Не спешите хоронить Турцию, аномальный гол Италии. Пять фактов первого дня Евро-2020

Евро-2020 стартовал! Красивое римское небо, воздушные шарики, Nessun Dorma от Андреа Бочелли, красочные фейерверки, акробаты и три гола великолепной сборной Италии в ворота сборной Турции. Общие впечатления от старта положительные. А что говорят факты?

Турция проигрывает свой первый матч на Евро пятый раз подряд

Поражение в первом туре чемпионата Европы – не новость для сборной Турции. Так было на всех пяти Евро, в которых она принимала участие. Дважды Турция вылетала после группового раунда (Евро-1996 и Евро-2016), дважды выходила в плей-офф (четвертьфинал на Евро-2000 и полуфинал на Евро-2008). Провалы чередуются с выходами в матчи на вылет. Если последовательность не прервется, Турция должна выйти в плей-офф. Да и вылететь на этом Евро сложно. 71% матчей турнира (групповой раунд) отсеют только восемь команд.

Иммобиле забивает в каждом победном матче сборной Италии

Форвард “Лацио” Чиро Иммобиле впервые забил за сборную Италии на крупном международным турнире (ЧМ и Евро). Всего 31-летний нападающий забил 14 голов за “адзурри”. Дважды он делал дубль, в остальных поединках забил по голу. И во всех матчах, когда Иммобиле забивал гол, Италия только побеждала.

???????? Ciro Immobile celebrates his 14th international goal for Italy ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/kRW9x67tiK — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Впервые в истории Евро первым голом турнира стал автогол

Италии смогла переломить сопротивление Турции во втором тайме – в свои ворота мяч отправил защитник туринского “Ювентуса” Мерих Демирал. Впервые в истории чемпионатах Европы первый гол стал автоголом. Всего за 60-летнюю историю чемпионатов Европы это был только десятый автогол из всех 690 мячей забитых на 16 турнирах.

Италия впервые забила три гола в одном матче на чемпионате Европы

Единственный раз в своей истории сборная Италии выиграла чемпионата Европы в 1968 году, когда турнир состоял всего из четырех команд. Возможно, в этом году? Уже в первом матче Италия установила историческое для себя достижение – впервые в своей истории на Евро “адзурри” забили три гола в одном матче.

Италия нанесла в восемь раз больше ударов, чем Турция

Сборная Италии наиграла на крупную победу. За 90 минут команда Роберто Манчини нанесла 24 удара, из них в створ восемь против трех у Турции (ноль в створ). Показатель xG Италии – 2.00, Турции – 0.54.