Швеция на Евро: в авангарде борьбы с коронавирусом

Сборная Швеции вступит в борьбу на Евро одной из последних. А вот в борьбу с коронавирусом была вынуждена вступить одной из первых. И оказалась не готова.

Историческая справка

Финальные турниры Евро: 7

Наивысшее достижение: Полуфинал (1992)

Серебряный и дважды бронзовый призер Чемпионатов Мира, действующий четвертьфиналист Мундиаля на Евро выступал гораздо хуже. На последних пяти добыл лишь три победы и лишь однажды, в 2004-ом году, вышел из группы. Да и самый успешный, первый, в 1992-ом году, был омрачен. "Сине-желтые" с Далином, Бролином, Равелли, Патриком и Кеннетом Андерссонами принимали турнир и выиграли свою группу у Дании, Англии и Франции. Только для того, чтобы вылететь в полуфинале от немцев и наблюдать со стороны за триумфом заклятых датских соседей.

На Евро-2016 шведы набрали лишь одно очко и забили лишь один мяч (автогол) в группе с Италией, Бельгией и Ирландией. Первым двум уступив из-за голов после 83-ей минуты.

Путь на Евро

2016-2019 годы были весьма успешными для шведов. Пожалуй, лучшими с 1994-го. По пути на ЧМ-2018 они выбили голландцев и итальянцев, победили в отдельном матче французов, на самом турнире вышли в четвертьфинал. Выиграли группу Лиги Наций у России и Турции и вышли в Дивизион А. А в Отборе на Евро-2020 обошли Норвегию, Румынию, Мальту и Фарерские Острова и уверенно заняли второе место позади испанцев. В этих десяти матчах они забили 23 мяча, из них восемь - в четырех против Норвегии и Румынии, с которыми прямо боролись за выход.

Лучшим бомбардиром команды в Отборе неожиданно стал Робин Куайсон. Форвард "Майнца" забил пять мячей - больше, чем какой-либо испанец и лишь на один меньше, чем лучший бомбардир группы румын Кешеру.

Тактика

Янне Андерссон, возглавивший сборную в 2016-ом году, прежде всего декларирует максимальную простоту и честность в поведении как на поле, так и вне его. Капитан сборной Андреас Гранквист отмечает очень ясные указания тренера, ясные принципы. Заявляет, что для тренера командная работа - важнее чего-либо другого. А тяжелая работа - "символ сборной". Андерссон даже заставляет игроков не сорить, убирать за собой в раздевалке, дома или в гостях. "Иногда думают, что я слишком маниакально отношусь к чистоте. Но все дело в сохранении чести и достоинства".

Эта простота и чистота на поле иногда слишком режут глаза. Сборную часто обвиняют в скучном примитивном футболе от обороны. Она мало бьет по воротам, мало создает, мало владеет мячом. По владению даже аутсайдеров не громит. 55 процентов против Грузии дома в Отборе на ЧМ-2022, 50.3 против Косово в марте. 44-46 процентов против кризисной Хорватии в Лиге Наций. Она сидит глубоко в обороне, выстраивая три линии по консервативной схеме 4-4-2. Ее крайние защитники, обычно 33-34-летние Лустиг и Бенгтссон, подключаются к атакам редко.

Вместе с тем, и у этой сборной есть тактические и просто яркие изюминки. Ее главный козырь - стандартные положения, что у скандинавов не удивляет. Навесы со штрафных, угловых. Даже пенальти, которых заработала три в последних четырех матчах. Но второй козырь - вовсе не фланговые атаки и навесы, как следовало бы ожидать. Наоборот - умные комбинации в короткий пас через центр и передачи вразрез на ход форвардам. Берг забил Армении с такого паса Куайсона пятого июня, сам Куайсон забил так с паса Сванберга Финляндии 29-го мая.

Вингеры сборной - Форсберг, Классон, Ларссон, Кулушевски - не задерживаются на флангах, а часто смещаются в центр, создавая там численное преимущество. Также второй форвард отходит назад и немало двигается. Довольно мобильны и техничны и опорники. Например, Альбин Экдаль, начинавший карьеру атакующим полузащитником. Это и позволяет временами очень неплохо разыгрывать в центре поля.

Главная звезда

Многие говорят о 21-летней звездочке "Ювентуса" Деяне Кулушевски. Ожидания от этого мощного, быстрого и техничного игрока велики, он должен стать лидером сборной на долгие годы. Но все еще не стал им. Все еще наибольшее влияние на нее оказывает Эмиль Форсберг. 29-летний левый вингер "Лейпцига" так и не вырос в звезду мирового уровня, тем не менее, очень силен. Именно его смещения в центр с мячом и без него наиболее удивляют соперников. У него отличный удар, он отлично видит поле. Он и дирижирует игрой в глубине, и отдает умный последний пас.

Эмиль принес выход в четвертьфинал ЧМ дальним ударом по воротам швейцарцев, в Отборе на Евро его голы и ассисты принесли стратегически важные ничьи с Испанией и Норвегией. Пятого июня против Армении он реализовал штрафной и ассистировал навесом с углового. В очередной раз подтвердив специализацию на "стандартах". Он провел не блестящий, но добротный сезон в клубе и в хорошей форме. От Форсберга никогда не следует ожидать обилия результативных ТТД. Зато точно можно ожидать, что придет и поможет, решит в самые важные, в решающие моменты.

Игрок, который удивит

У шведов самый возрастной состав на Евро. 12-ти игрокам уже исполнилось 30. Молодежь подпускают редко и медленно. Лишь четверым еще нет 23-ех, при этом двое из них - Кулушевски и Матиас Сванберг - вылетели из-за коронавируса и пропустят как минимум первый матч. Если бы не это - от обоих можно было бы ожидать прорыва. Также многое ожидают от Александера Исака после его 17-ти голов в Примере за "Реал Сосьедад" за сезон. Однако следует заметить, что 21-летний форвард лишь три из этих голов забил командам из Топ-10, а в Лиге Европы не забивал вообще.

О Кулушевски мы уже немного говорили выше, Сванберг же - достойный наследник Экдаля. Опорник и с умением бороться и выгрызать мячи, и с техникой, умением и желанием двигать мяч вперед пасом либо на дриблинге, подключаться на линию штрафной. Современный игрок центра поля. "Милан" и "Интер" уже борются за игрока "Болоньи", также "Лестер" заинтересован.

Кого может не хватить

Прежде всего - Златана Ибрагимовича. После почти пяти лет ссор с Андерссоном с весьма унизительными и оскорбительными высказываниями со стороны Ибры лучший бомбардир в истории сборной и ее тренер помирились. Златан вернулся в марте, ассистами помог добыть победы над Грузией и Косово на старте Отбора на Чемпионат Мира. Но на Евро не поехал из-за травмы колена. Конечно, как и ранее, он мог помешать динамичной команде, но скорее помог бы, учитывая его голевое чутье и некоторые изменения в характере и отношении к сборной.

Ложка дегтя

В последние дни вокруг сборной все говорят лишь об одном. Как это ни странно, но коронавирус застал всех врасплох. К нему "сине-желтые" оказались не готовы. Они и не собирались вакцинироваться, их антикоронавирусный протокол был весьма мягким. Более того, между двумя последними товарищескими матчами игроки были отпущены на три дня по домам без особо строгих указаний. Скорее с просьбами. И эти просьбы по крайней мере Кулушевски были проигнорированы. Поскольку в сеть попало видео с вечеринкой с участием Деяна и еще десятка человек.

Критика в адрес игрока и сборной в Швеции ныне просто сумасшедшая. Андерссон признал, что день взрыва того скандала был его худшим, тяжелейшим в сборной, если не в тренерской карьере ("я еще никогда не чувствовал себя таким униженным"), признал, что в это время в сборной царили бардак, ощущения потери контроля. Пытался оправдать игрока тем, что уже переболел в феврале и думал, что защищен. Выразил уверенность в том, что атмосфера в сборной поможет преодолеть этот кризис спокойно, без взаимных обвинений. Но поможет ли?

Что, если окажется, что Кулушевски заразил не только Сванберга?

Ожидания и прогноз

В Швеции ожидают второе место в группе и выход на Шотландию, Хорватию или Чехию на пути к 1/4 финала. Хотя сейчас, после этого коронавирусного скандала, который лишь начался, неясно, что будет. Тем более, что игрокам, для которых сплоченность и командный дух очень важны, сейчас запрещают собираться вместе. В 2020-ом году еще и оборона дала слабину, пропустив 13 мячей в шести матчах Лиги Наций, из-за чего шведы вылетели из Дивизиона А. А лишь один пропущенный в последних пяти против Армении, Косово, Грузии, Эстонии и Финляндии еще не означает ее ренессанс.

Что будет? Из группы с Испанией, Польшей и Словакией шведы все же выйдут. А вот далее вылетят быстро.