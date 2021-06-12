Уэльс - Швейцария 1:1. ВАР на стороне драконов

После вчерашнего перформанса сборной Италии (а это было и вправду мощно), вопрос о первом месте в группе А можно считать закрытым. Маловероятно, что команда Манчини решит его кому-то отдать, да и соперники могут испугаться при виде такой "скуадры адзурры". За второе место в квартете могут зацепиться сразу несколько команд. И Уэльс, и Швейцария, которые сегодня встретились в Баку, не исключение. Но для этого желательно было побеждать.

Если состав "нати" не удивил ни разу (мы не угадали выход Эмболо, сделав в анонсе ставку на Гаврановича), то Роберт Пейдж неожиданно решил сыграть по схеме 4-3-3. Что интересно, на сборах он упорно верил в 3-4-3, но сегодня сделал ставку на сверхатакующую расстановку. Интересно было бы узнать мотивацию подобного решения.

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Ход поединка получился предсказуемее многих боевиков. На поле сошлись два антипода - Швейцария, играющая позиционно и часто владеющая мячом (переваливало за 70 процентов), и Уэльс, который терпит и быстро бежит. Благо, бежать есть кому. Говоря конкретнее по первому тайму, сходу можно вспомнить три момента - удар головой Мура, который потянул Зоммер; пятка от Шера после подачи с углового (а это центральный защитник); нереализованный шанс Сеферовича после скидки Эмболо. В остальном - доминирование "альпийцев" с редкими ответами "драконов".

Несмотря на тотальное доминирование номинальных гостей, свои лучшие моменты они создавали не столько с игры, сколько после стандартов. Один из них привел к голу. Шакири подал в штрафную, а Эмболо, оторвавшись от оппонента, точно пробил головой. Стоит отметить, что после углового форвард мог делать дубль, но его подвела реализация.

⚽️ Breel Embolo opens the scoring for Switzerland and it has been coming



???????? It's just his sixth goal in 43 international caps



⏱️ 52' | #WAL 0-1 #SUI pic.twitter.com/4ehXsxXgmG — WhoScored.com (@WhoScored) June 12, 2021

Забитый гол негативно повлиял на швейцарцев. Они сильно расслабились, отодвинулись в оборону и надменно наблюдали, как соперник пытается что-то придумать впереди. У "драконов" вышло, и, что символично, снова на помощь пришел угловой. Мудреный розыгрыш стандарта закончился навесом Морелла на голову Мура. В первом тайме Зоммер спас, но здесь даже кипер был бессилен - 1:1.

Концовка матча получилась веселой. Правда, не для всех. На последние минуты наставник Швейцарии заменил Сеферофича, выпустив на его место Гаврановича. Спустя 30 секунд форвард отметился голом, но перед этим залез в офсайд. ВАР отменил взятие ворот, восстановив тем самым справедливость. Больше голов сегодня не было.

Резюмируем. По многим статистическим показателям Швейцария превзошла оппонента и в боксе или компьютерной игре они бы точно одержали победу. Однако забив гол, "нати" сбавили обороты, за что и поплатились, пропустив после стандарта. По итогу, команды заработали по балу и имеют неплохие шансы на выход из группы. Правда впереди их ждет Италия...

Евро-2020, группа А

Уэльс - Швейцария 1:1

Гол: Мур 74 - Эмболо 49

Уэльс: Уорд - Робертс, Родон, Дэвис, Мефам - Морелл, Аллен, Рэмси - Бэйл, Мур, Джеймс (Брукс 75)

Швейцария: Зоммер - Эльведи, Аканджи, Шер - Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес - Шакири (Закария 66) - Сеферович, Эмболо

Предупреждения: Мур 47 - Шер 30, Мбабу 63