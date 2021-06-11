Евро-2020. Турция - Италия 0:3. Заявка Италии на Ренессанс

Евро-2020. Группа А. Первый тур

Италия. Рим. "Стадио Олимпико"

: Демираль 53 (автогол), Иммобиле 66, Инсинье 79

: Чакыр, Челик, Союнджу, Демираль, Мераш, Туфан (Айхан 64), Язычи (Ундер 46), Йокушлу (Кахвечи 65), Чалханоглу, Караман (Дервишоглу 76), Йылмаз

: Доннарумма, Флоренци (Ди Лоренцо 46), Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Локателли (Кристанте 74), Жоржиньо, Барелла, Берарди (Бернардески 85), Иммобиле (Белотти 81), Инсинье (Кьеза 81)

: Союнджу 88, Дервишоглу 90

: Данни Маккели (Нидерланды)

Евро-2020 наконец-то начался! Символично, что именно в Италии, в том году страшно пострадавшей от пандемии коронавируса. Церемония открытия символизировала, выражала её возрождение. Также итальянцы надеялись и на возрождение своей сборной, видели в первом матче на крупном турнире после почти пятилетнего перерыва особый символизм, историческое событие. Роберто Манчини, игроки, функционеры в своих обращениях призывали именно через игру сборной нести народу утешение и надежду на лучшее. Так что ноша на "Скуадре Адзурре" в первом матче турнира висела немалая.

Эта ноша была тяжёлой ещё и из-за игровой формы сборной. 27 матчей без поражений подряд, восемь последних подряд без пропущенных и с 25-ю забитыми. Яркость, стремление атаковать, игра в короткий пас, захватывающая всю Италию. Правда, на поле как раз Турция надеялась представить и свои достижения. Четыре очка в Отборе, добытые у Франции, лишь три пропущенных в тех десяти матчах, что даже на один меньше, чем у итальянцев. 4:2 над Нидерландами и 3:0 над Норвегией в марте. Способность стать сюрпризом турнира. Короче, встречались хорошие команды, уверенные в себе.

Течение игры было ожидаемым. В матчах против Франции и Нидерландов турки владели мячом 34-37 процентов времени, играя на контратаках. Итальянцы же во всех своих матчах много владеют мячом, доминируют, душат соперника. Потому даже 14:0 по ударам по воротам и 67:33 по владению мячом в первом тайме не удивили. Не удивил, кстати, и счёт 0:0 по его итогам. "Адзурри" Манчини часто страдали неумением воспользоваться своим преимуществом. И сейчас, несмотря на практически штурм ворот Чакыра после сравнительно тихих 15-ти первых минут, не заставляли его особо бешено работать.

Подопечные Манчини играли в пас в центре поля, но возле штрафной соперника уж слишком пытались решить все в одиночку, слишком быстро и неудачно пробивали издали, им часто не хватало присутствия в штрафной. Там оказался разве что Кьеллини, замыкая угловой головой. Чакыр вытащил из-под перекладины. Инсинье прорвался и плохо закрутил. И Иммобиле неудачно замыкал. Также вратарь спокойно взял удары Чиро и Лоренцо. И спасся от пенальти. ВАР решил не звать арбитра Данни Маккели за прострел, прерванный рукой Челика. Вообще-то, выставленной.

Второй тайм турки даже начали смелее, активнее. Вышедший на замену Ундер прорвался слева и пробил в ближний угол. Касание Спинаццолы облегчило работу Доннарумме. А такая игра облегчила итальянцам поиски свободного пространства. Барелла нашёл, отправил правее, Берарди прострелил, а игрок "Ювентуса" Демираль срезал в собственные ворота. Тут же на левом фланге Спинаццола прорвался. Чакыр был вынужден отбивать и его удар, и удар Локателли с 18-ти метров. И удар Спинаццолы после очередного розыгрыша Бареллы и Берарди. Последний был отбит плохо, и Иммобиле добил.

Далее оставалось лишь в старом итальянском стиле удержать победу. Это удалось без проблем. Да даже не в старом, а в новом стиле. "Скуадра Адзурра" по-прежнему держала мяч у ворот Чакыра, не позволяя сопернику ничего. Даже более того - добила. Чакыр вновь грубо ошибся, отдал мяч итальянцу, и четверо игроков в белом отлично разыграли. Инсинье завершил с паса Иммобиле. Таким образом, впервые в истории (!) Италия забила три мяча в одном матче Евро.

Игровая стратегия, которой придерживается Манчини, ясна. Доминировать, владеть мячом, лишить соперника шансов в атаке. А у ворот соперника медленно и методично, пусть и часто неизысканно, давить, пока он сам не устанет и не сломается. Это почти всегда работало, сработало и сегодня. Сегодня турки сломались сами. Пропустили из-за грубых ошибок защитников и вратаря и развалились.

Италия заявила о себе громко, самым серьёзным образом. Заявила о своём Ренессансе!