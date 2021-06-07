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Жизнь как история Евро. Чемпионаты Европы сквозь призму биографии болельщика

ЕВРО-2020
(9 голосов)

Часть первая. Back in the USSR

Жизнь как история Евро. Чемпионаты Европы сквозь призму биографии болельщика

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Что для вас футбольный Евро? Для меня – это практически вся моя жизнь. Почти вся. Потому что, когда светлую голову Анри Делоне посетила мысль учредить официальный розыгрыш европейского чемпионата среди футбольных сборных, меня еще не было на свете. Парадокс: именно этот первый турнир выиграла команда страны, в которой я рожусь. И только его.

1960. Мои родители знакомы были давно, потому как учились в одном классе. Но женаты еще не были. А в том Кубке европейских наций не приняла участие почти половина команд Европы. Неофициальные причины – предполагаемая непрестижность чемпионата и конкуренция клубным соревнованиям. Весь турнир прошел по системе плей-офф.

СССР выиграл его, фактически одолев лишь трех соперников из стран социалистического лагеря (в четвертьфинале испанцы отказались ехать в Москву по политическим мотивам, и их сняли с турнира). Но лед тронулся, и процесс пошел. В финале в Париже были обыграны югославы – 2:1 в дополнительное время. Естественно, обо всем этом я узнаю значительно позже.

1964. Я уже «в проекте» и появляюсь в этом мире несколько месяцев спустя. Что интересно, мой будущий отец футбол презирает, называя болельщиков попросту больными. Это был уже полноценный Кубок Европы – участвуют практически все. Играют по-прежнему плей-офф. До полуфинала – дома и на выезде. В случае равенства очков, проводится третий матч.

СССР опять играет лишь трижды, но на сей раз только с «капиталистами». Пройдя двойной скандинавский барьер, в финале он в Мадриде таки встречается с той же Испанией. В течение трех минут в дебюте матча команды обменялись голами, причем будущие для меня наши отыгрывались, но пропустили решающий мяч за шесть минут до конца. Сделав шаг назад.

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Тренер Фурии Роха Хосе Вильялонга с заветным кубком, фото - Getty Images

1968. Первые попытки посещения детского сада. Дома осваиваю азбуку при помощи кубиков с картинкам и скоро начну читать. Уже при мне Кубок Европы становится чемпионатом: появляются групповые отборочные турниры. Мы выиграли достаточно «проходную» группу, после чего в ¼ финала пришлось отыгрывать дома гостевые 0:2 у венгров. Справились, забив трижды.

Четверка лучших по-прежнему собирается в одной стране – теперь в Италии. В полуфинале хозяева поля не могут одолеть наших и выходят в финал благодаря жребию (подбрасыванию монеты!!!) – о пенальти здесь пока не слышали. В любом случае, СССР делает еще один шаг назад.

Итальянцы же лишь на 80-й минуте уходят от поражения с югославами. Монетка для определения чемпиона – это уже слишком, поэтому через два дня Рим смотрит вторую серию финального кино. А в ней Италия легко разбирается с соперником, забив дважды еще до перерыва.

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Голкипер Дино Дзофф, форварды Луиджи Рива и Пьетро Анастаси, капитан Джачинто Факкетти и другие звезды Скуадры Адзурры накануне финала с Югославией, фото - Getty Images

1972. Заканчиваю первый класс на «отлично». Футболом еще не болею (увы, было чем болеть посерьезнее), фактически еще с ним не знаком. А Евро проходит по той же схеме. Мы выигрываем непростую группу, оставив позади испанцев (а в плей-офф выходили только победители), после чего в ответном четвертьфинале, после 0:0, громим югославов в Москве при 90 тысячах зрителей.

Квартет сильнейших собрался в Бельгии. В полуфинале наши с минимальным счетом обыгрывают венгров. Но в брюссельском финале их громит сборная ФРГ – 0:3 с дублем Мюллера, когда играть еще более получаса. По факту это шаг вперед для СССР, но финальное фиаско от «буржуинов», да еще и немецких, превращает его в форменный позор. Все это я тоже узнаю со временем.

1976. Пионер Юрич находится в самой середине своего школьного пути. Уже появляются нелюбимые предметы, в то же время вовсю пинаю мяч во дворе и уже с полгода как поражен футбольным вирусом. Но о финальном турнире Евро узнаю пока лишь постфактум – из случайно попавшего в руки еженедельника «Футбол – Хоккей».

До этого мы не без труда выиграли довольно легкую по тем временам группу – но это еще без меня: я в это вляпался позже. А в четвертьфинале проиграли Чехословакии – тоже прошло мимо, уже и не вспомню, почему именно. Скорее всего, я лишь учился добывать информацию о футболе. Для СССР это были уже целых два шага назад. И первый недолет до финальной четверки.

Вместе с тем, мы по-прежнему уступали дорогу лишь будущему чемпиону. Сборная ЧССР в белградском финале одолела западных немцев аж в серии пенальти, причем победным стал «пижонский» удар Паненки, с тех пор носящий его имя. Остальные три матча в Югославии игрались с овертаймами, в которых было забито пять мячей! Такой футбол в рекламе не нуждался.

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Антонин Паненка после того самого удара, фото - Getty Images

1980. Перехожу в выпускной десятый класс. Сами понимаете, сколько соблазнов вокруг. Футбол оказался сильнее. Я уже прочно освоил систему (старшие с уважением называют меня фанатом и спрашивают о футболе) и подробности итальянского Евро узнаю из регулярно выписываемой газеты «Советский Спорт». Которую жду в нетерпении едва ли не у почтового ящика.

Для наших это был худший из всех циклов. Мы умудрились замкнуть группу, играя с Грецией, Венгрией и Финляндией – оказались под плинтусом. Теперь уже все победители групп попадали в финальную восьмерку, которая также делилась по группам надвое, а выигравшие их команды оспаривали титул чемпиона друг у друга.

Это был последний Евро, ни одного матча которого я не увидел по ТВ. Однако, судя по газетным отчетам, слишком жалеть об этом не приходилось. Команды играли осторожно и скучно, а главной изюминкой стал изобретенный бельгийцами искусственный офсайд, мнившийся оружием трусов. ФРГ вымучила у них победу в римском финале на 88-й минуте, и то хлеб.

1984. Позади три года студенчества – золотая пора. К этому времени уже пришло четкое понимание, что учиться все-таки нужно – хотя бы для того, чтобы не забрили в солдаты. Соблазны местами одолевают, но место футбола в моей жизни незыблемо. К тому же в разгаре лучший на моей памяти сезон «Черноморца». Что еще нужно человеку для счастья?

Наконец-то посмотреть матчи Евро. Такая возможность появилась у меня впервые – правда, лишь полуфиналы и финал. Но впечатлений хватило: это был уровень. Теперь по две лучшие команды из двух групп продолжали борьбу в полуфиналах. А приехали во Францию победители семи отборочных групп, к которым здесь присоединились хозяева поля (так же было на прошлом Евро).

В нашей группе, после того как дома были обыграны конкуренты, казалось, проблем не будет. Но португальцы, которых тут размазали по траве, на своем поле сумели добиться нужного результата при помощи арбитра (по крайней мере, так увиделось тогда). И пусть мы прилично оттолкнулись от дна четырехлетней давности, но на поверхность так и не выплыли: отбор не прошли.

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Рядом с Платини в составе сборной Франции творил Ален Жиресс, фото - Getty Images

Полуфиналы удались: в одном команды поочередно вели в счете, забив три гола в овертайме; другой завершился тогда еще будоражащей кровь «лотереей». В финале болел за французов, ведомых Платини, игра которых полюбилась еще два года назад – на испанском Мундиале. И они не подвели: второй гол в ворота Испании на последней минуте был уже контрольным выстрелом.

1988. Теперь за плечами два года преподавания в школе. Молодой специалист пользуется успехом у учеников еще и потому, что с ним можно поговорить о футболе. А иногда и поиграть в футбол. Между тем, он уже женат, и в семье ожидается пополнение. Но долгожданная семейная поездка к родичам в село станет возможной только после финального свистка немецкого Евро.

Формула турнира осталась прежней. Мы (нашумевшие перед этим на мексиканском Мундиале), прошли отбор без поражений, выбив из седла и лишив чемпионского титула Францию, а также обойдя крепкую и традиционно неудобную ГДР. Впервые в моей жизни наша сборная ехала на финальный турнир, будучи такой сильной. За предыдущие два года заставив уважать себя всех.

И именно это Евро мы могли увидеть, что называется, без купюр. Сенсационная победа над явным фаворитом Голландией; трудная ничья с колючей, хоть и посредственной Ирландией; уверенно доказанное преимущество над Англией – такой помнится финальная группа. В полуфинале была смята по игре и убрана за пару минут по результату симпатичная Италия.

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Великий Заводной апельсин, фото - Getty Images

И вот финал в Мюнхене. Увы, чуда не произошло: второй раз на грабли советского производства голландцы не прыгнули. Они были сильнее всех в том году и подтвердили это достаточно убедительно. Положа руку на сердце. Гуллит, ван Бастен и компания были круче наших. Но только они: СССР вернул себе статус пропускающего вперед только чемпиона.

Меня обуревали смешанные чувства: очень понравилась команда Михелса, но душа болела за команду Лобановского. В которой, кстати, на поля ФРГ тогда выходила целая дюжина украинцев. Включая «бывший наш народ» - экс-одесситов Беланова и Пасулько. И, пожалуй, это было лучшее выступление наших. По крайней мере, в моей жизни.

Тем не менее, на побывку в Ольшанский район Кировоградской области Юрич приехал мрачнее тучи…

(окончание следует)

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В статье: Евро-2020
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.