Экс-лидер Реала и сборной Германии включил украинца в свою команду-фэнтези Евро-2020

Бывший футболист "Реала" и сборной Германии, а ныне хавбек "Фенербахче" Месут Озил поделился в твиттере командой в Fantasy Евро-2020.

В частности, в стартовой 11-ке, немецкий игрок вместе с Фоденом, Бензема и Роналду включил в сборную и украинского игрока Александра Зинченко.

Правда, поставил он Зинченко, как центрального защитника.

My fantasy football team for UEFA @EURO2020. What do you all think? Who’s beating me? ????⚽️???? pic.twitter.com/Lvs9RdpTvP