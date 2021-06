Громить Россию он не поможет. Кевин Де Брюйне вернулся после операции

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне присоединился к сборной Бельгии накануне Евро-2020. Ранее футболист перенес операцию после перелома костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов с "Челси" (0:1).

О своем возвращении Кевин Де Брюйне сообщил в Твиттере, подписав пост с фотографией фразой: "Как дела, Бельгия?".

Возвращение Кевина Де Брюйне на одной из пресс-конференций прокомментировал главный тренер сборной Роберто Мартинес.

В первом матче с Россией (12 июня) Кевин Де Брюйне сыграть не сможет. Он будет готов к матчу 2 тура группового этапа - против национальной команды Дании.

