Двое украинцев, столько же несовершеннолетних и 70-миллионный Педри. Самые молодые игроки Евро-2020

Недавно молодежный Чемпионат Европы U-21 выиграла Германия, минимально обыграв сверстников из Португалии в финале (1:0). Вчера уже началось континентальное первенство среди основных сборных, в котором примут участие игроки, которые по возрасту могли бы выступать и за команды U-21, и даже за U-17, U-18, U-19 и U-20. UA-Футбол представляет десятку самых молодых исполнителей Евро-2020.

10. Райан Гравенберх (Нидерланды)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 19 лет и 26 дней (19.05.2002 г.р.)

Клуб: "Аякс" (Амстердам)

Матчей за сборную: 5 (один гол)

Цена от Transfermarkt: 33 млн евро

Очередной талант знаменитой школы амстердамского "Аякса". В прошлом сезоне он был основным полузащитником в команде Тен Хага, помог завоевать клубу чемпионство и Кубок Нидерландов. Всего на счету футболиста, которому только недавно исполнилось 19, пять голов и шесть ассистов в 47 матчах сезона 2020/2021. Большой игровой багаж за плечами, даже если не учитывать молодой возраст исполнителя.

Для главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бура Райан - не основной игрок, однако он один из первых на подмене в тройку центральных полузащитников "оранье" - Вейналдума, де Рона и де Йонга. Если Райан продолжит развиваться, то скоро сможет тоже выбить место под солнцем, даже уже после этого Евро. По слухам, за ним уже следит "Барселона", которая недавно потеряла из-под носа того же Вейналдума.

9. Томаш Суслов (Словакия)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 19 лет и 4 дня (07.06.2002 г.р.)

Клуб: "Грониген" (Гронинген)

Матчей за сборную: 3

Цена от Transfermarkt: 1,6 млн евро

Томаш относится к той когорте футболистов, которые выступают за не очень сильные сборные, однако являются перспективными молодыми талантами у себя на Родине. В 16 лет он покинул Словакию и присоединился к академии "Гронингена". Впервые вышел на поле за основную команду в возрасте 17-ти лет, проведя всего две минуты.

Уже в следующем сезоне 2020/2021 гг. Томаш записал в свой актив четыре гола и пять ассистов в 33 играх, став молодой опорой в центре поля "Гронингена". Суслов более склонен к позиции правого центрального полузащитника. Кстати, в клубе он часто взаимодействовал с легендой голландского футбола Арьеном Роббеном, ведь тот играет в "Гронингене" в амплуа правого вингера.

8. Нуну Мендеш (Португалия)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 18 лет, 11 месяцев и 23 дня (19.06.2002 г.р.)

Клуб: "Спортинг" (Лиссабон)

Матчей за сборную: 5

Цена от Transfermarkt: 40 млн евро

Один из самых дорогих исполнителей этого рейтинга. Техничный португалец, который очень сильно вырос за последний сезон. Он всего год выступает на профессиональном уровне, только в июне дебютировав в составе "Спортинга", а уже им интересуются "МЮ", "МС", "Ливерпуль" и "Барселона". Основная позиция - левый защитник, но может сыграть на всем левом фланге. Имеет взрывную скорость, хорошее качество передач и часто подключается к атакам.

В чемпионском сезоне для "Спортинга" он стал одним из ключевых игроков, проведя 2404 минут в 29 матчах Примейра Лиги. Всего на его счету 44 матчей за "львов". В сборной Португалия на левом фланге обороны основной игрок Рафаэль Геррейро, однако не на все 100%. Наставнику команды Сантушу еще предстоит подумать кого именно ставить на эту позицию: игрока "Боруссии Д" или Мендеша.

7. Адам Гложек (Чехия)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 18 лет, 10 месяцев и 17 дней (25.07.2002 г.р.)

Клуб: "Спарта"

Матчей за сборную: 2

Цена от Transfermarkt: 17 млн ​​евро

Нападающий уже третий сезон выступает за чешскую "Спарту". Он дебютировал за пражцев в возрасте 16 лет, а первый гол на профессиональном уровне забил через четыре месяца, в марте 2019-го. В прошлом розыгрыше чемпионата Чехии он стал лучшим бомбардиром, записав в свой актив 15 голов. Кроме этого на его счету за 19 матчей еще и семь ассистов. Великолепный результат для молодого форварда, при том, что пять месяцев он восстанавливался от перелома ноги, а в последнем туре чемпионата оформил покер в матче против "Збройовки Брно".

"Вест Хэм" уже пристально следит за Гложеком, "Ливерпуль" тоже интересовался им. "Спарта" дала понять, что хочет получить за нападающего 20 млн евро. Все переговоры продолжатся после Евро-2020. Правда, на континентальном первенстве не Адам будет основным у чехов - Шик главное острие атаки.

5-6. Георгий Судаков (Украина)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 18 лет, 9 месяцев и 10 дней (01.09.2002 г.р.)

Клуб: "Шахтер"

Матчей за сборную: 3

Цена от Transfermarkt: 800 тыс евро

Неожиданность в заявке сборной Украины для многих болельщиков. Когда требовали Тотовицкого, Кочергина, или же Юрченко, Андрей Шевченко решил довериться молодому таланту донецкого "Шахтера". В своих первых трех матчах, которые провел только в рамках подготовки к Евро-2020, он показал футбольный интеллект, желание искать зоны и врываться в них, а также неплохую технику.

Судаков не будет основным, но будет котироваться Шевченко выше того же Безуса. Это показали те же товарищеские матчи, ведь Роман так и не вышел на поле.

Георгий дебютировал за "Шахтер" в матче против мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов. Всего на его счету один гол в 14 матчах за "горняков". Он очень вынослив и работоспособен, также прекрасно может использоваться для прессинга. Это показывает тот факт, что Судаков выиграл тест "йо-йо" среди всех игроков "Шахтера" на зимних сборах. Георгий - самый дешевый футболист среди десятки молодых футболистов на Евро.

5-6. Илья Забарный (Украина)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 18 лет, 9 месяцев и 10 дней (01.09.2002 г.р.)

Клуб: "Динамо Киев"

Матчей за сборную: 8

Цена от Transfermarkt: 6 млн евро

Самый опытный игрок среди этого топа (в контексте матчей за сборную). Илье дебютировать в "Динамо" помогла травма Александра Тимчика, который получил повреждение в сентябре прошлого года в матче против “Десны”. Забарный вышел вместо него (Кендзера тогда перешел на правый фланг), и сразу со следующего поединка забронировал за собой место в основе команды Луческу. Всего в прошлом сезоне он провел 36 встреч, записав в свой актив по одному голу и ассисту.

В сборной Украины дебютировал в том пресловутом матче против французов (1:7) на фоне заражений коронавируса других исполнителей. С тех пор провел восемь полных встреч из 10 возможных, вытеснив из основы Сергея Кривцова.

По слухам, за ним уже следит "Челси" и даже предлагает 12 млн евро. Так что Евро - это возможность зарекомендовать себя, чтобы в нашей сборной появился еще один легионер из топ-5 чемпионатов.

4. Педри (Испания)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 18 лет, 6 месяцев и 17 дней (25.11.2002 г.р.)

Клуб: "Барселона"

Матчей за сборную: 4 (один ассист)

Цена от Transfermarkt: 70 млн евро

Самый дорогой игрок из этого списка, настоящее открытие прошлого сезона, за который "Барселона" до сих пор не рассчиталась с "Лас-Пальмасом". С сентября 2020 года он провел за клуб почти 3,5 тыс минут на поле в 52-х матчах, записав в свой актив четыре гола и шесть ассистов.

Он выбил из основы дорогостоящее приобретение каталонцев Коутинью. Педри имеет балансирующую роль в линии полузащиты "Барселоны". Он играет просто и эффективно, редко что-то придумывая. А если происходит экстраординарное действие от него, то обычно в итоге оно удачное.

За ним не следят топ-клубы, ведь он уже в таком играет. Педри перешел из Сегунды за смешные сейчас 20 млн евро и стал основным в команде Кумана. Энрике подпускает молодого игрока уже и к старту "фурии рохи", а также на Евро он может входить в 11-ку сильнейших испанцев, учитывая еще и вспышку коронавируса в команде.

3. Джамал Мусиала (Германия)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 18 лет, 3 месяца и 16 дней (26.02.2003 г.р.)

Клуб: "Бавария"

Матчей за сборную: 3

Цена от Transfermarkt: 38 млн евро

Воспитанник английского футбола, который еще игроком академии сменил "Челси" на "Баварию". В основной команде мюнхенцев он дебютировал в 17-летнем возрасте в июне, а уже в следующем сезоне 2020/2021 гг. на его счету было 39 матчей, в которых он записал в свой актив семь голов и один ассист.

Мусиала только в феврале окончательно сменил гражданство, ведь он выступал за молодежные сборные разных возрастов как Германии, так и Англии. В конце концов, Джамал выбрал ту страну, в которой родился и дебютировал сразу же через месяц. Хотя на его счету всего 27 минут в трех матчах и на Евро-2020 он едет все же не основным, и даже не близким к старту игроком.

2. Джуд Беллингем (Англия)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 17 лет, 11 месяцев и 13 дней (29.06.2003 г.р.)

Клуб: "Боруссия Дортмунд"

Матчей за сборную: 4

Цена от Transfermarkt: 55 млн евро

Один из двух футболистов, который несовершеннолетним поедет на Евро. Гвардиола после матчей между "Манчестер Сити" и "Боруссией Д" сказал, что не верит, что Джуду 17 лет, ведь играет он на уровне более возрастного футболиста. За Беллингема "шмели" заплатили 23 млн "Бирмингему" прошлым летом, и сразу же с первого сезона он стал основным в составе дортмундцев. В его активе четыре гола и столько же результативных передач в 46 матчах во всех турнирах.

За сборную он провел всего один матч в основе, и на Евро-2020 он будет близко к старту, а за период континентального первенства и вообще может отвоевать место в одинадцятке. Саутгейт доверяет Джуду и готов бросать одного из самых дорогих тинейджеров мира в бой.

1. Кацпер Козловский (Польша)

Возраст на момент старта ЧЕ-2020: 17 лет, 6 месяцев и 26 дней (16.10.2003 г.р.)

Клуб: "Погонь Щецин"

Матчей за сборную: 3 (один ассист)

Цена от Transfermarkt: 5 млн евро

Вашему вниманию представляем самого молодого игрока Евро-2020, который мог играть, как минимум, за пять возрастных категорий молодежок (как, собственно, и Джуд). Атакующий полузащитник польского бронзового призера Екстраклясы "Погонь Щецин" Кацпер Козловский дебютировал на профессиональном уровне в 15 лет в мае 2019-го.

Сезон 2019/2020 сложился для него не лучшим образом, ведь он попал в ДТП и находился в лазарете, а уже во следующем сезоне Кацпер записал в свой актив три гола и четыре и ассиста в 25 матчах за "Погонь Щецин". Академия "Манчестер Юнайтед" уже следит за молодым поляком, в активе которого уже есть одна результативная передача в матчах за сборную. Тем более, пока он является не слишком дорогим игроком.

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Все они, безусловно, являются перспективными молодыми талантами, которые не только могут помочь своим сборным, но и продать себя в еще лучший клуб, или же получить новый контракт. У того же Джуда он завершается через два сезона - "шмели" много потеряют, если игрок уйдет бесплатно. Беллингем и Козловский могут побить рекорд среди самых молодых участников Евро-2020, если выйдут на поле хотя бы в одном из матчей. Сейчас это достижение принадлежит нидерландскому футболисту Пьетро Виллемсу, который на ЧЕ-2012 сыграл в поединке континентального первенства в возрасте 18 лет, двух месяцев и 10 дней.