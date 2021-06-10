Игорь Беланов: о незабитом пенальти в финале Евро и сравнении Нидерландов 1988-го с нынешними

Для видавшего виды Игоря Беланова есть что вспомнить о "голландской" теме. Бывшему нападающему киевского "Динамо" и сборной СССР неоднократно приходилось встречаться с представителями Страны тюльпанов - как на клубном уровне, так и на уровне национальных команд. В памятном для столичных динамовцев еврокубковом сезоне-1985/86 на самом первом этапе им противостоял скромный "Утрехт" из одноименного городка, в котором после выездного поражения с минимальным счетом 1:2 последовала уверенная домашняя победа в ответном поединке - 4:1. Тогда "Динамо" дошло до финала Кубка кубков, выиграв этот трофей. Этот успех наряду с уверенной игрой в составе сборной СССР на чемпионате мира 1986 года в Мексике и в отборочном цикле чемпионата Европы 1988 года сделал Беланова лучшим футболистом континента. А спустя полтора года, летом 1988-го, он блистал в играх за сборную в финальной части континентального первенства. На этом турнире руководимой Валерием Лобановским главной команде страны пришлось дважды встретиться с Нидарландами - сначала на групповой стадии, а затем в финале. В обоих матчах с "оранжевыми" Игорь Беланов выходил на поле в стартовом составе.

Звонок корреспондента UA-Футбол застал Игоря Беланова в дороге. Он возвращался в родную Одессу из Днепра, где накануне принимал участие в церемонии открытия Областного музея спорта и нового современного стадионного комплекса. Мой собеседник охотно откликнулся на предложение поделиться мнением о шансах сборной Украины в групповом раунде Евро-2020 и вспомнить о соперничестве со сборной Нидерландов на Евро-1988.

- Хорошо помню те поединки. Как, впрочем, и остальные, сыгранные нашей сборной на континентальном первенстве в ФРГ, - переносится в прошлое один из лучших наших нападающих той поры. - Первая встреча с голландцами, которым в составе советской команды противостояло девять футболистов киевского "Динамо" и двое представителей "Спартака" была и первой в группе. Она проходила на стадионе в Кельне, трибуны которого заполнило сорок тысяч болельщиков "оранжевых". Благо, от этого немецкого города до Нидерландов всего какой-то час езды.

Игра была сложной, так как соперник у нас был непростой. Голландцы, в составе которых тогда блистали Гуллит, Райкаард, Ван Бастен, Куман и другие игроки, исповедовали скоростной и техничный футбол. Тем не менее, наша сборная сумела показать и свое умение, что позволило благодаря единственному голу одержать победу. В начале второго тайма я на скорости ушел от защитника, проскочил по правому флангу и сделал передачу на Васю Раца. Он здорово пробил с лета и открыл счет. Тяжеловато пришлось в том матче, что и говорить! Меня во второй половине игры судорога часто хватала, что даже пришлось покидать поле, прихрамывая. Та победа стала для сборной СССР отличным заделом для выхода из группы. Важно было в оставшихся матчах с Ирландией и Англией не проиграть - и это давало бы возможность решить поставленную задачу. Так в итоге и вышло: с ирландцами сыграли вничью, а англичан обыграли с разницей в два мяча. После выигранного полуфинала у Италии, в котором я не принимал участия из-за растяжения мышцы в предыдущем поединке с англичанами, наша сборная вышла в финал, куда также пробились и Нидерланды.

- Решающий матч за континентальное золото наверняка врезался в вашу память на всю жизнь...

- Так и есть. Такие игры не забываются: финал есть финал! Помнится, мы со всей ответственностью подошли к тому матчу. Хотя я опасался: как поведет себя поврежденная мышца, ведь после травмы прошла всего неделя? К счастью, все было хорошо. Стоило мне выйти на поле стадиона в Мюнхене, где собралось уже 50 тысяч голландских болельщиков, как от опасений не осталось и следа. Почувствовал: все нормально, играть смогу в полную силу. Вторую игру с голландцами, в отличие от первой, мы провели намного лучше. Кто знает, как все в итоге вышло бы, реализуй я хотя бы один из трех шансов. В первом тайме мне не удалось завершить передачу Михайличенко: находясь вблизи ворот, я пробил мимо. А во втором было два момента, один из которых реальный: сначала мяч после моего удара слету попал в штангу, а спустя какое-то время я не сумел забить пенальти. Вроде все делал, как надо: бил на силу и по центру ворот, но… В том эпизоде нужно было мяч направить немного выше – и гола не миновать. Но вышло так, как вышло – мяч попал Ван Брекелену в бутсу. Все дело в том, что на мюнхенском стадионе из-за отдаленности трибун от поля возникает невольный оптический обман, когда кажется, что перекладина ворот расположена чуть ниже, чем полагается по стандарту. И чтобы не пробить выше них, я и "прижал" мяч. Самое обидное, что до этого я почти не промахивался с одиннадцатиметровой отметки (это было лишь раз, в еврокубковой игре с "Бешикташем" в Киеве, когда мне вручали "Золотой мяч"), а тут вдруг такая неудача!

- После матча сильно переживали?

- Конечно! Знал, что на меня очень надеялась вся команда. Да что команда - телетрансляцию из Мюнхена смотрела вся страна! Мне было очень неловко, что не оправдал надежд огромной армии наших болельщиков. Проиграли ведь мы тогда - 0:2. Неделю после этого толком спать не мог! Если и был сон, то с какими-то кошмарами.

- Несмотря на проигрыш в финале, на Родине сборную СССР встречали, словно героев…

- Понятное дело, стать вторыми в Европе тоже весьма почетно. Подобные успехи не так часто бывают. Мы в 1988 году в третий раз выиграли серебро на континенте (ранее сборная СССР делала это в 1964 и 1972 годах – прим. В.К.). Жаль, что обыграть Нидерланды во главе с тренером Ринусом Михелсом в том злополучном финале нам не удалось. Сделай мы это – и повторили бы достижение сборной СССР 1960 года, ставшей чемпионом Европы. Но футбол – вещь непредсказуемая. В первом матче с голландцами повезло больше нам, во втором – им. Помнится, по возвращению в Киев болельщики устроили нам теплый прием. Было очень приятно. Такое не забывается.

- Каким было вознаграждение за второе место на чемпионате Европы-1988?

- Нам выплатили по 24 тысячи марок – солидные по тем временам деньги. Считаю, это было весьма достойное вознаграждение.

- На предстоящем Евро-2020 с Нидерландами предстоит соперничать в группе сборной Украины. Что можете сказать о нынешней команде "оранжевых"?

- Эта сборная всегда считается серьезным соперником. А если учесть, что играть с ней предстоит на ее поле, да еще и в первом же матче группового этапа, то испытание наших ребят ожидает непростое. Но как бы там ни было, а играть на равных с голландцами украинской команде вполне по силам. Хотя бы потому, что нынешние Нидерланды не имеют в своем составе звезд такой величины, как в том же 1988-м и в два последующих десятилетия. Да, в распоряжении Франка де Бура сейчас есть немало классных исполнителей – Маттейс де Лигт, Джорджиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Мемфис Депай, но сравнивать их с теми же Гуллитом, Райкаардом, Ван Бастеном и Куманом вряд ли стоит. Нужно также учитывать и тот факт, что на предстоящем первенстве Европы в составе Нидерландов не сможет сыграть из-за травмы один из ключевых игроков "оранжевых" – Вирджил ван Дейк. Его отсутствие в какой-то степени на руку Украине. Однако это вовсе не означает, что у голландцев не найдется кем его заменить.

- В процессе подготовки сборной Украины к Евро-2020 вы наблюдали за всеми тремя товарищескими матчами – с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Как оценили бы готовность команды Андрея Шевченко?

- Футбол развивается довольно интенсивно, и сейчас в мире все меньше и меньше откровенно слабых соперников. Взять, к примеру, тот же Бахрейн. Если кто-то думал, что со сборной этой страны не возникнет абсолютно никаких проблем, то тот глубоко ошибался. Островитяне показали, что могут оказывать сопротивление более сильным соперникам. Игровая дисциплина и неуступчивость в борьбе помогли им добиться такой почетной ничьей с Украиной. Но как бы там ни было, а в преддверии чемпионата Европы любые спарринги по части игровой практики идут только на пользу. После встречи с Бахрейном у нашей национальной команды все шло по нарастающей, и в поединках с Северной Ирландией и Кипром мы это увидели. Приятно отметить, что ребята из нашей сборной действовали раскрепощенно, играя в охотку. Нынешняя национальная команда – это сплоченный коллектив, в котором царит благоприятная атмосфера. И это в канун Евро-2020 не может не радовать.

- Чего ожидаете от выступления украинской сборной?

- Уверенной и яркой игры, которую мы не раз видели в исполнении нашей команды. Такое понятие, как психология победителей для подопечных Андрея Шевченко совсем не чуждо, и я надеюсь, что на чемпионате Европы она сумеет проявить себя с лучшей стороны. В том, что сборная Украины выйдет из группы, я больше, чем уверен.