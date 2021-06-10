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Игорь Беланов: о незабитом пенальти в финале Евро и сравнении Нидерландов 1988-го с нынешними

ЕВРО-2020
(2 голосов)

А также порассуждал о преимуществах нынешней национальной сборной Украины

Игорь Беланов: о незабитом пенальти в финале Евро и сравнении Нидерландов 1988-го с нынешними

фото - footballinussr.fmbb.ru/

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Для видавшего виды Игоря Беланова есть что вспомнить о "голландской" теме. Бывшему нападающему киевского "Динамо" и сборной СССР неоднократно приходилось встречаться с представителями Страны тюльпанов - как на клубном уровне, так и на уровне национальных команд. В памятном для столичных динамовцев еврокубковом сезоне-1985/86 на самом первом этапе им противостоял скромный "Утрехт" из одноименного городка, в котором после выездного поражения с минимальным счетом 1:2 последовала уверенная домашняя победа в ответном поединке - 4:1. Тогда "Динамо" дошло до финала Кубка кубков, выиграв этот трофей. Этот успех наряду с уверенной игрой в составе сборной СССР на чемпионате мира 1986 года в Мексике и в отборочном цикле чемпионата Европы 1988 года сделал Беланова лучшим футболистом континента. А спустя полтора года, летом 1988-го, он блистал в играх за сборную в финальной части континентального первенства. На этом турнире руководимой Валерием Лобановским главной команде страны пришлось дважды встретиться с Нидарландами - сначала на групповой стадии, а затем в финале. В обоих матчах с "оранжевыми" Игорь Беланов выходил на поле в стартовом составе.

Звонок корреспондента UA-Футбол застал Игоря Беланова в дороге. Он возвращался в родную Одессу из Днепра, где накануне принимал участие в церемонии открытия Областного музея спорта и нового современного стадионного комплекса. Мой собеседник охотно откликнулся на предложение поделиться мнением о шансах сборной Украины в групповом раунде Евро-2020 и вспомнить о соперничестве со сборной Нидерландов на Евро-1988.

- Хорошо помню те поединки. Как, впрочем, и остальные, сыгранные нашей сборной на континентальном первенстве в ФРГ, - переносится в прошлое один из лучших наших нападающих той поры. - Первая встреча с голландцами, которым в составе советской команды противостояло девять футболистов киевского "Динамо" и двое представителей "Спартака" была и первой в группе. Она проходила на стадионе в Кельне, трибуны которого заполнило сорок тысяч болельщиков "оранжевых". Благо, от этого немецкого города до Нидерландов всего какой-то час езды.

Игорь Беланов: о незабитом пенальти в финале Евро и сравнении Нидерландов 1988-го с нынешними - изображение 1

Игра была сложной, так как соперник у нас был непростой. Голландцы, в составе которых тогда блистали Гуллит, Райкаард, Ван Бастен, Куман и другие игроки, исповедовали скоростной и техничный футбол. Тем не менее, наша сборная сумела показать и свое умение, что позволило благодаря единственному голу одержать победу. В начале второго тайма я на скорости ушел от защитника, проскочил по правому флангу и сделал передачу на Васю Раца. Он здорово пробил с лета и открыл счет. Тяжеловато пришлось в том матче, что и говорить! Меня во второй половине игры судорога часто хватала, что даже пришлось покидать поле, прихрамывая. Та победа стала для сборной СССР отличным заделом для выхода из группы. Важно было в оставшихся матчах с Ирландией и Англией не проиграть - и это давало бы возможность решить поставленную задачу. Так в итоге и вышло: с ирландцами сыграли вничью, а англичан обыграли с разницей в два мяча. После выигранного полуфинала у Италии, в котором я не принимал участия из-за растяжения мышцы в предыдущем поединке с англичанами, наша сборная вышла в финал, куда также пробились и Нидерланды.

- Решающий матч за континентальное золото наверняка врезался в вашу память на всю жизнь...

- Так и есть. Такие игры не забываются: финал есть финал! Помнится, мы со всей ответственностью подошли к тому матчу. Хотя я опасался: как поведет себя поврежденная мышца, ведь после травмы прошла всего неделя? К счастью, все было хорошо. Стоило мне выйти на поле стадиона в Мюнхене, где собралось уже 50 тысяч голландских болельщиков, как от опасений не осталось и следа. Почувствовал: все нормально, играть смогу в полную силу. Вторую игру с голландцами, в отличие от первой, мы провели намного лучше. Кто знает, как все в итоге вышло бы, реализуй я хотя бы один из трех шансов. В первом тайме мне не удалось завершить передачу Михайличенко: находясь вблизи ворот, я пробил мимо. А во втором было два момента, один из которых реальный: сначала мяч после моего удара слету попал в штангу, а спустя какое-то время я не сумел забить пенальти. Вроде все делал, как надо: бил на силу и по центру ворот, но… В том эпизоде нужно было мяч направить немного выше – и гола не миновать. Но вышло так, как вышло – мяч попал Ван Брекелену в бутсу. Все дело в том, что на мюнхенском стадионе из-за отдаленности трибун от поля возникает невольный оптический обман, когда кажется, что перекладина ворот расположена чуть ниже, чем полагается по стандарту. И чтобы не пробить выше них, я и "прижал" мяч. Самое обидное, что до этого я почти не промахивался с одиннадцатиметровой отметки (это было лишь раз, в еврокубковой игре с "Бешикташем" в Киеве, когда мне вручали "Золотой мяч"), а тут вдруг такая неудача!

Игорь Беланов: о незабитом пенальти в финале Евро и сравнении Нидерландов 1988-го с нынешними - изображение 2

- После матча сильно переживали?

- Конечно! Знал, что на меня очень надеялась вся команда. Да что команда - телетрансляцию из Мюнхена смотрела вся страна! Мне было очень неловко, что не оправдал надежд огромной армии наших болельщиков. Проиграли ведь мы тогда - 0:2. Неделю после этого толком спать не мог! Если и был сон, то с какими-то кошмарами.

- Несмотря на проигрыш в финале, на Родине сборную СССР встречали, словно героев…

- Понятное дело, стать вторыми в Европе тоже весьма почетно. Подобные успехи не так часто бывают. Мы в 1988 году в третий раз выиграли серебро на континенте (ранее сборная СССР делала это в 1964 и 1972 годах – прим. В.К.). Жаль, что обыграть Нидерланды во главе с тренером Ринусом Михелсом в том злополучном финале нам не удалось. Сделай мы это – и повторили бы достижение сборной СССР 1960 года, ставшей чемпионом Европы. Но футбол – вещь непредсказуемая. В первом матче с голландцами повезло больше нам, во втором – им. Помнится, по возвращению в Киев болельщики устроили нам теплый прием. Было очень приятно. Такое не забывается.

- Каким было вознаграждение за второе место на чемпионате Европы-1988?

- Нам выплатили по 24 тысячи марок – солидные по тем временам деньги. Считаю, это было весьма достойное вознаграждение.

- На предстоящем Евро-2020 с Нидерландами предстоит соперничать в группе сборной Украины. Что можете сказать о нынешней команде "оранжевых"?

- Эта сборная всегда считается серьезным соперником. А если учесть, что играть с ней предстоит на ее поле, да еще и в первом же матче группового этапа, то испытание наших ребят ожидает непростое. Но как бы там ни было, а играть на равных с голландцами украинской команде вполне по силам. Хотя бы потому, что нынешние Нидерланды не имеют в своем составе звезд такой величины, как в том же 1988-м и в два последующих десятилетия. Да, в распоряжении Франка де Бура сейчас есть немало классных исполнителей – Маттейс де Лигт, Джорджиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Мемфис Депай, но сравнивать их с теми же Гуллитом, Райкаардом, Ван Бастеном и Куманом вряд ли стоит. Нужно также учитывать и тот факт, что на предстоящем первенстве Европы в составе Нидерландов не сможет сыграть из-за травмы один из ключевых игроков "оранжевых" – Вирджил ван Дейк. Его отсутствие в какой-то степени на руку Украине. Однако это вовсе не означает, что у голландцев не найдется кем его заменить.

Игорь Беланов: о незабитом пенальти в финале Евро и сравнении Нидерландов 1988-го с нынешними - изображение 3

- В процессе подготовки сборной Украины к Евро-2020 вы наблюдали за всеми тремя товарищескими матчами – с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Как оценили бы готовность команды Андрея Шевченко?

- Футбол развивается довольно интенсивно, и сейчас в мире все меньше и меньше откровенно слабых соперников. Взять, к примеру, тот же Бахрейн. Если кто-то думал, что со сборной этой страны не возникнет абсолютно никаких проблем, то тот глубоко ошибался. Островитяне показали, что могут оказывать сопротивление более сильным соперникам. Игровая дисциплина и неуступчивость в борьбе помогли им добиться такой почетной ничьей с Украиной. Но как бы там ни было, а в преддверии чемпионата Европы любые спарринги по части игровой практики идут только на пользу. После встречи с Бахрейном у нашей национальной команды все шло по нарастающей, и в поединках с Северной Ирландией и Кипром мы это увидели. Приятно отметить, что ребята из нашей сборной действовали раскрепощенно, играя в охотку. Нынешняя национальная команда – это сплоченный коллектив, в котором царит благоприятная атмосфера. И это в канун Евро-2020 не может не радовать.

- Чего ожидаете от выступления украинской сборной?

- Уверенной и яркой игры, которую мы не раз видели в исполнении нашей команды. Такое понятие, как психология победителей для подопечных Андрея Шевченко совсем не чуждо, и я надеюсь, что на чемпионате Европы она сумеет проявить себя с лучшей стороны. В том, что сборная Украины выйдет из группы, я больше, чем уверен.

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В статье: Игорь Беланов Нидерланды Национальная сборная Украины Евро-1988
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.