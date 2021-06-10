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Турция - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 11.06.2021

ЕВРО-2020
(2 голосов)

Чемпионат Европы начинается!

Турция - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 11.06.2021

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Мучительное ожидание на фоне множества проблем наконец-то закончилось! Завтра сборные Италии и Турции откроют Евро-2020. В Риме, на легендарном "Стадио Олимпико", в присутствии около 17 тысяч болельщиков, сразу после выступления легендарного оперного певца Андреа Бочелли. И у обеих команд есть немало положительных качеств для того, чтобы устроить нам праздник уже с первых минут. Обе провели отличный Отборочный турнир, обе располагают опытными тренерами и игроками, достигшими больших успехов в сезоне 2020/21. Так что остается лишь дождаться стартового свистка.

11 июня. 22:00. Евро-2020. Группа А. Первый тур

Италия. Рим. "Стадио Олимпико"

Турция - Италия

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Италия подошла к турниру с феноменальной серией, ее лучшей с 1930-х годов - 27 матчей без поражений подряд. В последних восьми она даже не пропускала, при этом забивая как минимум два мяча. В последних 12-ти пропустила лишь один мяч. И все это - продолжение феноменального Отборочного турнира с десятью победами в десяти матчах и разницей мячей 37:4. В последнем подготовительном матче она продемонстрировала одно из своих лучших выступлений с 2018-го года, раздавив Чехию со счетом 4:0. Уж точно - лучшее против соперников, которые когда-либо играли на крупном турнире.

Уровень восхищения сборной, веры в нее в Италии на максимуме. Марчелло Липпи, заявляя, что ее матчи приятно смотреть и что ее желание доминировать и побеждать впечатляет, выражает мнение подавляющего большинства итальянцев. Главный тренер Роберто Манчини рапортует, что главная цель - вернуть болельщиков, потерявших веру в сборную - достигнута. Он обещает, что его "адзурри" и далее будут искать только доминирование, только атаку, что сто лет оборонительного футбола в прошлом. Как и многие другие, отмечает семейную атмосферу и сплоченность команды. Семья готова к Евро.

В Турции не настолько витают в облаках, но также очень довольны сборной. Особо отмечая то, что многие играют в европейских лигах. Полузащитник "Вест Бромвича" Окай Йокушлу уверен, что именно массовый переход в более быстрые, более профессиональные и физически мощные лиги улучшил сборную. Директор национальной сборной в Федерации Селим Сойдан пошел даже дальше и заявил, что это лучшая сборная за 50 лет. Главный тренер Шенол Гюнеш далеко не так категоричен, но видит схожесть со своей сборной на Мундиале-2002, которую вывел на третье место. Прежде всего - в плане характера.

Отбор турки прошли весьма впечатляюще. Взяли четыре очка в двух матчах против сборной Франции. Обошли Исландию и Албанию. Причем за эти десять матчей пропустили даже меньше, чем итальянцы - три мяча. Отбор на Чемпионат Мира-2022 начали не хуже, победив Нидерланды со счетом 4:2 и добыв 3:0 в Норвегии. В целом проиграли лишь один из последних 13-ти матчей. Жесткость Гюнеша, его умение выстроить оборонительные порядки и требования дисциплины отлично сочетаются с талантом игроков.

Правда, вопросы к обеим сборным есть. Италия часто проводит немалые отрезки матчей весьма бледно в атаке, засыпает. Во всех трех первых матчах Отбора на ЧМ-2022 победила со счетом 2:0, но не впечатлила ни против Северной Ирландии, ни против Болгарии, ни против Литвы. В целом она уже 2.5 года не играла против Топ-сборных (Нидерланды уже не Топ) и почти не играла против сборных уровня и собранности Турции.

Сами же турки провалили 2020-й год, который начали с шестью матчами без побед. Они вылетели из Дивизиона Б Лиги Наций, уступив Венгрии, России и Сербии. А в последних четырех матчах перед нынешним Евро не переиграли дома Латвию и Гвинею и с трудом переиграли Азербайджан и Молдову. Гюнеш даже признал, что для его сборной было бы лучше, если бы Евро состоялся летом 2020-го, поскольку тогда она набрала отличную форму.

Кадры

Итальянцы испытывают проблемы в центре поля. Марко Верратти не готов к первому матчу, Лоренцо Пеллегрини травмировался сегодня и покинет заявку, Стефано Сенси покинул уже неделю тому. Хотя мощная сыгранная тройка у Манчини есть. Трансферная цель "Ювентуса" и "Шахтера" Мануэль Локателли составит компанию победителю Лиги Чемпионов Жоржиньо, а чемпион Италии Николо Барелла свяжет полузащиту с атакой. Проблема и на правом фланге обороны, где под вопросом участие Флоренци. Ди Лоренцо из "Наполи" неопытен, а Толой из "Аталанты" - вообще-то центральный защитник.

Также следует обратить внимание на центр обороны. Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини провели слабый сезон за "Ювентус", но Манчини им доверяет. Доверяет и вратарю Доннарумме, несмотря на занятость его мыслей трансфером. Доверяет и центрфорварду Чиро Иммобиле. Бомбардир "Лацио" начал потихоньку забивать и в сборной. А правый вингер "Сассуоло" Берарди забивал за сборную в четырех из последних пяти матчей. Потому и выбивает из состава одного из лидеров "Ювентуса" Федерико Кьезу.

Останавливать атаку "адзурри" будут Мерих Демираль из того же "Юве" и Союнджу из "Лестера". Кабак, отыгравший полгода за "Ливерпуль", готов на подмену. Справа поможет Челик из "Лилля" либо Мулдур из "Сассуоло". Хотя последнего могут отправить и на левый фланг против отлично знакомого по "нероверди" Берарди. Еще один чемпион Франции в составе "Лилля" Язычи сыграет в полузащите, следует также обратить внимание на Хакана Чалханоглу из "Милана". Он желает многое доказать прежде всего болельщикам своей команды, которые недооценивают его. А вообще-то, ищет новый клуб.

Прежде всего, разумеется, следует обратить внимание на Бурака Йылмаза. Лидер "Лилля" в 35 лет набрал лучшую форму в карьере. А в четырех своих последних матчах за сборную забил пять мячей. В том числе и хет-трик голландцам. Под ним в схеме 4-4-1-1 сыграет Чалханоглу, на счету которого два гола и три ассиста в трех последних официальных матчах сборной. В том числе и 1+1 против Нидерландов.

Турция: Чакыр, Мулдур, Союнджу, Демираль, Мераш, Туфан, Язычи, Йокушлу, Чалханоглу, Караман, Йылмаз

Италия: Доннарумма, Толой, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Берарди, Иммобиле, Инсинье

Статистические факты

Италия играла первый матч на крупном турнире восемь раз. Результаты - шесть побед и две ничьи. Турция еще никогда не играла в таком

Команды встречались между собой 13 раз. Девять матчей выиграли итальянцы, еще четыре завершились вничью. Правда, из этих четырех ничьих две состоялись в хронологически последних матчах. Товарищеские встречи в 2002-ом и 2006-ом годах завершились со счетом 1:1. Общая разница мячей - 23:8 в пользу Италии

Из пяти официальных встреч команд четыре выиграла Италия. Еще одна завершилась со счетом 0:0. Общая разница мячей в них - 10:1

Арбитр матча Данни Маккели судил сборную Италии дважды. Выезд в Северную Македонию в 2016-ом году в рамках Отбора на ЧМ-2018 завершился со счетом 3:2, а матч Лиги Наций против Португалии дома в 2018-ом году - 0:0. Всего он показал итальянцам четыре желтые карточки

Турцию Маккели судил лишь однажды. В товарищеском матче в 2016-ом году она переиграла Швецию со счетом 2:1, обойдясь без предупреждений

Прогноз: Турция - Италия 1:2

В обеих сборных верят в себя и рассчитывают на успех. В Турции напоминают о победах над Нидерландами и Францией и не видят причин не побеждать Италию. В Италии же просто эйфория вокруг сборной и, хотя глава Федерации Габриэле Гравина трезво говорит о полуфинале, многие, в том числе и игроки, мечтают о большем. Невыход на Чемпионат Мира-2018 кажется в далеком прошлом. Потому мы сразу же должны увидеть очень интересную битву.

Ясно, что турки, владевшие мячом против голландцев и французов 34-37 процентов времени, отдадут его и сейчас и будут искать контратаки против медленных Бонуччи и Кьеллини. Ясно, что итальянцы будут раскатывать соперника и терпеливо искать брешь в его обороне. Что с Манчини им всегда удается. Ставим на их победу, учитывая качество, уверенность в себе и родной стадион. Но на самом деле все возможно.

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В статье: Роберто Манчини Италия Турция сборная Турции сборная Италии Шенол Гюнеш Национальная сборная Турции Национальная сборная Италии
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.