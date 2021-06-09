Голкипер - рекордсмен, монополия наставника и игроки без практики. Швейцария на Евро-2020

Большинство футбольных украинцев с пренебрежением относятся к Швейцарии. Причины на то есть, однако такой варианты побед, которая была осенью, на Евро-2020 вряд ли пройдет. Швейцарцам нужно подтверждать высокое, 13-е место, в рейтинге FIFA, но вот заслуживают ли они его?

Историческая справка

Более 115 лет сборная Швейцарии существует на футбольной карте мира. В феврале 1905-го первым соперником стали соседи - сборная Франции в Париже обыграла швейцарцев со счетом 1:0.

Основные успехи команды произошли в середине прошлого века. Сборная Швейцарии трижды доходила до четвертьфиналов чемпионата мира из четырех своих стартовых Мундиалей - 1934 г., 1938 г. и 1954 г..

Квалифицироваться на Евро швейцарцам было куда труднее. Впервые на континентальное первенство команда попала аж в 1996-м году, и до 2016-го наивысшим достижением был групповой этап. Уже после начала эры 24-х сборных на ЧЕ, на первенстве во Франции пять лет назад, подопечные Петковича заняли второе место в квартете с хозяевами турнира, а также Албанией и Румынией, а уже в 1/8 вылетели от Польши в серии пенальти . Тот матч запомнился одним из лучших голов турнира от Шакири - шикарный удар бисиклетой.

Путь на Евро

Сборная Швейцарии попала в отборе на континентальное первенство в не слишком тяжелую группу с Данией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром. Главных конкурентов, скандинавов, подопечные Петковича обыграть так и не смогли (одно очко в двух встречах), но датчане сами запихнули себе палки в колеса, четыре раза сыграв вничью. В итоге швейцарцы финишировали выше главного конкурента. Интересно, что Грузия за два матча так и не смогла забить подопечным Петковича, а вот от Гибралтара сборная Швейцарии пропустила один мяч (а ответила 10-ю в двух матчах в целом).

Тактика

Как заявил постоянный в течение последних семи лет тренер швейцарцев Владимир Петкович:

"Тактика нашей сборной - организованный хаос"

Петкович любит трансформировать сборную и порой идет за современными тенденциями. После ЧМ-2018 швейцарцы перестроились с игры в четыре защитника на игру в три центральных защитника. В середине поля этой конструкцией управляют два центральных полузащитника: одноклубник Малиновского в "Аталанте" Ремо Фройлер и очень даже критикуемый “канонир” Гранит Джака (который, кстати, единственный не реализовал одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти в противостоянии с Польшей на ЧЕ-2016) .

Связывает центральное звено и линию атаки Шакири, однако в "Ливерпуле" он не играет на позиции атакующего полузащитника. Отсюда идет неполное понимание позиции и потеря полноценной связи между хавбеками и нападающими. Поэтому помогать Шакири опускается Эмболо, а острию атаки занимает автор гола в ворота сборной Украины во львовском матче Лиги Нации Сеферович.

При схеме в три защитника к Аканджи и Ельведи опустился левый латераль Родригес. Он не является слабым звеном в швейцарской оборонительной стене, но все же - это неродная для него позиция, поэтому играет он на ней не очень уверенно. Часто Рикардо подключается к атакам по левому флангу, и там бывает перенасыщение игроков, в то время как два центральных защитника остаются наедине перед своими воротами.

Эта формация с тремя защитниками трансформируется в соответствии с постановками атак соперника. В поединке против Украины во Львове крылья выполняли атакующую роль, в двух матчах против испанцев Мбабу/Видмер и Цубер больше играли на оборону, а в выездном для "сине-желтых" поединке в Швейцарии благодаря вингерам в кабинетах и ​​джокеру-врачу кантона Люцерн подопечные Петковича забили три безответных гола команде Шевченко. Реально - "организованный хаос".

Фишкой Швейцарии есть прессинг, который используется по-разному. Против сильных по классу команд подопечные Петковича достаточно редко активно атакуют соперника с мячом. При игре в трех защитников не слишком трудно "разыграть лишнего", когда соперник теряет позиции, и запустить кого-то из быстроногих форвардов за спину. Учитывая эти факторы, швейцарцы шли в прессинг против тех же немцев и испанцев нечасто, но особенно интенсивно. В те несколько секунд, которые случались раз в 5-10 минут, соперники терялись на поле.

Центр поля - основная зона, которую перекрывают швейцарцы. Тогда уже при атаке флангами помогать опускаются вингеры, да еще и Родригес и Ельведи поднимаются вплотную к своим латерали.

Вот на этом фото видно, что центр поля полностью перекрыт, единственным адекватным решением является отдать на фланги: левый защитник испанцев находится один, а справа двое игроков "фурии рохи" на одном Бенито.

А вот когда круглый снаряд дошел до Наваса, правого защитника, то Бенито уже поднялся чуть ли не до чужих ворот, чтобы запресинговать испанца.

Главная звезда

Большинство, наверное, думало в этом пункте увидеть Шакире, однако всего 732 минуты в последних двух сезонах АПЛ за "Ливерпуль" не подтвердят этот факт. Капитан Джака тоже не поражает своей стабильностью, а Аканджи и Эмболо еще слишком неопытные для такого звания. Главной звездой в составе швейцарцев почти неизменный с 2014-го года голкипер Янн Зоммер.

На его счету 61 матч в составе национальной сборной, он уже семь сезонов выступает в конкурентоспособной "Боруссии Менхенгладбах", Янн один из лидеров по вратарскими показателями в Бундеслиге. В одном из матчей немецкого чемпионата против "Кельна" Зоммер выполнил 28 передач за пределами штрафной площадки (заметим, что в Нойера средний показатель - 11,5). В Гладбахе вратарь поднимается очень высоко и начинает розыгрыш наступательных действий, то есть с ним в составе любая команда имеет 11 игроков при атаке.

Кроме этого и на ленте играет неплохо. Несмотря на свой невысокий рост (183 см) он один из лучших в этом навыке. Также в прошлом сезоне на его счету победа в номинациях Бундеслиги "лидер по сейвами" и "процент отраженных ударов". У него 19 парированных пенальти с 82 ударов - далеко не лучший показатель, однако именно этот навык дважды не дал забить Серхио Рамосу осенью прошлого года.

Игрок, который удивит

Кандидатов много, но мы выбрали одного - Харис Сеферович. Нападающий снова засиял в "Бенфике", только в последнем туре потеряв Золотую бутсу чемпионата Португалии. Всего за 31 матч Примейра-Лиги он забил 22 мяча. Лишь в Педро Гонсалвеша из "Спортинга" больше - 23 гола.

В Лиге Наций на его счету всего один гол - как раз в ворота Украины на "Арене Львов". А вот в последних четырех матчах сборной Харис отличился дважды. Врач из кантона Люцерн тоже имеет три гола за тот же период.

У него неплохая скорость, хорошо борется и обладает корпусом, а также может поставлено ​​и точно пробить с дальней дистанции. Всего в активе нападающего 21 мяч за Швейцарию - шестой показатель сборной. В поединках против тех же Уэльса и Турции Сеферович имеет все шансы отличиться, наконец открыв счет забитым голам за сборную на международных первенствах. Этим самым он может улучшить свою позицию в рейтинге бомбардиров Национальной команды.

Ложка дегтя

Прессинг является важной фишкой швейцарцев, однако он же и может сыграть против них. Главное - соперникам увидеть эту слабинку и давить на нее, выманивая швейцарцев, а затем оставляя атаку своей команды в большинстве против двух последних защитников. Пример этому является позиционная игра от "Челси" в финале ЛЧ. Подопечные Петковича - "Манчестер Сити" в том поединке на минималках.

Негативным фактором является еще то, что большинство игроков команды были неосновными в весенней части сезона. Большая когорта футболистов представляет немецкую Бундеслигу (с той самой "Боруссии М" - трое исполнителей), однако отсутствие игровой практики - это уменьшение тонуса, которое ведет к невыполнению установки на игру. Физическая выносливость в схемах Петковича - важный элемент общего результата.

Прогноз он нас

Выше головы прыгнуть позволят лишь индивидуальности. В группе швейцарцы встретятся с Италией, Турцией и Уэльсом. Если с первыми, соседями по южной границе, швейцарцам будет достаточно трудно, то следующие два - главные претенденты для победы над ними. Валлийцы сейчас в очень разобранном состоянии, поэтому в первом матче Евро подопечные Петковича должны забрать три очка и двигаться дальше. Однако их максимум с современными сборными Италии и Турции в этом квартете - это третье место. Далее будет выход в 1/8 финала на лидеров одной из трех групп, где уже швейцарцы будут пытаться побить свой действующий рекорд на ЧЕ.