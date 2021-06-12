Герой футбольного дня. Роберто Манчини

Лишь один из игроков сборной Турции по итогам матча-открытия Евро-2020 получил индекс Instat более трехсот баллов (Окай Йокушлу – 319). В противовес: у Италии только двое из футболистов не дотянули до индекса 300 – это Брайан Кристанте, появившийся на поле на 74-й минуте, и сыгравший пять минут Федерико Бернардески. В то же время только двое итальянских игроков перешагнули отметку в четыреста баллов – Доменико Берарди (442) и Чиро Иммобиле (428). Выводы? Сборная Италии провела очень ровный матч в плане распределения функций на поле.

По итогам этого матча можно смело применять банальную (однако в данном контексте – точную) характеристику: не команда звезд, а команда-звезда. И горизонтом для этой звезды является ее главный тренер Роберто Манчини.

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Италия провела почти образцовый поединок: 967 ТТД, из которых 802 удачные (82 процента), 22 удара по воротам, каждый третий из которых был прицельным. Девять голевых моментов, из которых три реализованы. Этот матч вошел в историю сборной Италии как первый, в котором "скуадра" в финальной части чемпионата Европы забила более двух голов. А еще Италия впервые в своей истории выиграла девять матчей подряд, ни разу не пропустив – идеальный перформанс для матча-открытия перед собственными болельщиками.

Пожалуй, лучшим подтверждением того, что это была действительно тактически грамотная тренерская победа, являются показатели общекомандного прессинга. Несмотря на то, что Италия более 60 процентов владела мячом, у нее лучшие почти все показатели коллективного прессинга. За исключением высокого блока. Турки, получая мяч, получали возможность переходить центр поля, но дальше упирались в стену. Показатель трех ударов по воротам Доннаруммы красноречив. Как и красноречивый показатель ожидаемых голов (xG) сборной Турции – 0.3.

Показатели прессинга Турции и Италии в матчи-открытия Евро-2020 / Скриншот - InStat

И это был не какой-нибудь мешок для битья, а команда, в отборе к Евро-2020 взявшая четыре очка в противостоянии с чемпионами мира французами, а в отборе к ЧМ-2022 поочередно одолевшая Нидерланды и крепкую Норвегию. Италия изучила все сильные стороны турок и нивелировала их, подтвердив не только свой статус фаворита группы, но и статус скрытого фаворита целого турнира.

А спокойствие на лице Роберто Манчини выдавало его внутреннее состояние: Италия была уверена в своей победе заранее. Ждать стоит даже не следующих матчей группы (группу "скуадра" пройдет на одном дыхании), а плей-офф. Вот там и начнется самое интересное.