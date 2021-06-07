  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Дебютанты. UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Финляндия 
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебютанты. UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Финляндия 

ЕВРО-2020
(2 голосов)

Первый крупный турнир в истории филинов 

Дебютанты. UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Финляндия 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Финляндия долгое время считалась одной из слабейших северноевропейских сборных. Даже Исландия обошла в статусности финнов, сыграв подряд в чемпионате Европы-2016 и Кубке Мира-2018. Помимо финнов, из северных народов только полулюбительская сборная Фарерских островов не пробивалась на большие турниры. Максимально близки “филины” были к прорыву в квалификации к ЧЕ-2008. В одной группе с Португалией, Польшей, Бельгией и Сербией Финляндия под руководством Роя Ходжсона набрала 24 очка, отстав на три пункта от второго места. “Филины” взяли по четыре очка в матчах с Польшей и Бельгией, дважды сыграли вничью с Португалией, но потеряли важные очки в матчах с Арменией и Азербайджаном.

Путь на Евро

Сначала Финляндия удивила в Лиге наций-2018, выиграв группу C2 с Венгрией, Грецией и Эстонией. Успех был развит в не самой сильной группе квалификации на Евро. Явный фаворит (Италия), две средние команды, находящийся в кризисе (Босния и Герцеговина, Греция), сборная одного футболиста (Армения) и явный аутсайдер (Лихтенштейн). После предсказуемого поражения Италии, Финляндия добыла четыре победы подряд, обыграв всех участников группы.

Читайте такжеФилины в полете. Сборную Финляндии не останавливает даже сбывшаяся мечта

Во втором круге финны снова проиграли Италии, уступили и Боснии, но затем взяли максимум в матчах с аутсайдерами. Босния и Греция теряли очки между собой и в матчах с аутсайдерами (ничья Греции с Лихтенштейном 1:1) и за тур до финиша квалификации Финляндия гарантировала себе второе место, став недосягаемой для конкурентов. Десять матчей, шесть побед, четыре поражения.

Тактика

57-летний Маркку Канерва в свое время работал школьным учителем, а затем возглавил молодежную сборную Финляндии и в 2009 году вывел ее на Евро U-21. С основной командой он работает с декабря 2016 года.

Долгое время Канерва использовал традиционную схему 4-4-2, но в матчах с Италией в квалификации он дважды играл с пятью защитниками. Начиная с 2020 года схема 3-5-2 или 5-3-2 стала для финнов основной против соперников, превосходящих ее в классе. В своей группе (Бельгия, Дания, Россия) Финляндия считается явным андердогом, а шансы на победу в турниру в целом у “филинов”, по котировкам, третьи с конца (хуже только у Венгрии и Северной Македонии). Два матча (против Дании и России) Финляндия проведет на выезде перед фанами соперников и только игра с Бельгией будет сыграна на нейтральном поле, поэтому финские журналисты прогнозируют, что их сборная во всех матчах будет играть с тремя центрбеками.

Как бы там не было, Канерва научил свою команду играть гибко, и она может переключаться между схемами по ходу матча. В составе “филинов” нет европейских суперзвезд и на первый план выходит тактическая грамотность и организованность. И, конечно же, командный дух. “Мы с большим уважением относимся друг к другу. На этом уровне спорт бывает очень эгоистичным, но мы больше, чем коллеги в сборной, мы друзья”, – цитирует центрбека сборной Финляндии Паулуса Араюури The Guardian.

Вратарская позиция в Финляндии закрыта хорошо. 31-летний Лукаш Градецки – основной кипер в леверкузенском “Байере” и он представляет собой современный тип вратаря, который умеет делать эффектные сэйвы, но и уверенно играет ногами (правда бывают и казусы). Градецки – душа сборной. Он образцовый профессионал, но в тоже время большой шутник, интеллектуал, и любитель пива.

В центре поля мотор сборной Финляндии – это Глен Камара, неплохо проявляющий себя в шотландском “Рейнджерсе”. А игра в атаке строится вокруг форвард “Норвича” Теему Пукки. Именно он забил десять из 14 голов Финляндии в квалификации к Евро.

В ноябре прошлого года Финляндия сенсационно обыграла в товарищеском матче сборную Франции (2:0). Затем результаты пошли на спад. “Филины” пропускают в семи матчах подряд, и еще ни разу не выиграли в 2021 году. И если ничьи с Боснией (2:2) и Украиной (1:1) в группе отбора к ЧМ нельзя назвать провальными результатами, то готовясь к Евро Финляндия проиграла два спарринга, в том числе и Эстонии (0:1).

Дебютанты. UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Финляндия  - изображение 1

Главная звезда

Градецки – один из лидеров “Байера”, Камара очень ценится в “Рейнджерсе”, но все же сборую Финляндии невозможно представить без Теему Пукки. Без его десяти голов в квалификации “филины” могли бы и не пробиться на чемпионат Европы. Всего 31-летний Пукки забил 30 голов за национальную команду (в 90 матчах). Впереди только легендарный Яри Литманен, но в общем зачете бомбардиров он опережает форварда “Норвича” всего на два гола.

Несмотря на его хорошую результативность, Пукки нельзя назвать форвардом-эгоистом. Он часто опускается в глубь, играет в подыгрыше, хорошо держит мяч и умеет отдать точный разрезной пас. Пукки – звезда сборной и самый полезный ее игрок, но по характеру он очень скромный, поэтому и в Финляндии, и в “Норвиче” его просто обожают.

Дебютанты. UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Финляндия  - изображение 2

Кто удивит

Атака у Финляндии укомплектована довольно-таки неплохо. Помимо Пукки есть еще форвард “Байера” Йоэл Похьянпало, впереди может сыграть Робин Луд из американской “Миннесоты”, но ярче всех себя может проявить 21-летний Маркус Форсс, вышедший с “Брентфордом” из Чемпионшипа в АПЛ. В своем дебютном матче за “филинов” Форсс поразил ворота сборной Франции. Он классический форвард штрафной площадки, и редко касается мяча, но очень эффективно распоряжается своими шансами.

Кого может не хватить

34-летний капитан и один из лидеров сборной Тим Спарв отправится на Евро и, скорее всего, будет игроком основы, но будет ли этот тот самый Тим Спарв (81 матч за сборную)? В своем клубе, “Лариса”, он практически не играл во второй половине сезона, и для игрока его возраста и позиции (опорный полузащитник) потеря игрового ритма может сильно сказаться.

Ложка дегтя

Поражение Эстонии в последнем спарринге перед стартом Евро стало шоком для финской публики и самих игроков сборной. Маркку Канерва взял вину за поражение на себя. Удручил не только результат, но и качество игры. У Финляндии за весь матч был только один удар в створ, да и тот после стандарта. Проблемой может стать и травма Пукки, из-за которой он практически не тренировался в мае.

Прогноз на Евро-2020

Финляндия последний матч в группе будет играть против Бельгии. Возможно, к третьему туру команда Роберто Мартинеса гарантирует себе выход в плей-офф и сыграет дублем. Но до этого финнам нужно будет не проиграть в матчах с Данией и Россией. Ожидания сдержанные – если “филины” не проиграют все три матча это уже будет хорошо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Финляндия сборная Финляндии Сборная Финляндии по футболу национальная сборная Финляндии
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.