  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Жизнь как история Евро. Окончание следует…
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жизнь как история Евро. Окончание следует…

ЕВРО-2020
(5 голосов)

Часть вторая. За часів незалежності

Жизнь как история Евро. Окончание следует…

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

"Новые рифмы смывают грим.
Мир изменился, он стал другим".

Половину моей прожитой жизни назад все круто изменилось, и сама жизнь разделилась на до и после: я стал жить в другой стране. Кто-то воспринял эту новость в штыки, кто-то всегда мечтал об этом. Лично я, по большому счету, воспринял эти грандиозные исторические перемены философски. Возможно, потому что уже давно жил в параллельном мире футбола.

Читайте такжеЖизнь как история Евро. Чемпионаты Европы сквозь призму биографии болельщика

1992. Позади шесть лет преподавания в средней школе. И последний год стал сущим кошмаром для учителя истории: ведь его предмет перевернулся с ног на голову. Никому такого не пожелаю. Кто учился тогда по конспектам канадского автора, чей труд пришлось приравнять к учебнику, тот в курсе. Спасала только школьная футбольная лига, организованная Юричем в это смутное время.

Отбор на Евро проходила еще сборная бывшего СССР. И победила в группе, отыграв без поражений и обойдя Италию. Однако к началу финального турнира Союз уже успешно развалился, и непонятно кого в Швеции представляла сборная пресловутого СНГ (в народной расшифровке: "Сбылись Надежды Гитлера"). По сути, команда без флага и без гимна.

И пусть в ее составе было семеро украинцев, это почему-то мало грело. Невразумительным вышло и собственно участие: после ничьих с Германией и Голландией оглушительное фиаско с шотландцами, которые уже дрались просто, потому что дрались. Впрочем, в той обстановке, наверное, это было закономерно. Короче, в группе мы (???) финишировали последними.

Жизнь как история Евро. Окончание следует… - изображение 1

Сам Евро тоже был еще тот – под стать творящемуся в Европе организованному хаосу. Чемпионами стали те, кого вообще не должно было быть среди участников. Дания, узнавшая о том, что заменит Югославию (убранную по политическим причинам) буквально перед стартом, на одном дыхании пролетела турнир, в гетеборгском финале разобравшись с немцами!!!

Естественно, я болел за футбольную Золушку. А кто тогда за нее не болел, не считая немцев?

1996. Полгода, как ушел из школы по целому комплексу причин. Кантовался в горспорткомитете. Пользуясь случаем, сразу же организовал турнир по мини-футболу, которому недавно фактически исполнилась четверть века. Но в тот момент, пожалуй, больше был увлечен музыкой: нежданно возродилась наша рок-группа – увлечение юности. Вроде как пришло второе дыхание.

Возможно, поэтому тот Евро в целом помню хуже других. Хотя отбор, увы, запомнился. Дебют сборной Украины (при наших-то амбициях!) вышел провальным. Хорватию (как тогда вдруг оказалось) и Италию пропустить вперед было не грех. Но Литва – это уже был явный перебор. Это плюс одно очко в двух играх со Словенией выглядело издевательством.

Между тем, число участников английского Евро, по сравнению с прошлыми, выросло сразу вдвое. Наверное, это был оптимальный формат: 4 группы по 4 команды и плей-офф, начиная с ¼-й. Яростно болел против России: пока она правопреемничала после СССР, мы прошлый цикл ЧМ прозябали без официального футбола. Причем некоторые из наших выступали за нее.

Жизнь как история Евро. Окончание следует… - изображение 2

Россия-то провалилась, но в той группе, наверное, была на это обречена. Достаточно сказать, что оба ее соперника встретились в финале на "Уэмбли". Двадцать лет спустя красавцы чехи вновь дали зарубу немцам, но до пенальти не дотянули. Бирхофф забил свой "золотой" гол уже на пятой минуте овертайма, и, по тогдашним правилам, после этого прозвучал финальный свисток.

2000. К концу века в моей жизни случился крутой поворот. И вот, если без подробностей, на момент начала Евро у БеНи (впервые турнир проводился в двух соседних странах – Бельгии с Нидерландами), я вдруг обнаруживаю себя в роли автора и ведущего футбольной программы на одном из городских ТВ-каналов. Где под хорошую музыку и пиратское видео смакую Игру.

На сей раз Украина показывает себя достойно. В достаточно сложной группе она уступает лишь очко чемпионам мира – французам, пройдя в следующий этап отбора. При этом на очко же опередив Россию и отвоевав его в принципиальнейшем московском матче под занавесочку. Благодаря сумасшедшему голу Шевченко, в соавторстве с Филимоновым, на 88-й минуте.

Но видимо слишком уж сильно мы злорадствовали, ибо получили оборотку. В гостевом поединке плей-офф со Словенией Ачимович забивает победный гол хозяев всего на пять минут раньше – "с подачи" Шовковского. И все попытки отыграться дома были тщетны. Евро снова мимо нас. Тем паче обидно, что, на мой взгляд, финальный турнир получился одним из самых ярких.

Жизнь как история Евро. Окончание следует… - изображение 3

И это даже несмотря на то, что в полуфинале проиграли оба моих любимца – Португалия и Голландия. Особенно переживал за последних, которым фантастически не везло с Италией. Поэтому после трехдневного траура посадил перед "ящиком" всю семью, и зверски болел в роттердамском финале за Францию. Не подвели ребята: теперь "золотым" стал гол Трезеге.

Запомнились слова Роже Лемэра после матча: "Кто сказал, что романтизм умер?" Для меня это была знаковая фраза: к этому времени окончательно сформировалось футбольное мировоззрение Юрича. Болеть за Игру и тех, кто ее демонстрирует. Моим кредо стали слова Ринуса Михелса: "Я знаю лишь один футбол – атакующий. Все остальное – антифутбол".

2004. Все плохо. Продолжаю работать на телевидении и на хорошем счету у начальства, но изменилась политика канала: из всех искусств важнейшим для нас стали новости. Все подчинено информационности, авторская программа ушла в небытие. Вдобавок португальское Евро, на мой взгляд, показывают пень через колоду, а в самом турнире царит какая-то порнография.

Украина еще в отборочной группе проваливается с треском, буквально отойдя в сторону, пропуская вперед Грецию (???) и Испанию. Дальше – больше, пресловутые ноунеймы под руководством немца Рехагеля, выкарабкавшись из группы на Евро, продираются в финал, последовательно отцепив команды, играющие в Футбол, и второй раз кряду убирают Португалию.

Жизнь как история Евро. Окончание следует… - изображение 4

Это были еще те португальцы, за которых хотелось болеть – не подцепившие вирус прагматизма. И это был самый неприглядный чемпион Европы за всю историю. Покажите мне вашего чемпиона, и я скажу какой у вас футбол. Поэтому хуже всего было то, что мы его заслужили. Начало века прошло под девизом: цель оправдывает средства. Это подтвердил и следующий ЧМ.

Слабым утешением стала очередная сдохшая корова у соседа: Россия привычно замкнула свою четверку, но в ней опять оказались оба будущих финалиста. Да и, когда у них в сборной не осталось ни одного украинского ренегата, у меня пропал запал. Я уже не болел специально против этой команды, мало ли посредственностей в футболе? Но что тогда было говорить про нас?

2008. Уже два года, как ушел с ТВ – по состоянию здоровья, да и интерес иссяк. Еще до этого меня сватали в областную спортивную газету. Принял предложение, после того как убедился в том, что мне будет предоставлен полный карт-бланш: пишу, о чем хочу и как хочу. Так появился "писатель" Юрич, выражающий личное мнение одного из болельщиков, зрителей.

Тогда он еще был болельщиком "Черноморца", но не стеснялся говорить о нем все, что думает. В таком же ключе была и серия статей об австрийско-швейцарском Евро. Помню, однажды даже понесло в сторону эротических аллегорий. То-то наш редактор потом наслушался от возмущенной "апчественности". Короче, не всем Юрич нравился, но читали его внимательно и до конца.

Украина отбор не прошла, потому что в этот раз конкурировать с обоими финалистами прошедшего Мундиаля выпало ей. И все бы ладно, но мы и третье место отдали шотландцам, да еще и прилично от них поотстав. Таким образом, без нас прошел четвертый кряду Евро.

А Россия сумела прыгнуть выше головы, чем несказанно удивила. Группа на Евро теперь у нее была полегче, и то, что греки ее замкнули, больше говорило о степени закономерности их прошлого триумфа. Но победа над Голландией в овертайме четвертьфинала меня обескуражила. Разум отказывался верить в то, что любимые мною голландцы способны так тупо скрутиться.

Жизнь как история Евро. Окончание следует… - изображение 5

Зато я получил полную сатисфакцию в венском финале. Победа Испании стала благой вестью: на европейский трон возвращалась породистая играющая команда, с привлекательным стилем, а не калиф на час, которому позволили туда пробраться обстоятельства. Ну и немцы, откровенно говоря, давно уже утомили к тому времени. Но главное, что испанцы вовремя оттеснили Италию.

2012. В этом году Юрич дебютировал в интернете – на сайте той же газеты. Если честно, читателей там было не так уж много, да и сайт долго не продержался, но этот опыт пригодился. После каждого матча Евро в течение часа выходила статья – все в том же авторском стиле, но с упором и акцентом на аспекты, представляющие первостепенный интерес для любителей игры.

Чтобы наконец-то попасть на Евро, нам пришлось стать его хозяевами, вместе с Польшей. Что ж, не мы первые и не мы последние. Украина под руководством Блохина выступила на удивление достойно. Думаю, в пассив можно было занести лишь игру с Францией, но похоже на то, что мы перегорели в ожидании ее затянувшегося из-за ливня начала.

Жизнь как история Евро. Окончание следует… - изображение 6

Надеюсь, что подробнее о наших играх мы еще успеем с вами вспомнить до старта нынешнего Евро. Но общее впечатление: в грязь лицом не ударили, невзирая на результат в более чем конкурентной группе с англичанами, французами и шведами. Для сравнения: Россия также заняла третье место и не вышла из группы. Но ее соперниками были чехи, греки и поляки.

Впрочем, уже в четвертьфинале вылетели что те, что эти. А киевский финал разыграли Испания с Италией. Парадокс: за четыре года много воды утекло, и сейчас я от души симпатизировал уже итальянцам. Они больше радовали глаз игрой на протяжении турнира, тогда как действующие чемпионы мира и Европы скорее полагались на класс. Но в финале они Италию порвали в клочья.

2016. Юрич тот, кем вы его знаете: блогер на всеукраинском сайте. Уже четвертый год. С некоторых пор – автор рубрики "Акценты", в которой рассматривает игру или связанные с нею новости под своим оригинальным и конкретным углом зрения. Что тут дальше рассказывать – вы сами в состоянии все прочесть своими глазами и составить об этом собственное мнение.

Со своей же линейкой он подходит к очередному Евро – французскому. В третий раз турнир проходит в этой стране – словно своеобразная дань тому, что идея его проведения принадлежит французу. Я внимательно отсматриваю каждый матч, выбираю самое интересное и достойное пристального внимания, чтобы затем представить читателям в дайджесте тура или этапа.

Украина продирается на этот Евро сквозь тернии отбора. Знаменателен уже сам факт: впервые мы его прошли! По моему мнению, мы заняли законное третье место в группе после Испании и Словакии. Но теперь во Францию едут 24 команды, и у нас есть шанс даже при таком результате. И команда Фоменко использует его, одолев в плей-офф традиционно неудобную Словению.

Жизнь как история Евро. Окончание следует… - изображение 7

О том, что было во Франции, и вспоминать не хочется. Три поражения – от Германии, Польши и Северной Ирландии. Ни одного забитого мяча. Это какой-то позор… Россия тоже финиширует последней в группе, но в первом туре успевает сыграть вничью с англичанами.

На этом фоне остальной Евро проходит как в дурном затянувшемся сне. Кто-то где-то восхищается Исландией. Мне больше по душе пришелся Уэльс. Но в полуфинале он уступает будущим чемпионам. А ими становятся португальцы, в овертайме на "Стад де Франс" одолевшие французов. Мне как-то все равно: это уже не та озорная Португалия, за которую я когда-то болел.

2020. Я тут, с вами. Проверил, и оказалось, что первый материал данного блога появился здесь почти ровно три года назад (или около трехсот статей). И был примерно об этом же, только на основе чемпионатов мира. Ну и как-то веселее он был, что ли… Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. А тут изменился весь мир.

Идею о "всеевропейском" Евро с -надцатью странами-хозяйками встретил без энтузиазма. Почему-то вспомнилось: у семи нянек дитя без глаза. Конечно, это совпадение, но в итоге это дитя даже не появилось на свет вовремя. Пандемия лишила нас привычного зрелища и выбила из колеи.

Кто-то каждый Новый год идет с друзьями в баню, а я раз в два года в начале лета весь ухожу в телевизор: ЧМ или Евро. И так уже около сорока лет. Если угодно, это неотъемлемый атрибут моей жизни. Получается, год был прожит впустую? Каким он будет, этот внеплановый форс-мажорный чемпионат?

Украина блестяще провела отбор, показав лучший результат в своей истории: всего две ничьи без единого поражения. Были обыграны и оставлены позади действующие чемпионы Европы – португальцы, а предполагаемых конкурентов – сербов попросту переехали, и это был лучший матч в нашей истории, как по мне. Мы были на полном ходу, и в это время футбол поставили на паузу.

Жизнь как история Евро. Окончание следует… - изображение 8

Сейчас у меня традиционный пост перед Евро: никакого футбола, а уж тем более товарищеского – зачем засорять глаза и мозги в предвкушении Праздника Игры? Но станет ли он таким для нас? И знаете, уже невольно закрадывается предательская мысль: не станет ли он последним? По крайней мере, для тебя. Ничто не вечно под луной. Ни мы, ни даже Евро. Почти мой ровесник.

Доживем – увидим. Считайте, что это моя финальная фишка. Наподобие того, что вы слышите от телекомментаторов, типа: "Що ми сказали життю без футбола? Не сьогодні!"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
S_Shvets (Киев)
08.06.2021 в 16:21
У мене мама - теж викладач історії. Тому перед очима завжди була "правильна" ідеологічна література. Але потім і вона була змушена читати Ореста Субтельного. І я вже за компанію пройшовся. То маю сказати, що його історія звучала набагато приємніше і природніше, ніж те, що було в книгах до 1991-го. А потім, коли був студентом, пощастило навіть особисто поспілкуватись (ну як поспілкуватись, попросити автограф і кількома фразами перекинутись) з Орестом Мирославовичем, який завітав до нас в інститут. Неймовірно приємним був чоловіком. А книга його пережила моїх домашніх собак, які згризли половину обкладинки, але не пережила гуртожитку, де в підсумку загубилась:(
Ответить
0
0
avatar
скарамуш (Одесса)
08.06.2021 в 17:07
Вам повезло: благодаря маме, у Вас была эта книга. А я говорю таки о конспектах, которые пришлись тогда на долю абсолютного большинства, и которые учителям зачастую приходилось диктовать И, по моему личному мнению, это всё-таки не был учебник для средней школы. Хотя мне книга была по-своему интересна.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.