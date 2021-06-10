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“Футбол возвращается домой”. Сборная Англии на Евро-2020 

ЕВРО-2020
(2 голосов)

Параллели с 1996 годом, россыпь талантов в атаке и культурные войны 

“Футбол возвращается домой”. Сборная Англии на Евро-2020 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидая будущего, мы неизбежно оглядываемся в прошлое. Своего самого большого успеха на чемпионате Европы Англия добилась в 1996 году, выйдя в полуфинал домашнего Евро. Только восемь матчей Евро-2020 состоятся на “Уэмбли”, но Англия не может не воспринимать этот турнир как “свой”. Если команда Гарета Саутгейта выиграет свою группу и дойдет до финала, она проведет в Лондоне шесть из семи поединков. Да, “футбол возвращается домой”, но за 25 лет родной пейзаж изменился до неузнаваемости.

Евро-1996 был одним из символов своей эпохи. Страна была полна оптимизма и надежд. Лидер “новых лейбористов” Тони Блэр готовился прервать 18-летнее правление консерваторов, экономика процветала, британская культура была яркой и современной. Бритпоп (Oasis, Blur и другие) лидировал в музыкальных чартах, Александр Маккуин и Джон Гальяно покоряли моду, Дэмьен Херст и “молодые британские художники” шокировали мир искусства. Эпоху “Cool Britannia” часто сравнивают со “свингующим Лондоном” 60-х. Это не совпадение, что своего самого большого триумфа в истории сборная Англия добилась как раз в 1966 году, выиграв домашний Чемпионат мира.

“Крутым” был и футбол. В прошлом остались трагедии и хулиганизм 80-х, появление Sky и Премьер-лиги, открытость континентальным влияниям способствовали гламуризации футбола. Он не был больше развлечением только для маргиналов и “отбросов общества”. Симпатичная сборная Англии-1996 под руководством Терри Венейблса и ее харизматичные лидеры (Пол Гаскойн, Алан Ширер, Тэдди Шерингем, Стюарт Пирс и другие) превзошли ожидания, добравшись до полуфинала, где они уступили сборной Германии в серии пенальти. Решающий одиннадцатиметровый не забил… нынешний главный тренер сборной Гарет Саутгейт.

Саутгейт принял на себя роль связующего звена между Евро-1996 и Евро-2020. Все изменилось. Страна изменилась, футбол изменился. Brexit, расизм, популизм, Борис Джонсон, расслоение общества, Covid-19, локдаун. И культурные войны. Игроки сборной Англии преклоняют колено перед каждым матчем, их освистывают болельщики. Дошло до того, что акции за равноправие называются марксистскими, а некоторые члены парламента из консервативной партии утверждают, что будут игнорировать матчи национальной команды.

Игроки сборной Англии не собираются отказываться от этого жеста. С ними согласен Саутгейт. В своем письме английской нации для The Players Tribune, он пишет, что футболисты – это ролевые модели общества. “Я никогда не верил в то, что мы должны заниматься только футболом”, – считает Саутгейт.

Международные турниры – это больше, чем футбол. Игра сборных давно уступает в качестве клубным соревнованиям, но она дает совсем другой опыт, она про настроение, драму и коллективную память. Гол Гаскойна в ворота Шотландии на Евро-1996 и его легендарное празднование остается для англичан любимым моментом за всю историю Евро. Турнир-2021 ожидается с большим нетерпением. Грань между триумфом и провалом остается почти незаметной.

Путь на Евро

Феерический провал сборной Стива Макларена в отборе на Евро-2008 был последней большой неудачей “трех львов” в квалификациях. Отбор к Евро-2020 сборная Англии провела успешно выиграв семь из восьми матчей в не самой сложной группе (Чехия, Косово, Болгария, Черногория). Англия забила 37 голов, а единственное поражение случилось в игре против Чехии.

Тактика

На Чемпионате мира-2018, где Англия дошла до полуфинала, команда Саутгейта играла по схеме с тремя защитниками. Акцент был сделан на организацию и стандарты. Прошло три года и сборная сильно изменилась. Саутгейт омолодил состав и в заявке осталось всего восемь игроков из прошлого Мундиаля. Менял тренер “трех львов” и принципы игры. В 2021 году Саутгейт пытался переориентировать Англию на атаку и доверился схеме 4-3-3. Идея была простой: четверка защитников, в которой левый фулбек (Шоу, Чилуэлл) более ориентирован на атаку, чем правый (Уокер, Джеймс), в тройке хавбеков один отвечает за темп (Райс), второй за движение (Филлипс), третий – за креативные действия (Маунт). В атаке классический форвард (Харри Кейн), игрок с пасом (Фоден или Грилиш) и “бегунок” (Рэшфорд, Стерлинг, Санчо).

Но травма Харри Магуайра, из-за которой он вероятно полностью пропустит групповой этап, перечеркнула планы Саутгейта.

Надо признать, что и с Магуайром Англия не производила впечатление команды с хорошей защитой, а без него и подавно. Поэтому не исключается вариант, при котором Саугтейт вновь вернется к тройке центрбеков, зацементировав оборону не так качеством, как количеством.

Перед матчем с Хорватией точно нет вопросов по пяти позициям: вратарь (Пикфорд), центрбек (Стоунз), два центрхава (Райс и Маунт) и нападающий (Харри Кейн). Далее возможны варианты. До матча с Хорватией остается три дня, и никто, возможно, даже Саутгейт, с уверенностью не может сказать как будет играть Англия.

Если тренер сборной перейдет на тройку центрбеков, стартовый состав может выглядеть так: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Уайт – Джеймс, Райс, Маунт, Шоу – Фоден, Кейн, Стерлинг. В таком случае придется жертвовать одним из игроков в центре поля, и им будет хавбек “Лидса” Калвин Филлипс или 17-летний Джуд Беллингем из Дортмунда, но точно не Джордан Хендерсон.

Само появление капитана “Ливерпуля” в заявке вызывает вопросы. Из-за травмы он не играл с февраля, а его 45-минутное камео в спарринге в матче с Румынами запомнится эпизодом, вызвавшим только недоумение: Хендерсон отобрал мяч у Калверт-Льюина, заработавшего пенальти, и сам неудачно пробил одиннадцатиметровый.

Если Англия все же будет действовать по схеме 4-3-3, кто выйдет справа: Джеймс, Уокер или Триппьер? Кому отдать предпочтение на левом фланге – Шоу или Чиллуэлу?

Но самые оживленные дебаты ведутся по двум позициям в атаке. Как заметил автор The Guardian Барни Роуни, Саутгейт выбирает между “скоростью и техникой”, где условно скорость – это Стерлинг и Рэшфорд, а техника – Фоден и Грилиш. Где-то между ними располагается Джейдон Санчо, совмещающий эти качества.

“Футбол возвращается домой”. Сборная Англии на Евро-2020  - изображение 1

Грилиш впечатлил в двух спаррингах, и из всех игроков сборной он самый одаренный в обращении с мячом. Болельщики хотят видеть его в старте. Как и Фодена, который стал открытием сезона в АПЛ и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. С другой стороны, Стерлинг провел средний сезон и выпал из основы “Сити”, а Рэшфорд последние полгода играет через боль из-за проблем с плечом. И еще есть Санчо, про которого часто забывают только из-за того, что он стал звездой в Бундеслиге, а не в АПЛ.

Вероятно, Саутгейт выберет компромиссный вариант: Стерлинг справа, Фоден слева. Во многом потому что Кейну удобно играть со Стерлингом. 14 из 15 своих последних голов за “трех львов” лучший бомбардир сборной забил, когда на поле был Стерлинг. Форвард “Сити” не только полезен своими рывками, но и как ассистент для Кейна. Фоден тоже умеет делать качественные рывки, и он научился забивать, но прежде всего он нужен будет для комбинационной игры. Грилиш, Санчо и Рэшфорд будут качественными вариантами на скамейке.

Как играет Англия? Бей-беги остался в прошлом. Команда Саутгейта медленно разыгрывает мяч от своих ворот, а затем перегружает левый фланг, где к Шоу (Чиллуэлу) и Стерлингу смещается Маунт. Вариантов развитий атак много – “треугольники”, прострелы, диагонали. Одно из сильнейших качеств Англии – это универсальность. Многие футболисты умеют играть на разных позициях и выполнять разные функции на поле, поэтому стиль игры сборной Англии не сводится к одним повторяющимся движениям.

Главная звезда

В сезоне 2020/21 Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. Ему 27 лет и он хочет выигрывать трофеи. Лучший английский футболист играет в “Тоттенхэме”, клубе, который не знает, что такое побеждать. Кейн хочет сменить обстановку, но разговоры о его возможном трансфере перед Евро отошли на второй план.

“Футбол возвращается домой”. Сборная Англии на Евро-2020  - изображение 2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Как нападающий, Кейн – мечта любого тренера. Он очень хорошо реализовывает свои моменты, но и способен отдать результативный пас на партнера из глубины. 17 ассистов для центрфорварда – это очень хороший показатель. “Идеальная девятка с половиной”, – так шутливо стали называть Кейна из-за его способности как дать голевой пас, так и забить самому.

Кто удивит

Пеп Гвардиола знает толк в футболистах. Он хочет видеть в своей команде не только Харри Кейна, но и Джека Грилиша. Грилиш – футбольный романтик и чародей. Он безгранично предан своей любимой “Астон Вилле”, хотя уже давно достиг уровня игрока основы топ-клуба. В прошлом сезоне Грилиш пропустил 12 игр чемпионата из-за травмы, но это не помешало ему быть лучшим игроком в топ-5 лигах по показателю “продвижение мяча в штрафную площадь”. Грилиш крепко стоит на ногах, и отлично обращается с мячом, остановить его можно только нарушив правила – в двух сезонах подряд он лидер в АПЛ по количеству собранных фолов. Грилиша это не смущает – он привык, что его бьют по ногам еще со времен своей аренды в “Ноттс Каунти”. Когда у Англии не будет получаться игра, Грилиш с его умением заработать опасный штрафной или пенальти, будет для Саутгейта бесценным усилением.

“Футбол возвращается домой”. Сборная Англии на Евро-2020  - изображение 3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Кого может не хватить

Трент Александер-Арнольд мечтал сыграть на Евро, но фулбек “Ливерпулю” получил травму в разминочном матче против Австрии. Вполне вероятно, что он не был основным игроком в системе Саутгейта, но мало кто из современных футболистов обладает настолько качественной подачей, как ТАА. В любом случае, он пригодился бы. Из-за травм также пропустят Евро Гринвуд и Джо Гомес. А главное – это лидер обороны Харри Магуайр. До сих пор неизвестно, к какому матчу Евро успеет восстановиться защитник “Юнайтед” и будет ли он в хорошем состоянии.

Ложка дегтя

Каждый английский болельщик считает, что он лучше разбирается в футболе, чем главный тренер сборной. Какой состав не выбрал бы Гарет Саутгейт, всегда кто-то будет недоволен. 50-летний тренер не боится ответственности, и во многом успех/неудача сборной будет зависеть от того, как Саутгейт сможет оградить своих футболистов от давления общества, не только по поводу игры, но и “коленного жеста”.

Прогноз на Евро-2020

У Англии очень талантливый и интересный состав, Харри Кейн считает, что нынешняя команда сильнее той, что выступала на ЧМ-2018. Правда, на позициях центрбека и в средней линии явно не хватает глубины. Ожидания смешанные. От традиционного высокомерия (напомнить, кто изобрел футбол?) до фатализма и цинизма, вызванного десятилетиями неудач. Англии не повезло с жеребьевкой. Если она займет первое или второе место в своей группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, то выйдет на команду группы F (Франция, Германия, Португалия). Вылет в 1/8 не станет полной неожиданностью, но теоретически Англия входит в тройку-четверку главных фаворитов турнира.

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В статье: Англия Гарет Саутгейт Харри Кейн Сборная Англии Национальная сборная Англии
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.