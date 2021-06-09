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Евро-2020: где в Украине покажут матчи группового этапа и раунда плей-офф
Турнир стартует 11-го июня
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Уже в эту пятницу, 11-го июня, стартует чемпионат Европы по футболу. Турнир пройдет в 11 городах и в нем сыграют 24 лучшие европейские сборные. Среди них - Украина, которую к победам ведет Андрей Шевченко.
В Украине турнир будет транслироваться на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Параллельно матчам на канале "Футбол 3" покажут специальную программу "Fan Talk". Помимо этого, матч третьего слота (в 22:00) покажет ТК "Украина". Там же будут показаны и матчи украинской сборной.
Отметим, что ТК "Украина" - общественный телеканал, доступный на Т2. Что касается каналов "Футбол 1/2/3" - это кабельный телеканал. Они также доступны на интернет-платформах, таких, как Oll.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV.
Полный перечень трансляций выглядит следующим образом:
Групповой этап
11 июня:
Группа A: Турция - Италия (22:00, Рим) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
12 июня:
Группа A: Уэльс - Швейцария (16:00, Баку) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа B: Дания - Финляндия (19:00, Копенгаген) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа B: Бельгия - Россия (22:00, Санкт-Петербург) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
13 июня:
Группа D: Англия - Хорватия (16:00 Лондон) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа C: Австрия - Северная Македония (19:00, Бухарест) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа C: Нидерланды - Украина (22:00, Амстердам) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
14 июня:
Группа D: Шотландия - Чехия (16:00, Глазго) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа E: Польша - Словакия (19:00, Санкт-Петербург) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа E: Испания - Швеция (22:00, Севилья) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
15 июня:
Группа F: Венгрия - Португалия (19:00, Будапешт) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа F: Франция - Германия (22:00, Мюнхен) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
16 июня:
Группа B: Финляндия - Россия (16:00, Санкт-Петербург) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа A: Турция - Уэльс (19:00, Баку) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа A: Италия - Швейцария (22:00, Рим) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
17 июня:
Группа C: Украина - Северная Македония (16:00, Бухарест) - "Футбол 1", "Футбол 2", ТК "Украина"
Группа B: Дания - Бельгия (19:00, Копенгаген) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа C: Нидерланды - Австрия (22:00, Амстердам) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
18 июня:
Группа E: Швеция - Словакия (16:00, Санкт-Петербург) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа D: Хорватия - Чехия (19:00, Глазго) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа D: Англия - Шотландия (22:00, Лондон) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
19 июня:
Группа F: Венгрия - Франция (16:00, Будапешт) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа F: Португалия - Германия (19:00, Мюнхен) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Группа E: Испания - Польша (22:00, Севилья) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
20 июня:
Группа A: Италия - Уэльс (19:00, Рим) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
Группа A: Швейцария - Турция (19:00, Баку) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
21 июня:
Группа C: Северная Македония - Нидерланды (19:00, Амстердам) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
Группа C: Украина - Австрия (19:00, Бухарест) - "ТК "Украина", "Футбол 1"/"Футбол 2"
Группа B: Россия - Дания (22:00, Копенгаген) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
Группа B: Финляндия - Бельгия (22:00, Санкт-Петербург) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
22 июня:
Группа D: Чехия - Англия (22:00, Лондон) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
Группа D: Хорватия - Шотландия (22:00, Глазго) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
23 июня:
Группа E: Словакия - Испания (19:00, Севилья) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
Группа E: Швеция - Польша (19:00, Санкт-Петербург) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
Группа F: Германия - Венгрия (22:00, Мюнхен) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
Группа F: Португалия - Франция (22:00, Будапешт) - "Футбол 1"/"Футбол 2"
Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.
1/8 финала
26 июня:
1: 2A - 2B (19:00, Амстердам) - "Футбол 1", "Футбол 2"
2: 1A - 2C (22:00, Лондон) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
27 июня:
3: 1C - 3D/E/F (19:00, Будапешт) - "Футбол 1", "Футбол 2"
4: 1B - 3A/D/E/F (22:00, Севилья) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
28 июня:
5: 2D - 2E (19:00, Копенгаген) - "Футбол 1", "Футбол 2"
6: 1F - 3A/B/C (22:00, Бухарест) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
29 июня:
7: 1D - 2F (19:00, Лондон) - "Футбол 1", "Футбол 2"
8: 1E - 3A/B/C/D (22:00, Глазго) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Четвертьфиналы
2 июля:
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (22:00, Мюнхен) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
3 июля:
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (19:00, Баку) - "Футбол 1", "Футбол 2"
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (22:00, Рим) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Полуфиналы
6 июля:
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (22:00, Лондон) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
7 июля:
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Финал
11 июля:
Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон) - ТК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
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