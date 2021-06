Хорватия на Евро-2020: нестабильная команда во главе нестареющим Модричем

В 2018-м году Хорватия добилась немыслимого для себя успеха, выйдя в финал Чемпионата мира. Команда Златко Далича влюбила в себя большую часть земного шара, однако в решающем матче ничего не смогла поделать в игре с Францией. Это не помешало “шашечным” обрести статус героев, а Луке Модричу взять Золотой мяч. Прошло три года, и теперь хорваты снова отправляются на крупный турнир. Далеко не факт, что им удастся повторить успех последнего мундиаля, но считаться с этой сборной точно будут все.

Если крупнейшим успехов в рамках мирового первенства для хорватов были серебренные медали, то на Евро подобных высот достичь не удалось. Вспоминаются успехи сборной Югославии, которая дважды доходила до финала, но, после обретения независимости, дальше четвертьфинала хорваты дойти не смогли.

В рамках 1/4 Евро “шашечные” играли дважды - в 1996-м и 2008-м. На последнем чемпионате Европы Хорватия идеально провела групповой этап, однако на стадии 1/8 вылетела от Португалии, пропустив гол в овертайме. Что интересно, именно команда Сантуша стала победителем того Евро.

Квалификационный раунд хорваты прошли не без проблем. Попав в группу с Венгрией, Уэльсом, Словакией и Азербайджаном, команда Далича сумела добыть 17 очков, что позволило оказаться на первом месте. Однако стоит учесть, что “шашечные” проиграли на выезде Уэльсу, а также умудрились потерять очки с аутсайдером группы - 1:1 с Азербайджаном.

Лучшим матчем отбора для хорватии стал выезд в Словакию, когда им удалось отгрузить сразу четыре безответных гола. В целом, несмотря на неровное прохождение дистанции, “пламенные” по делу вышли на Евро. Среди всех конкурентов они были наиболее мастеровитой командой.

На Чемпионате мира в 2018-м году сборная Хорватии играла по схеме 4-1-4-1, однако с того времени некоторые вещи изменились. Златко Далич временами меняет расстановку, используя то 4-2-3-1, то агрессивные 4-3-3, когда “шашечные” играют с позиции силы.

Ключевая линия команды - конечно же центр поля. Даже без Ивана Ракитича, который завершил международную карьеру, здесь хватает звезд, способных в одиночку решать исход матча. Есть Модрич и Ковачич, которые классно контролируют мяч. Есть Брозович, способный добавить брутальности в опорную зону. Есть Пашалич, который продолжает прогрессировать под руководством Гасперини в “Аталанте” и может закрыть разные позиции. Временами наставник выпускал его даже ложной девяткой. Одним словом, выбор у Далича шикарный.

Дальше также все неплохо. По краям атаки могут сыграть Перишич и Влашич (основные у Далича), а первыми на подмену могут выйти Ребич, Брекало и Оршич. Анте Крамарич забил в этом сезоне за “Хоффенхайм” 25 голов, и, с большей долей вероятности, начнет Евро в качестве основного нападающего. Подменить, или даже сыграть с ним в паре, могут и Будимир, и Петкович.

В обороне все неважно. В центре точно сыграет Вида, а вот Ловрен, привыкший играть в паре с экс-футболистом “Динамо”, может на поле не выйти из-за травмы. Первый на подмену - центрбек “Марселя” Чалета-Цар. На правом крыле обороны может выйти опытный Врсалько или 26-летний Юранович. А вот с левым флангом беда. Ни Баришич, ни Брадарич не особо впечатляют, что делает именно левый край самым уязвимым местом у команды Далича.

Предполагаем, что основной состав Хорватии на Евро будет выглядеть следующим образом:

Дамы и господа, Лука Модрич. В составе сборной Хорватии всего один обладатель Золотого мяча, что автоматически делает полузащитника “Реал” главной звездой, а вместе с этим, и главной надеждой целой страны. И подобные восторги не связанны только с регалиями хавбека. Он провел шикарный сезон в составе своего клуба и возраст не стал для него помехой. Ему предложили новый контракт, что только подняло настроение Модричу перед Евро.

Ближайшее Евро вполне может стать для Луки последним в футболке национальной сборной. Прошлый крупный международный турнир подарил Модричу Золотой мяч. Посмотрим, что принесет ему это Евро.

В 23 года трансферная стоимость Влашича равна 30 миллионам евро, а за свою сборную он отыграл 23 матча и забил пять голов. С уверенностью в 99 процентов можно говорить, что уровень “ЦСКА”, за который он сейчас выступает, Никола давно перерос и готов к следующему шагу. Чемпионат Европы - идеальное место для того, чтобы это сделать.

Сильная сторона Влашича - скорость и рывки. Он достаточно универсален, благодаря чему комфортно себя чувствует на позиции “десятки”, а также на флангах атаки. Никола классно готов физически, что позволяет ему проводить большую часть матчей без замен. В последнем сезоне он забил 12 голов, а также отдал шесть голевых передач. Крайне вероятно, что новую кампанию он начнет в составе более статусного коллектива.

