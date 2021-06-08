Жизнь как история Евро. Окончание следует…

"Новые рифмы смывают грим.

Мир изменился, он стал другим".

Половину моей прожитой жизни назад все круто изменилось, и сама жизнь разделилась на до и после: я стал жить в другой стране. Кто-то воспринял эту новость в штыки, кто-то всегда мечтал об этом. Лично я, по большому счету, воспринял эти грандиозные исторические перемены философски. Возможно, потому что уже давно жил в параллельном мире футбола.

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1992. Позади шесть лет преподавания в средней школе. И последний год стал сущим кошмаром для учителя истории: ведь его предмет перевернулся с ног на голову. Никому такого не пожелаю. Кто учился тогда по конспектам канадского автора, чей труд пришлось приравнять к учебнику, тот в курсе. Спасала только школьная футбольная лига, организованная Юричем в это смутное время.

Отбор на Евро проходила еще сборная бывшего СССР. И победила в группе, отыграв без поражений и обойдя Италию. Однако к началу финального турнира Союз уже успешно развалился, и непонятно кого в Швеции представляла сборная пресловутого СНГ (в народной расшифровке: "Сбылись Надежды Гитлера"). По сути, команда без флага и без гимна.

И пусть в ее составе было семеро украинцев, это почему-то мало грело. Невразумительным вышло и собственно участие: после ничьих с Германией и Голландией оглушительное фиаско с шотландцами, которые уже дрались просто, потому что дрались. Впрочем, в той обстановке, наверное, это было закономерно. Короче, в группе мы (???) финишировали последними.

Сам Евро тоже был еще тот – под стать творящемуся в Европе организованному хаосу. Чемпионами стали те, кого вообще не должно было быть среди участников. Дания, узнавшая о том, что заменит Югославию (убранную по политическим причинам) буквально перед стартом, на одном дыхании пролетела турнир, в гетеборгском финале разобравшись с немцами!!!

Естественно, я болел за футбольную Золушку. А кто тогда за нее не болел, не считая немцев?

1996. Полгода, как ушел из школы по целому комплексу причин. Кантовался в горспорткомитете. Пользуясь случаем, сразу же организовал турнир по мини-футболу, которому недавно фактически исполнилась четверть века. Но в тот момент, пожалуй, больше был увлечен музыкой: нежданно возродилась наша рок-группа – увлечение юности. Вроде как пришло второе дыхание.

Возможно, поэтому тот Евро в целом помню хуже других. Хотя отбор, увы, запомнился. Дебют сборной Украины (при наших-то амбициях!) вышел провальным. Хорватию (как тогда вдруг оказалось) и Италию пропустить вперед было не грех. Но Литва – это уже был явный перебор. Это плюс одно очко в двух играх со Словенией выглядело издевательством.

Между тем, число участников английского Евро, по сравнению с прошлыми, выросло сразу вдвое. Наверное, это был оптимальный формат: 4 группы по 4 команды и плей-офф, начиная с ¼-й. Яростно болел против России: пока она правопреемничала после СССР, мы прошлый цикл ЧМ прозябали без официального футбола. Причем некоторые из наших выступали за нее.

Россия-то провалилась, но в той группе, наверное, была на это обречена. Достаточно сказать, что оба ее соперника встретились в финале на "Уэмбли". Двадцать лет спустя красавцы чехи вновь дали зарубу немцам, но до пенальти не дотянули. Бирхофф забил свой "золотой" гол уже на пятой минуте овертайма, и, по тогдашним правилам, после этого прозвучал финальный свисток.

2000. К концу века в моей жизни случился крутой поворот. И вот, если без подробностей, на момент начала Евро у БеНи (впервые турнир проводился в двух соседних странах – Бельгии с Нидерландами), я вдруг обнаруживаю себя в роли автора и ведущего футбольной программы на одном из городских ТВ-каналов. Где под хорошую музыку и пиратское видео смакую Игру.

На сей раз Украина показывает себя достойно. В достаточно сложной группе она уступает лишь очко чемпионам мира – французам, пройдя в следующий этап отбора. При этом на очко же опередив Россию и отвоевав его в принципиальнейшем московском матче под занавесочку. Благодаря сумасшедшему голу Шевченко, в соавторстве с Филимоновым, на 88-й минуте.

Но видимо слишком уж сильно мы злорадствовали, ибо получили оборотку. В гостевом поединке плей-офф со Словенией Ачимович забивает победный гол хозяев всего на пять минут раньше – "с подачи" Шовковского. И все попытки отыграться дома были тщетны. Евро снова мимо нас. Тем паче обидно, что, на мой взгляд, финальный турнир получился одним из самых ярких.

И это даже несмотря на то, что в полуфинале проиграли оба моих любимца – Португалия и Голландия. Особенно переживал за последних, которым фантастически не везло с Италией. Поэтому после трехдневного траура посадил перед "ящиком" всю семью, и зверски болел в роттердамском финале за Францию. Не подвели ребята: теперь "золотым" стал гол Трезеге.

Запомнились слова Роже Лемэра после матча: "Кто сказал, что романтизм умер?" Для меня это была знаковая фраза: к этому времени окончательно сформировалось футбольное мировоззрение Юрича. Болеть за Игру и тех, кто ее демонстрирует. Моим кредо стали слова Ринуса Михелса: "Я знаю лишь один футбол – атакующий. Все остальное – антифутбол".

2004. Все плохо. Продолжаю работать на телевидении и на хорошем счету у начальства, но изменилась политика канала: из всех искусств важнейшим для нас стали новости. Все подчинено информационности, авторская программа ушла в небытие. Вдобавок португальское Евро, на мой взгляд, показывают пень через колоду, а в самом турнире царит какая-то порнография.

Украина еще в отборочной группе проваливается с треском, буквально отойдя в сторону, пропуская вперед Грецию (???) и Испанию. Дальше – больше, пресловутые ноунеймы под руководством немца Рехагеля, выкарабкавшись из группы на Евро, продираются в финал, последовательно отцепив команды, играющие в Футбол, и второй раз кряду убирают Португалию.

Это были еще те португальцы, за которых хотелось болеть – не подцепившие вирус прагматизма. И это был самый неприглядный чемпион Европы за всю историю. Покажите мне вашего чемпиона, и я скажу какой у вас футбол. Поэтому хуже всего было то, что мы его заслужили. Начало века прошло под девизом: цель оправдывает средства. Это подтвердил и следующий ЧМ.

Слабым утешением стала очередная сдохшая корова у соседа: Россия привычно замкнула свою четверку, но в ней опять оказались оба будущих финалиста. Да и, когда у них в сборной не осталось ни одного украинского ренегата, у меня пропал запал. Я уже не болел специально против этой команды, мало ли посредственностей в футболе? Но что тогда было говорить про нас?

2008. Уже два года, как ушел с ТВ – по состоянию здоровья, да и интерес иссяк. Еще до этого меня сватали в областную спортивную газету. Принял предложение, после того как убедился в том, что мне будет предоставлен полный карт-бланш: пишу, о чем хочу и как хочу. Так появился "писатель" Юрич, выражающий личное мнение одного из болельщиков, зрителей.

Тогда он еще был болельщиком "Черноморца", но не стеснялся говорить о нем все, что думает. В таком же ключе была и серия статей об австрийско-швейцарском Евро. Помню, однажды даже понесло в сторону эротических аллегорий. То-то наш редактор потом наслушался от возмущенной "апчественности". Короче, не всем Юрич нравился, но читали его внимательно и до конца.

Украина отбор не прошла, потому что в этот раз конкурировать с обоими финалистами прошедшего Мундиаля выпало ей. И все бы ладно, но мы и третье место отдали шотландцам, да еще и прилично от них поотстав. Таким образом, без нас прошел четвертый кряду Евро.

А Россия сумела прыгнуть выше головы, чем несказанно удивила. Группа на Евро теперь у нее была полегче, и то, что греки ее замкнули, больше говорило о степени закономерности их прошлого триумфа. Но победа над Голландией в овертайме четвертьфинала меня обескуражила. Разум отказывался верить в то, что любимые мною голландцы способны так тупо скрутиться.

Зато я получил полную сатисфакцию в венском финале. Победа Испании стала благой вестью: на европейский трон возвращалась породистая играющая команда, с привлекательным стилем, а не калиф на час, которому позволили туда пробраться обстоятельства. Ну и немцы, откровенно говоря, давно уже утомили к тому времени. Но главное, что испанцы вовремя оттеснили Италию.

2012. В этом году Юрич дебютировал в интернете – на сайте той же газеты. Если честно, читателей там было не так уж много, да и сайт долго не продержался, но этот опыт пригодился. После каждого матча Евро в течение часа выходила статья – все в том же авторском стиле, но с упором и акцентом на аспекты, представляющие первостепенный интерес для любителей игры.

Чтобы наконец-то попасть на Евро, нам пришлось стать его хозяевами, вместе с Польшей. Что ж, не мы первые и не мы последние. Украина под руководством Блохина выступила на удивление достойно. Думаю, в пассив можно было занести лишь игру с Францией, но похоже на то, что мы перегорели в ожидании ее затянувшегося из-за ливня начала.

Надеюсь, что подробнее о наших играх мы еще успеем с вами вспомнить до старта нынешнего Евро. Но общее впечатление: в грязь лицом не ударили, невзирая на результат в более чем конкурентной группе с англичанами, французами и шведами. Для сравнения: Россия также заняла третье место и не вышла из группы. Но ее соперниками были чехи, греки и поляки.

Впрочем, уже в четвертьфинале вылетели что те, что эти. А киевский финал разыграли Испания с Италией. Парадокс: за четыре года много воды утекло, и сейчас я от души симпатизировал уже итальянцам. Они больше радовали глаз игрой на протяжении турнира, тогда как действующие чемпионы мира и Европы скорее полагались на класс. Но в финале они Италию порвали в клочья.

2016. Юрич тот, кем вы его знаете: блогер на всеукраинском сайте. Уже четвертый год. С некоторых пор – автор рубрики "Акценты", в которой рассматривает игру или связанные с нею новости под своим оригинальным и конкретным углом зрения. Что тут дальше рассказывать – вы сами в состоянии все прочесть своими глазами и составить об этом собственное мнение.

Со своей же линейкой он подходит к очередному Евро – французскому. В третий раз турнир проходит в этой стране – словно своеобразная дань тому, что идея его проведения принадлежит французу. Я внимательно отсматриваю каждый матч, выбираю самое интересное и достойное пристального внимания, чтобы затем представить читателям в дайджесте тура или этапа.

Украина продирается на этот Евро сквозь тернии отбора. Знаменателен уже сам факт: впервые мы его прошли! По моему мнению, мы заняли законное третье место в группе после Испании и Словакии. Но теперь во Францию едут 24 команды, и у нас есть шанс даже при таком результате. И команда Фоменко использует его, одолев в плей-офф традиционно неудобную Словению.

О том, что было во Франции, и вспоминать не хочется. Три поражения – от Германии, Польши и Северной Ирландии. Ни одного забитого мяча. Это какой-то позор… Россия тоже финиширует последней в группе, но в первом туре успевает сыграть вничью с англичанами.

На этом фоне остальной Евро проходит как в дурном затянувшемся сне. Кто-то где-то восхищается Исландией. Мне больше по душе пришелся Уэльс. Но в полуфинале он уступает будущим чемпионам. А ими становятся португальцы, в овертайме на "Стад де Франс" одолевшие французов. Мне как-то все равно: это уже не та озорная Португалия, за которую я когда-то болел.

2020. Я тут, с вами. Проверил, и оказалось, что первый материал данного блога появился здесь почти ровно три года назад (или около трехсот статей). И был примерно об этом же, только на основе чемпионатов мира. Ну и как-то веселее он был, что ли… Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. А тут изменился весь мир.

Идею о "всеевропейском" Евро с -надцатью странами-хозяйками встретил без энтузиазма. Почему-то вспомнилось: у семи нянек дитя без глаза. Конечно, это совпадение, но в итоге это дитя даже не появилось на свет вовремя. Пандемия лишила нас привычного зрелища и выбила из колеи.

Кто-то каждый Новый год идет с друзьями в баню, а я раз в два года в начале лета весь ухожу в телевизор: ЧМ или Евро. И так уже около сорока лет. Если угодно, это неотъемлемый атрибут моей жизни. Получается, год был прожит впустую? Каким он будет, этот внеплановый форс-мажорный чемпионат?

Украина блестяще провела отбор, показав лучший результат в своей истории: всего две ничьи без единого поражения. Были обыграны и оставлены позади действующие чемпионы Европы – португальцы, а предполагаемых конкурентов – сербов попросту переехали, и это был лучший матч в нашей истории, как по мне. Мы были на полном ходу, и в это время футбол поставили на паузу.

Сейчас у меня традиционный пост перед Евро: никакого футбола, а уж тем более товарищеского – зачем засорять глаза и мозги в предвкушении Праздника Игры? Но станет ли он таким для нас? И знаете, уже невольно закрадывается предательская мысль: не станет ли он последним? По крайней мере, для тебя. Ничто не вечно под луной. Ни мы, ни даже Евро. Почти мой ровесник.

Доживем – увидим. Считайте, что это моя финальная фишка. Наподобие того, что вы слышите от телекомментаторов, типа: "Що ми сказали життю без футбола? Не сьогодні!"