“Футбол возвращается домой”. Сборная Англии на Евро-2020 

Ожидая будущего, мы неизбежно оглядываемся в прошлое. Своего самого большого успеха на чемпионате Европы Англия добилась в 1996 году, выйдя в полуфинал домашнего Евро. Только восемь матчей Евро-2020 состоятся на “Уэмбли”, но Англия не может не воспринимать этот турнир как “свой”. Если команда Гарета Саутгейта выиграет свою группу и дойдет до финала, она проведет в Лондоне шесть из семи поединков. Да, “футбол возвращается домой”, но за 25 лет родной пейзаж изменился до неузнаваемости.

Евро-1996 был одним из символов своей эпохи. Страна была полна оптимизма и надежд. Лидер “новых лейбористов” Тони Блэр готовился прервать 18-летнее правление консерваторов, экономика процветала, британская культура была яркой и современной. Бритпоп (Oasis, Blur и другие) лидировал в музыкальных чартах, Александр Маккуин и Джон Гальяно покоряли моду, Дэмьен Херст и “молодые британские художники” шокировали мир искусства. Эпоху “Cool Britannia” часто сравнивают со “свингующим Лондоном” 60-х. Это не совпадение, что своего самого большого триумфа в истории сборная Англия добилась как раз в 1966 году, выиграв домашний Чемпионат мира.

Phil Foden’s got a new look—a tribute to Paul Gascoigne at Euro ’96 ✂️ pic.twitter.com/ShMnRmAcZk — B/R Football (@brfootball) June 8, 2021

“Крутым” был и футбол. В прошлом остались трагедии и хулиганизм 80-х, появление Sky и Премьер-лиги, открытость континентальным влияниям способствовали гламуризации футбола . Он не был больше развлечением только для маргиналов и “отбросов общества”. Симпатичная сборная Англии-1996 под руководством Терри Венейблса и ее харизматичные лидеры (Пол Гаскойн, Алан Ширер, Тэдди Шерингем, Стюарт Пирс и другие) превзошли ожидания, добравшись до полуфинала, где они уступили сборной Германии в серии пенальти. Решающий одиннадцатиметровый не забил… нынешний главный тренер сборной Гарет Саутгейт.

Саутгейт принял на себя роль связующего звена между Евро-1996 и Евро-2020. Все изменилось. Страна изменилась, футбол изменился. Brexit, расизм, популизм, Борис Джонсон, расслоение общества, Covid-19, локдаун. И культурные войны. Игроки сборной Англии преклоняют колено перед каждым матчем, их освистывают болельщики. Дошло до того, что акции за равноправие называются марксистскими, а некоторые члены парламента из консервативной партии утверждают, что будут игнорировать матчи национальной команды.

Игроки сборной Англии не собираются отказываться от этого жеста. С ними согласен Саутгейт. В своем письме английской нации для The Players Tribune, он пишет, что футболисты – это ролевые модели общества. “Я никогда не верил в то, что мы должны заниматься только футболом”, – считает Саутгейт.

Международные турниры – это больше, чем футбол. Игра сборных давно уступает в качестве клубным соревнованиям, но она дает совсем другой опыт, она про настроение, драму и коллективную память. Гол Гаскойна в ворота Шотландии на Евро-1996 и его легендарное празднование остается для англичан любимым моментом за всю историю Евро. Турнир-2021 ожидается с большим нетерпением. Грань между триумфом и провалом остается почти незаметной.

Путь на Евро

Феерический провал сборной Стива Макларена в отборе на Евро-2008 был последней большой неудачей “трех львов” в квалификациях. Отбор к Евро-2020 сборная Англии провела успешно выиграв семь из восьми матчей в не самой сложной группе (Чехия, Косово, Болгария, Черногория). Англия забила 37 голов, а единственное поражение случилось в игре против Чехии.

Тактика

На Чемпионате мира-2018, где Англия дошла до полуфинала, команда Саутгейта играла по схеме с тремя защитниками. Акцент был сделан на организацию и стандарты. Прошло три года и сборная сильно изменилась. Саутгейт омолодил состав и в заявке осталось всего восемь игроков из прошлого Мундиаля. Менял тренер “трех львов” и принципы игры. В 2021 году Саутгейт пытался переориентировать Англию на атаку и доверился схеме 4-3-3. Идея была простой: четверка защитников, в которой левый фулбек (Шоу, Чилуэлл) более ориентирован на атаку, чем правый (Уокер, Джеймс), в тройке хавбеков один отвечает за темп (Райс), второй за движение (Филлипс), третий – за креативные действия (Маунт). В атаке классический форвард (Харри Кейн), игрок с пасом (Фоден или Грилиш) и “бегунок” (Рэшфорд, Стерлинг, Санчо).

Но травма Харри Магуайра, из-за которой он вероятно полностью пропустит групповой этап, перечеркнула планы Саутгейта.

Надо признать, что и с Магуайром Англия не производила впечатление команды с хорошей защитой, а без него и подавно. Поэтому не исключается вариант, при котором Саугтейт вновь вернется к тройке центрбеков, зацементировав оборону не так качеством, как количеством.

Перед матчем с Хорватией точно нет вопросов по пяти позициям: вратарь (Пикфорд), центрбек (Стоунз), два центрхава (Райс и Маунт) и нападающий (Харри Кейн). Далее возможны варианты. До матча с Хорватией остается три дня, и никто, возможно, даже Саутгейт, с уверенностью не может сказать как будет играть Англия.

Если тренер сборной перейдет на тройку центрбеков, стартовый состав может выглядеть так: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Уайт – Джеймс, Райс, Маунт, Шоу – Фоден, Кейн, Стерлинг. В таком случае придется жертвовать одним из игроков в центре поля, и им будет хавбек “Лидса” Калвин Филлипс или 17-летний Джуд Беллингем из Дортмунда, но точно не Джордан Хендерсон.

Само появление капитана “Ливерпуля” в заявке вызывает вопросы. Из-за травмы он не играл с февраля, а его 45-минутное камео в спарринге в матче с Румынами запомнится эпизодом, вызвавшим только недоумение: Хендерсон отобрал мяч у Калверт-Льюина, заработавшего пенальти, и сам неудачно пробил одиннадцатиметровый.

Если Англия все же будет действовать по схеме 4-3-3, кто выйдет справа: Джеймс, Уокер или Триппьер? Кому отдать предпочтение на левом фланге – Шоу или Чиллуэлу?

Но самые оживленные дебаты ведутся по двум позициям в атаке. Как заметил автор The Guardian Барни Роуни, Саутгейт выбирает между “скоростью и техникой”, где условно скорость – это Стерлинг и Рэшфорд, а техника – Фоден и Грилиш. Где-то между ними располагается Джейдон Санчо, совмещающий эти качества.

Грилиш впечатлил в двух спаррингах, и из всех игроков сборной он самый одаренный в обращении с мячом. Болельщики хотят видеть его в старте. Как и Фодена, который стал открытием сезона в АПЛ и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. С другой стороны, Стерлинг провел средний сезон и выпал из основы “Сити”, а Рэшфорд последние полгода играет через боль из-за проблем с плечом. И еще есть Санчо, про которого часто забывают только из-за того, что он стал звездой в Бундеслиге, а не в АПЛ.

Вероятно, Саутгейт выберет компромиссный вариант: Стерлинг справа, Фоден слева. Во многом потому что Кейну удобно играть со Стерлингом. 14 из 15 своих последних голов за “трех львов” лучший бомбардир сборной забил, когда на поле был Стерлинг. Форвард “Сити” не только полезен своими рывками, но и как ассистент для Кейна. Фоден тоже умеет делать качественные рывки, и он научился забивать, но прежде всего он нужен будет для комбинационной игры. Грилиш, Санчо и Рэшфорд будут качественными вариантами на скамейке.

Как играет Англия? Бей-беги остался в прошлом. Команда Саутгейта медленно разыгрывает мяч от своих ворот, а затем перегружает левый фланг, где к Шоу (Чиллуэлу) и Стерлингу смещается Маунт. Вариантов развитий атак много – “треугольники”, прострелы, диагонали. Одно из сильнейших качеств Англии – это универсальность. Многие футболисты умеют играть на разных позициях и выполнять разные функции на поле, поэтому стиль игры сборной Англии не сводится к одним повторяющимся движениям.

Главная звезда

В сезоне 2020/21 Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. Ему 27 лет и он хочет выигрывать трофеи. Лучший английский футболист играет в “Тоттенхэме”, клубе, который не знает, что такое побеждать. Кейн хочет сменить обстановку, но разговоры о его возможном трансфере перед Евро отошли на второй план.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Как нападающий, Кейн – мечта любого тренера. Он очень хорошо реализовывает свои моменты, но и способен отдать результативный пас на партнера из глубины. 17 ассистов для центрфорварда – это очень хороший показатель. “Идеальная девятка с половиной”, – так шутливо стали называть Кейна из-за его способности как дать голевой пас, так и забить самому.

Кто удивит

Пеп Гвардиола знает толк в футболистах. Он хочет видеть в своей команде не только Харри Кейна, но и Джека Грилиша. Грилиш – футбольный романтик и чародей. Он безгранично предан своей любимой “Астон Вилле”, хотя уже давно достиг уровня игрока основы топ-клуба. В прошлом сезоне Грилиш пропустил 12 игр чемпионата из-за травмы, но это не помешало ему быть лучшим игроком в топ-5 лигах по показателю “продвижение мяча в штрафную площадь”. Грилиш крепко стоит на ногах, и отлично обращается с мячом, остановить его можно только нарушив правила – в двух сезонах подряд он лидер в АПЛ по количеству собранных фолов. Грилиша это не смущает – он привык, что его бьют по ногам еще со времен своей аренды в “Ноттс Каунти”. Когда у Англии не будет получаться игра, Грилиш с его умением заработать опасный штрафной или пенальти, будет для Саутгейта бесценным усилением.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Кого может не хватить

Трент Александер-Арнольд мечтал сыграть на Евро, но фулбек “Ливерпулю” получил травму в разминочном матче против Австрии. Вполне вероятно, что он не был основным игроком в системе Саутгейта, но мало кто из современных футболистов обладает настолько качественной подачей, как ТАА. В любом случае, он пригодился бы. Из-за травм также пропустят Евро Гринвуд и Джо Гомес. А главное – это лидер обороны Харри Магуайр. До сих пор неизвестно, к какому матчу Евро успеет восстановиться защитник “Юнайтед” и будет ли он в хорошем состоянии.

Ложка дегтя

Каждый английский болельщик считает, что он лучше разбирается в футболе, чем главный тренер сборной. Какой состав не выбрал бы Гарет Саутгейт, всегда кто-то будет недоволен. 50-летний тренер не боится ответственности, и во многом успех/неудача сборной будет зависеть от того, как Саутгейт сможет оградить своих футболистов от давления общества, не только по поводу игры, но и “коленного жеста”.

Прогноз на Евро-2020

У Англии очень талантливый и интересный состав, Харри Кейн считает, что нынешняя команда сильнее той, что выступала на ЧМ-2018. Правда, на позициях центрбека и в средней линии явно не хватает глубины. Ожидания смешанные. От традиционного высокомерия (напомнить, кто изобрел футбол?) до фатализма и цинизма, вызванного десятилетиями неудач. Англии не повезло с жеребьевкой. Если она займет первое или второе место в своей группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, то выйдет на команду группы F (Франция, Германия, Португалия). Вылет в 1/8 не станет полной неожиданностью, но теоретически Англия входит в тройку-четверку главных фаворитов турнира.