  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020

ЕВРО-2020
(17 голосов)

Из-за формы сборной Украины

СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Истерика в России, связанная с дизайном новой формы сборной Украины, в которой она будет выступать на чемпионате Европы-2020, набирает обороты.

По информации Dynamo.kiev.ua от источника, близкого к РФС, в данный момент всерьез рассматривается вариант решения, при котором их сборная откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.

Напомним, что критические высказывания по поводу формы сборной Украины связаны с тем, что на футболке украинской национальной команды изображена карта Украины, которая, включает в себя и Крым, который РФ временно оккупировала в 2014-м году.

Читайте также"Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины

Добавим, что ранее в УЕФА подтвердили, что форма сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.

Читайте такжеМаркевич: Пусть в России лучше займутся своими допинговыми скандалами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия Евро-2020 Евро-2021
Оцените этот материал:
(17 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (51)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
M&M (Lviv)
07.06.2021 в 17:09
Качка
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
07.06.2021 в 17:08
"По информации из источника ОБС (одна баба сказала)" - и далее по тексту.
Ответить
0
0
2.dc (Николаев)
07.06.2021 в 17:06
Утка, не Утка, но это был бы шикарный подарок. Если так, то нашим следует и спать в этих футболках, чтобы тама никто не передумал ... )))
Ответить
0
0
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
07.06.2021 в 16:40
По ходу - утка, в роспрессе ничего нет.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
07.06.2021 в 16:40
не верю. Вранье.
Ответить
+2
0
ratio (Дн-жинск)
07.06.2021 в 16:36
Утка от украинского источника взятая с потолка с единой целью вброса на вентилятор. Не уподобляйтесь рашкам. Имейте хоть чуток критического мышления. Даже когда эмоций много
Ответить
+2
0
danor75 (Львів)
07.06.2021 в 16:34
А шо велікая бл срана парашша на абассалась при виді форми України. Мокши сосать бл. ніхрєна не можуть, в хакее тоже отсосалі у команди любителей із Канади.
Ответить
0
-2
avatar
sasha popov (Салехард)
07.06.2021 в 16:30
Давно пора было это сделать ещё с 14го года Зато теперь буду болеть за сб Украины
Ответить
+3
-1
JediChu (Kyiv)
07.06.2021 в 16:25
Ещё не начали играть, а уже выбили рашку из турнира. Было бы неплохо))
Ответить
+4
-2
MaximSK (Киев)
07.06.2021 в 16:19
Думаю это фейк, но если была бы правдой, было бы отличным вариантом.
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2021 в 16:14
бугага!
Ответить
+1
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.06.2021 в 16:09
Назло кондуктору. Куплю билет и пойду пешком.P.S. Шантажисты всегда плохо заканчивают.
Ответить
+6
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.06.2021 в 15:59
На понт берут.
Ответить
+4
-1
geravit93 (Чернигов)
07.06.2021 в 15:59
Было бы здорово!
Ответить
+4
-2
RicoRico (Кривой Рог)
07.06.2021 в 15:55
Ой, Валодя, пощади...))))))) И асвабадителей своих забери)))
Ответить
+2
-2
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
07.06.2021 в 15:48
вата дымит )))) подгорело!!!!
Ответить
+4
-2
SD123 (Ясиноватая)
07.06.2021 в 15:45
Да смотри откажутся они, у них уже сформировано спец. подразделение сцыкунов в баночки, ни шагу назад, позади пуйло!
Ответить
+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 15:44
Боже, невже ти мене почув?
Ответить
+5
-2
djeff2015 (Запорожье)
07.06.2021 в 15:42
отличная новость...на х.....уродов из цивилизации.
Ответить
+7
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
07.06.2021 в 15:41
Замечательно! А может они ещё объявят об прекращении существования РФ в связи с нашей формой)
Ответить
+7
-2
ukatan (Харьковская обл.)
07.06.2021 в 15:39
Неужели в эту "клюкву" еще кто-то и поверил?
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 15:45
Як клюква по-українськи?
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2021 в 16:20
українськОЮ!
+3
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
07.06.2021 в 16:24
Українською-журавлина.
+4
0
magnum power (БОМЖ)
07.06.2021 в 15:34
якщо не будете відмовлятися, то хоча-б надішліть якихось футболістів без форми, прапора і гімну, як це модно зараз.
Ответить
+4
-1
тутти-10 (Сумська область)
07.06.2021 в 15:25
УРРРРАААААА!!!!!. Хоч би зрослося
Ответить
+6
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.06.2021 в 15:24
Хоть одне правильне рішення приймуть! Всі виграють від цього. Якщо росія не поїде, то менше опозориться, ніж коли буде грати!
Ответить
+6
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
07.06.2021 в 15:16
правильно! нужно еще запилить свое Евро. пригласить беларусь, лднр, абхазию, сирию. провести в Крыму, финал - на стадионе Крымтеплица в Молодежном. Конечно, если его еще не снесли под танковый полигон или имение очередного чеченского героя расии
Ответить
+7
-1
tamerlan58 (Львов)
07.06.2021 в 15:15
Приятная новость,но верится с трудом.
Ответить
+7
-1
Footballers (Умань)
07.06.2021 в 15:14
Зєля срочно зняти відосік в формі збірної тикнути пальцем в Крим і зказати-Я президент етой страны.Контрольний в голову рашці)
Ответить
+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 15:46
Сцикун, не зробить.
Ответить
+1
-1
aleks68
07.06.2021 в 16:05
у твоего янелоха бизнес в паРАШЕ.он туда фильмы для лаптей продаёт типа .... "сватов".за два года ни одного плохого слова о путине от любителя посмотреть в глаза.не будь наивным
Ответить
+1
-2
TarasLviv2019 (LVIV)
07.06.2021 в 15:12
Дуже хочеться, щоб це було правда
Ответить
+7
-1
Algrab (Костопiль)
07.06.2021 в 15:11
Змагання від цього лишень виграють....
Ответить
+6
-1
avatar
scorpius (Ck)
07.06.2021 в 15:10
Яка прикра новина
Ответить
+4
-2
Petruccho (Гамбург)
07.06.2021 в 15:08
ой, хорошо бы было!
Ответить
+6
-1
cucumber (Киев)
07.06.2021 в 15:02
Гадаю, що ЧЄ2020 багато втратить, якщо збірна за рейтингом ФІФА тридцять восьма чи тридцять дев'ята не прийме участі. Та й взагалі треба розібратися, що там в них з мельдонієм і сечею в пробірках, може знов негоразд, адже чому вони так розхвилювалися? вася огурцов, який є ворогом заборонених стимуляторів у спорті.
Ответить
+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 14:56
Никто этого и не заметит)Но они не откажутся (
Ответить
+10
-1
avatar
TerenceV (Київ)
07.06.2021 в 14:54
До побачення, збірна Росії.
Ответить
+8
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 15:47
А краще прощавайте.
Ответить
+1
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
07.06.2021 в 14:51
Яке відказатись? та раша готова кожному зад лизати. тільки би допустили їх до любих змагань. І насрати як допускають. без гімну без прапора. Патріотизм пофіг коли бабло на першому плані.
Ответить
+9
-1
cucumber (Киев)
07.06.2021 в 14:50
Терміново потрібно зняти С.Петербург з міст проведення змагань і віддати це право Варшаві, або Празі. Не хочуть, хай сидять у себе вдома. А взагалі-то, схоже на те, що Московія злякалась провалу свого виступу на ЧЄ2020. вася огурцов, який не розуміє лементу Москви.
Ответить
+8
0
Bonus (Львів)
07.06.2021 в 16:55
Чому це Варшаві або Празі? Краще, як на мене, Тернополю - стадіон ім. Р. Шухевича, щоб остаточно розірвати пердаки московитам.
Ответить
0
-1
Footballers (Умань)
07.06.2021 в 14:49
Ага ,і окуповані території в знак протесту поверніть
Ответить
+11
-1
avatar
simargl (Чернигов)
07.06.2021 в 14:49
Баба с возу ...))) правильное решение, им же меньше позора будет )))
Ответить
+8
-1
aleks68
07.06.2021 в 14:48
не пойдут на это лаптеголовые. "величие"не позволит.
Ответить
+6
-1
sergio07 (Запоріжжя)
07.06.2021 в 14:44
Це було би дуже доречно.
Ответить
+8
-1
Динамист (Киев)
07.06.2021 в 14:43
Рашка рисковать не хочет после лажи на ЧМ по хоккею))))Правильно, в своей халупе сидите ровно и не вякайте
Ответить
+9
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
07.06.2021 в 14:42
Ото вже залишки мозгів закипають у лаптєногих.
Ответить
+12
-1
kalan-86 (Анкара)
07.06.2021 в 14:42
Ну и флаг им в руки! Не топ сборная чтоб горевать по ней.
Ответить
+13
-1
wgalz1 (яникапу)
07.06.2021 в 17:00
Дурень думкою багатiе
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.