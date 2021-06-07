Дебютанты. UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Финляндия 

Финляндия долгое время считалась одной из слабейших северноевропейских сборных. Даже Исландия обошла в статусности финнов, сыграв подряд в чемпионате Европы-2016 и Кубке Мира-2018. Помимо финнов, из северных народов только полулюбительская сборная Фарерских островов не пробивалась на большие турниры. Максимально близки “филины” были к прорыву в квалификации к ЧЕ-2008. В одной группе с Португалией, Польшей, Бельгией и Сербией Финляндия под руководством Роя Ходжсона набрала 24 очка, отстав на три пункта от второго места. “Филины” взяли по четыре очка в матчах с Польшей и Бельгией, дважды сыграли вничью с Португалией, но потеряли важные очки в матчах с Арменией и Азербайджаном.

Путь на Евро

Сначала Финляндия удивила в Лиге наций-2018, выиграв группу C2 с Венгрией, Грецией и Эстонией. Успех был развит в не самой сильной группе квалификации на Евро. Явный фаворит (Италия), две средние команды, находящийся в кризисе (Босния и Герцеговина, Греция), сборная одного футболиста (Армения) и явный аутсайдер (Лихтенштейн). После предсказуемого поражения Италии, Финляндия добыла четыре победы подряд, обыграв всех участников группы.

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Во втором круге финны снова проиграли Италии, уступили и Боснии, но затем взяли максимум в матчах с аутсайдерами. Босния и Греция теряли очки между собой и в матчах с аутсайдерами (ничья Греции с Лихтенштейном 1:1) и за тур до финиша квалификации Финляндия гарантировала себе второе место, став недосягаемой для конкурентов. Десять матчей, шесть побед, четыре поражения.

Тактика

57-летний Маркку Канерва в свое время работал школьным учителем, а затем возглавил молодежную сборную Финляндии и в 2009 году вывел ее на Евро U-21. С основной командой он работает с декабря 2016 года.

Долгое время Канерва использовал традиционную схему 4-4-2, но в матчах с Италией в квалификации он дважды играл с пятью защитниками. Начиная с 2020 года схема 3-5-2 или 5-3-2 стала для финнов основной против соперников, превосходящих ее в классе. В своей группе (Бельгия, Дания, Россия) Финляндия считается явным андердогом, а шансы на победу в турниру в целом у “филинов”, по котировкам, третьи с конца (хуже только у Венгрии и Северной Македонии). Два матча (против Дании и России) Финляндия проведет на выезде перед фанами соперников и только игра с Бельгией будет сыграна на нейтральном поле, поэтому финские журналисты прогнозируют, что их сборная во всех матчах будет играть с тремя центрбеками.

Как бы там не было, Канерва научил свою команду играть гибко, и она может переключаться между схемами по ходу матча. В составе “филинов” нет европейских суперзвезд и на первый план выходит тактическая грамотность и организованность. И, конечно же, командный дух. “Мы с большим уважением относимся друг к другу. На этом уровне спорт бывает очень эгоистичным, но мы больше, чем коллеги в сборной, мы друзья”, – цитирует центрбека сборной Финляндии Паулуса Араюури The Guardian.

Вратарская позиция в Финляндии закрыта хорошо. 31-летний Лукаш Градецки – основной кипер в леверкузенском “Байере” и он представляет собой современный тип вратаря, который умеет делать эффектные сэйвы, но и уверенно играет ногами ( правда бывают и казусы ). Градецки – душа сборной. Он образцовый профессионал, но в тоже время большой шутник, интеллектуал, и любитель пива.

В центре поля мотор сборной Финляндии – это Глен Камара, неплохо проявляющий себя в шотландском “Рейнджерсе”. А игра в атаке строится вокруг форвард “Норвича” Теему Пукки. Именно он забил десять из 14 голов Финляндии в квалификации к Евро.

В ноябре прошлого года Финляндия сенсационно обыграла в товарищеском матче сборную Франции (2:0). Затем результаты пошли на спад. “Филины” пропускают в семи матчах подряд, и еще ни разу не выиграли в 2021 году. И если ничьи с Боснией (2:2) и Украиной (1:1) в группе отбора к ЧМ нельзя назвать провальными результатами, то готовясь к Евро Финляндия проиграла два спарринга, в том числе и Эстонии (0:1).

Главная звезда

Градецки – один из лидеров “Байера”, Камара очень ценится в “Рейнджерсе”, но все же сборую Финляндии невозможно представить без Теему Пукки. Без его десяти голов в квалификации “филины” могли бы и не пробиться на чемпионат Европы. Всего 31-летний Пукки забил 30 голов за национальную команду (в 90 матчах). Впереди только легендарный Яри Литманен, но в общем зачете бомбардиров он опережает форварда “Норвича” всего на два гола.

Несмотря на его хорошую результативность, Пукки нельзя назвать форвардом-эгоистом. Он часто опускается в глубь, играет в подыгрыше, хорошо держит мяч и умеет отдать точный разрезной пас. Пукки – звезда сборной и самый полезный ее игрок, но по характеру он очень скромный, поэтому и в Финляндии, и в “Норвиче” его просто обожают.

Кто удивит

Атака у Финляндии укомплектована довольно-таки неплохо. Помимо Пукки есть еще форвард “Байера” Йоэл Похьянпало, впереди может сыграть Робин Луд из американской “Миннесоты”, но ярче всех себя может проявить 21-летний Маркус Форсс, вышедший с “Брентфордом” из Чемпионшипа в АПЛ. В своем дебютном матче за “филинов” Форсс поразил ворота сборной Франции. Он классический форвард штрафной площадки, и редко касается мяча, но очень эффективно распоряжается своими шансами.

Кого может не хватить

34-летний капитан и один из лидеров сборной Тим Спарв отправится на Евро и, скорее всего, будет игроком основы, но будет ли этот тот самый Тим Спарв (81 матч за сборную)? В своем клубе, “Лариса”, он практически не играл во второй половине сезона, и для игрока его возраста и позиции (опорный полузащитник) потеря игрового ритма может сильно сказаться.

Ложка дегтя

Поражение Эстонии в последнем спарринге перед стартом Евро стало шоком для финской публики и самих игроков сборной. Маркку Канерва взял вину за поражение на себя. Удручил не только результат, но и качество игры. У Финляндии за весь матч был только один удар в створ, да и тот после стандарта. Проблемой может стать и травма Пукки, из-за которой он практически не тренировался в мае.

Прогноз на Евро-2020

Финляндия последний матч в группе будет играть против Бельгии. Возможно, к третьему туру команда Роберто Мартинеса гарантирует себе выход в плей-офф и сыграет дублем. Но до этого финнам нужно будет не проиграть в матчах с Данией и Россией. Ожидания сдержанные – если “филины” не проиграют все три матча это уже будет хорошо.