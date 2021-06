Уэльс - Швейцария 1:1. ВАР на стороне драконов

После вчерашнего перформанса сборной Италии (а это было и вправду мощно), вопрос о первом месте в группе А можно считать закрытым. Маловероятно, что команда Манчини решит его кому-то отдать, да и соперники могут испугаться при виде такой "скуадры адзурры". За второе место в квартете могут зацепиться сразу несколько команд. И Уэльс, и Швейцария, которые сегодня встретились в Баку, не исключение. Но для этого желательно было побеждать.

Если состав "нати" не удивил ни разу (мы не угадали выход Эмболо, сделав в анонсе ставку на Гаврановича), то Роберт Пейдж неожиданно решил сыграть по схеме 4-3-3. Что интересно, на сборах он упорно верил в 3-4-3, но сегодня сделал ставку на сверхатакующую расстановку. Интересно было бы узнать мотивацию подобного решения.

Ход поединка получился предсказуемее многих боевиков. На поле сошлись два антипода - Швейцария, играющая позиционно и часто владеющая мячом (переваливало за 70 процентов), и Уэльс, который терпит и быстро бежит. Благо, бежать есть кому. Говоря конкретнее по первому тайму, сходу можно вспомнить три момента - удар головой Мура, который потянул Зоммер; пятка от Шера после подачи с углового (а это центральный защитник); нереализованный шанс Сеферовича после скидки Эмболо. В остальном - доминирование "альпийцев" с редкими ответами "драконов".

Несмотря на тотальное доминирование номинальных гостей, свои лучшие моменты они создавали не столько с игры, сколько после стандартов. Один из них привел к голу. Шакири подал в штрафную, а Эмболо, оторвавшись от оппонента, точно пробил головой. Стоит отметить, что после углового форвард мог делать дубль, но его подвела реализация.

