожно и скучно, а главной изюминкой стал изобретенный бельгийцами искусственный офсайд, мнившийся оружием трусов. ФРГ вымучила у них победу в римском финале на 88-й минуте, и то хлеб.

1984. Позади три года студенчества – золотая пора. К этому времени уже пришло четкое понимание, что учиться все-таки нужно – хотя бы для того, чтобы не забрили в солдаты. Соблазны местами одолевают, но место футбола в моей жизни незыблемо. К тому же в разгаре лучший на моей памяти сезон «Черноморца». Что еще нужно человеку для счастья?

Наконец-то посмотреть матчи Евро. Такая возможность появилась у меня впервые – правда, лишь полуфиналы и финал. Но впечатлений хватило: это был уровень. Теперь по две лучшие команды из двух групп продолжали борьбу в полуфиналах. А приехали во Францию победители семи отборочных групп, к которым здесь присоединились хозяева поля (так же было на прошлом Евро).

В нашей группе, после того как дома были обыграны конкуренты, казалось, проблем не будет. Но португальцы, которых тут размазали по траве, на своем поле сумели добиться нужного результата при помощи арбитра (по крайней мере, так увиделось тогда). И пусть мы прилично оттолкнулись от дна четырехлетней давности, но на поверхность так и не выплыли: отбор не прошли.

Рядом с Платини в составе сборной Франции творил Ален Жиресс, фото - Getty Images

Полуфиналы удались: в одном команды поочередно вели в счете, забив три гола в овертайме; другой завершился тогда еще будоражащей кровь «лотереей». В финале болел за французов, ведомых Платини, игра которых полюбилась еще два года назад – на испанском Мундиале. И они не подвели: второй гол в ворота Испании на последней минуте был уже контрольным выстрелом.

1988. Теперь за плечами два года преподавания в школе. Молодой специалист пользуется успехом у учеников еще и потому, что с ним можно поговорить о футболе. А иногда и поиграть в футбол. Между тем, он уже женат, и в семье ожидается пополнение. Но долгожданная семейная поездка к родичам в село станет возможной только после финального свистка немецкого Евро.

Формула турнира осталась прежней. Мы (нашумевшие перед этим на мексиканском Мундиале), прошли отбор без поражений, выбив из седла и лишив чемпионского титула Францию, а также обойдя крепкую и традиционно неудобную ГДР. Впервые в моей жизни наша сборная ехала на финальный турнир, будучи такой сильной. За предыдущие два года заставив уважать себя всех.

И именно это Евро мы могли увидеть, что называется, без купюр. Сенсационная победа над явным фаворитом Голландией; трудная ничья с колючей, хоть и посредственной Ирландией; уверенно доказанное преимущество над Англией – такой помнится финальная группа. В полуфинале была смята по игре и убрана за пару минут по результату симпатичная Италия.

Великий Заводной апельсин, фото - Getty Images

И вот финал в Мюнхене. Увы, чуда не произошло: второй раз на грабли советского производства голландцы не прыгнули. Они были сильнее всех в том году и подтвердили это достаточно убедительно. Положа руку на сердце. Гуллит, ван Бастен и компания были круче наших. Но только они: СССР вернул себе статус пропускающего вперед только чемпиона.

Меня обуревали смешанные чувства: очень понравилась команда Михелса, но душа болела за команду Лобановского. В которой, кстати, на поля ФРГ тогда выходила целая дюжина украинцев. Включая «бывший наш народ» - экс-одесситов Беланова и Пасулько. И, пожалуй, это было лучшее выступление наших. По крайней мере, в моей жизни.

Тем не менее, на побывку в Ольшанский район Кировоградской области Юрич приехал мрачнее тучи…

(окончание следует)