И снова политика. Сербия обвинила Хорватию в провокации из-за песни в плейлисте к Евро

Каждый крупный футбольный турнир имеет свой гимн. У Евро 2020 это песня We Are The People, которую выполнили всемирно известный нидерландский диджей Мартин Гаррикс и участники легендарной ирландской группы U2 Боно и Эдж.

При этом УЕФА также объявил о проекте, в рамках которого каждая сборная должна была составить собственный плейлист, куда должны были войти треки, отобранные главными звездами команды. Целью данного мероприятия, конечно, является работа с болельщиками и популяризация турнира.

Но и эта инициатива не обошлась без скандала. Вспыхнул он на Балканах с подачи Сербии.

Сборная Хорватии опубликовала свой плейлист, в который, кроме гимна Республики Хорватии и ряда популярных композиций, вошла песня Lijepa li si Марко Перкович "Томпсона", рассказывает Балканский обозреватель.

Сербские СМИ сразу же назвали выбор хорватской сборной провокацией из-за появления в плейлисте песни "известного сербоненависника и "усташа". Как отмечают сербские СМИ в публикациях, певец Марко Перкович Томпсон" известный своими антисербская песнями, такими как "Батальон Чавоглаве" и "Аница, королева Книна" и "регулярно выступает на торжествах, посвященным военной операции "Буря".

Напомним, что Хорватия воевала за свою независимость против Югославии и поддерживаемых ею сербских сепаратистов в течение 1991-1995-го годов. Хорватия добыла окончательную победу после операции "Буря", в ходе которой в течение нескольких дней были отвоеваны у сербских завоевателей все хорватские территории.

Та самая песня Lijepa li si