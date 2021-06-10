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Швеция на Евро: в авангарде борьбы с коронавирусом

ЕВРО-2020
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И против проклятия Евро

Швеция на Евро: в авангарде борьбы с коронавирусом

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Швеции вступит в борьбу на Евро одной из последних. А вот в борьбу с коронавирусом была вынуждена вступить одной из первых. И оказалась не готова.

Историческая справка

Финальные турниры Евро: 7

Наивысшее достижение: Полуфинал (1992)

Серебряный и дважды бронзовый призер Чемпионатов Мира, действующий четвертьфиналист Мундиаля на Евро выступал гораздо хуже. На последних пяти добыл лишь три победы и лишь однажды, в 2004-ом году, вышел из группы. Да и самый успешный, первый, в 1992-ом году, был омрачен. "Сине-желтые" с Далином, Бролином, Равелли, Патриком и Кеннетом Андерссонами принимали турнир и выиграли свою группу у Дании, Англии и Франции. Только для того, чтобы вылететь в полуфинале от немцев и наблюдать со стороны за триумфом заклятых датских соседей.

На Евро-2016 шведы набрали лишь одно очко и забили лишь один мяч (автогол) в группе с Италией, Бельгией и Ирландией. Первым двум уступив из-за голов после 83-ей минуты.

Путь на Евро

2016-2019 годы были весьма успешными для шведов. Пожалуй, лучшими с 1994-го. По пути на ЧМ-2018 они выбили голландцев и итальянцев, победили в отдельном матче французов, на самом турнире вышли в четвертьфинал. Выиграли группу Лиги Наций у России и Турции и вышли в Дивизион А. А в Отборе на Евро-2020 обошли Норвегию, Румынию, Мальту и Фарерские Острова и уверенно заняли второе место позади испанцев. В этих десяти матчах они забили 23 мяча, из них восемь - в четырех против Норвегии и Румынии, с которыми прямо боролись за выход.

Лучшим бомбардиром команды в Отборе неожиданно стал Робин Куайсон. Форвард "Майнца" забил пять мячей - больше, чем какой-либо испанец и лишь на один меньше, чем лучший бомбардир группы румын Кешеру.

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Тактика

Янне Андерссон, возглавивший сборную в 2016-ом году, прежде всего декларирует максимальную простоту и честность в поведении как на поле, так и вне его. Капитан сборной Андреас Гранквист отмечает очень ясные указания тренера, ясные принципы. Заявляет, что для тренера командная работа - важнее чего-либо другого. А тяжелая работа - "символ сборной". Андерссон даже заставляет игроков не сорить, убирать за собой в раздевалке, дома или в гостях. "Иногда думают, что я слишком маниакально отношусь к чистоте. Но все дело в сохранении чести и достоинства".

Эта простота и чистота на поле иногда слишком режут глаза. Сборную часто обвиняют в скучном примитивном футболе от обороны. Она мало бьет по воротам, мало создает, мало владеет мячом. По владению даже аутсайдеров не громит. 55 процентов против Грузии дома в Отборе на ЧМ-2022, 50.3 против Косово в марте. 44-46 процентов против кризисной Хорватии в Лиге Наций. Она сидит глубоко в обороне, выстраивая три линии по консервативной схеме 4-4-2. Ее крайние защитники, обычно 33-34-летние Лустиг и Бенгтссон, подключаются к атакам редко.

Вместе с тем, и у этой сборной есть тактические и просто яркие изюминки. Ее главный козырь - стандартные положения, что у скандинавов не удивляет. Навесы со штрафных, угловых. Даже пенальти, которых заработала три в последних четырех матчах. Но второй козырь - вовсе не фланговые атаки и навесы, как следовало бы ожидать. Наоборот - умные комбинации в короткий пас через центр и передачи вразрез на ход форвардам. Берг забил Армении с такого паса Куайсона пятого июня, сам Куайсон забил так с паса Сванберга Финляндии 29-го мая.

Вингеры сборной - Форсберг, Классон, Ларссон, Кулушевски - не задерживаются на флангах, а часто смещаются в центр, создавая там численное преимущество. Также второй форвард отходит назад и немало двигается. Довольно мобильны и техничны и опорники. Например, Альбин Экдаль, начинавший карьеру атакующим полузащитником. Это и позволяет временами очень неплохо разыгрывать в центре поля.

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Главная звезда

Многие говорят о 21-летней звездочке "Ювентуса" Деяне Кулушевски. Ожидания от этого мощного, быстрого и техничного игрока велики, он должен стать лидером сборной на долгие годы. Но все еще не стал им. Все еще наибольшее влияние на нее оказывает Эмиль Форсберг. 29-летний левый вингер "Лейпцига" так и не вырос в звезду мирового уровня, тем не менее, очень силен. Именно его смещения в центр с мячом и без него наиболее удивляют соперников. У него отличный удар, он отлично видит поле. Он и дирижирует игрой в глубине, и отдает умный последний пас.

Эмиль принес выход в четвертьфинал ЧМ дальним ударом по воротам швейцарцев, в Отборе на Евро его голы и ассисты принесли стратегически важные ничьи с Испанией и Норвегией. Пятого июня против Армении он реализовал штрафной и ассистировал навесом с углового. В очередной раз подтвердив специализацию на "стандартах". Он провел не блестящий, но добротный сезон в клубе и в хорошей форме. От Форсберга никогда не следует ожидать обилия результативных ТТД. Зато точно можно ожидать, что придет и поможет, решит в самые важные, в решающие моменты.

Игрок, который удивит

У шведов самый возрастной состав на Евро. 12-ти игрокам уже исполнилось 30. Молодежь подпускают редко и медленно. Лишь четверым еще нет 23-ех, при этом двое из них - Кулушевски и Матиас Сванберг - вылетели из-за коронавируса и пропустят как минимум первый матч. Если бы не это - от обоих можно было бы ожидать прорыва. Также многое ожидают от Александера Исака после его 17-ти голов в Примере за "Реал Сосьедад" за сезон. Однако следует заметить, что 21-летний форвард лишь три из этих голов забил командам из Топ-10, а в Лиге Европы не забивал вообще.

О Кулушевски мы уже немного говорили выше, Сванберг же - достойный наследник Экдаля. Опорник и с умением бороться и выгрызать мячи, и с техникой, умением и желанием двигать мяч вперед пасом либо на дриблинге, подключаться на линию штрафной. Современный игрок центра поля. "Милан" и "Интер" уже борются за игрока "Болоньи", также "Лестер" заинтересован.

Кого может не хватить

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Прежде всего - Златана Ибрагимовича. После почти пяти лет ссор с Андерссоном с весьма унизительными и оскорбительными высказываниями со стороны Ибры лучший бомбардир в истории сборной и ее тренер помирились. Златан вернулся в марте, ассистами помог добыть победы над Грузией и Косово на старте Отбора на Чемпионат Мира. Но на Евро не поехал из-за травмы колена. Конечно, как и ранее, он мог помешать динамичной команде, но скорее помог бы, учитывая его голевое чутье и некоторые изменения в характере и отношении к сборной.

Ложка дегтя

В последние дни вокруг сборной все говорят лишь об одном. Как это ни странно, но коронавирус застал всех врасплох. К нему "сине-желтые" оказались не готовы. Они и не собирались вакцинироваться, их антикоронавирусный протокол был весьма мягким. Более того, между двумя последними товарищескими матчами игроки были отпущены на три дня по домам без особо строгих указаний. Скорее с просьбами. И эти просьбы по крайней мере Кулушевски были проигнорированы. Поскольку в сеть попало видео с вечеринкой с участием Деяна и еще десятка человек.

Критика в адрес игрока и сборной в Швеции ныне просто сумасшедшая. Андерссон признал, что день взрыва того скандала был его худшим, тяжелейшим в сборной, если не в тренерской карьере ("я еще никогда не чувствовал себя таким униженным"), признал, что в это время в сборной царили бардак, ощущения потери контроля. Пытался оправдать игрока тем, что уже переболел в феврале и думал, что защищен. Выразил уверенность в том, что атмосфера в сборной поможет преодолеть этот кризис спокойно, без взаимных обвинений. Но поможет ли?

Что, если окажется, что Кулушевски заразил не только Сванберга?

Ожидания и прогноз

В Швеции ожидают второе место в группе и выход на Шотландию, Хорватию или Чехию на пути к 1/4 финала. Хотя сейчас, после этого коронавирусного скандала, который лишь начался, неясно, что будет. Тем более, что игрокам, для которых сплоченность и командный дух очень важны, сейчас запрещают собираться вместе. В 2020-ом году еще и оборона дала слабину, пропустив 13 мячей в шести матчах Лиги Наций, из-за чего шведы вылетели из Дивизиона А. А лишь один пропущенный в последних пяти против Армении, Косово, Грузии, Эстонии и Финляндии еще не означает ее ренессанс.

Что будет? Из группы с Испанией, Польшей и Словакией шведы все же выйдут. А вот далее вылетят быстро.

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В статье: Швеция Златан Ибрагимович Янне Андерссон Деян Кулусевски
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.