Как главный тренер сборной Италии Роберто Манчини забил гол в матче-открытии Евро-1988

Сегодня наставник национальной сборной Италии Роберто Манчини выведет свою команду на матч-открытие Евро-2020 - против Турции (в 22.00).

Далеко не все помнят, но когда-то он сам был успешным футболистом - сегодня его бы назвали правого вингера. А карьера Роберто пришлась на 1981-2001 годы.

Играл Манчини и за сборную Италии в 1984-1994 годах. Провел 36 поединков, забил 4 гола.

Один из них был в матче-открытии Евро-1988 в немецком Дюссельдорфе ФРГ - Италия (1:1).

Как это было - смотрите в видео

???????? Roberto Mancini scored the opening goal at EURO 1988 ⚽️@azzurri | #EURO2020 pic.twitter.com/RP11c33IGk