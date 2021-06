“Футбол возвращается домой”. Сборная Англии на Евро-2020 

Ожидая будущего, мы неизбежно оглядываемся в прошлое. Своего самого большого успеха на чемпионате Европы Англия добилась в 1996 году, выйдя в полуфинал домашнего Евро. Только восемь матчей Евро-2020 состоятся на “Уэмбли”, но Англия не может не воспринимать этот турнир как “свой”. Если команда Гарета Саутгейта выиграет свою группу и дойдет до финала, она проведет в Лондоне шесть из семи поединков. Да, “футбол возвращается домой”, но за 25 лет родной пейзаж изменился до неузнаваемости.

Евро-1996 был одним из символов своей эпохи. Страна была полна оптимизма и надежд. Лидер “новых лейбористов” Тони Блэр готовился прервать 18-летнее правление консерваторов, экономика процветала, британская культура была яркой и современной. Бритпоп (Oasis, Blur и другие) лидировал в музыкальных чартах, Александр Маккуин и Джон Гальяно покоряли моду, Дэмьен Херст и “молодые британские художники” шокировали мир искусства. Эпоху “Cool Britannia” часто сравнивают со “свингующим Лондоном” 60-х. Это не совпадение, что своего самого большого триумфа в истории сборная Англия добилась как раз в 1966 году, выиграв домашний Чемпионат мира.

Phil Foden’s got a new look—a tribute to Paul Gascoigne at Euro ’96 ✂️ pic.twitter.com/ShMnRmAcZk