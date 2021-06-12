Дания - Финляндия 0:1. Странный матч 

Одного удара за весь матч хватило сборной Финляндии, чтобы впервые в своей истории одержать победу на чемпионате Европы. Но футбол не запомнится, игра не запомнится. В конце первого тайма лидер сборной Дании Кристиан Эриксен упал на поле без сознания. Благодаря быстрой реакции медиков и игроков обеих команд Эриксену удалось спасти жизнь. Он был доставлен в больницу, а футболисты, пребывая в шоке, отправились в подтрибунное помещение. Только когда Эриксен из больницы связался с игроками сборной Дании было принято решение возобновить игру.

Нужно ли было продолжать? Сложно предсказать свою реакцию на такое событие. Когда Эриксену оказывали первую помощь, игроки сборной Дании образовали вокруг него живой щит, чтобы происшествие не снималось на камеру бесстыдники телевизионщиками. Игроки в красных футболках молились и еле сдерживали свои слезы. Через 90 минут игроки сборной Дании под аплодисменты болельщиков и сборной Финляндии вышли на поле.

Но победить для Эриксена им сегодня не удалось.

В первом тайме Дания атаковала без остановок, финны только пару раз пытались выйти в контратаки через Пукки. Запоминающихся голевых моментов не было, но удары были. Финны ни разу за первый тайм не пробили по воротам Шмейхеля.

После возобновления игры Дания вновь была живее и интереснее, на ударных позициях были Поульсен, Хейбьерг. А затем неожиданно забили финны. Очень умно сыграл Теему Пукки. Лидер сборной Финляндии сместился в штрафную сборную Дании, стянул на себя четырех соперников, а затем выкатил мяч под навес Уронену. Точный кросс и Похьянпало выиграл дуэль в воздухе у Мехле. Это была странная ситуация, как и весь матч. Это был первый в истории гол сборной Финляндии на крупных турнирах, но Похьянпало понимал, что бурно праздновать – не совсем корректно.

От Дании ждали только победы, нужно было забивать два гола за 30 минут. Самый реальный шанс сравнять счет упустил Хейбьерг, очень плохо пробив пенальти (спорное решение Энтони Тейлора). Вратарь “Байера” Лукаш Градецки справился с не самым сильным ударом.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Дания давила, иногда в штрафной сборной Финляндии был пожар. Но счет остался прежним.

0:1 – историческая победа сборной Финляндии. Здоровья Эриксену.

Евро-2020. Группа B, первый тур. Копенгаген, “Паркен”

Дания – Финляндия 0:1

Гол: Похьянпало 60

На 74-й минуте Хейбьерг не реализовал пенальти (вратарь)

Дания: Шмейхель – Мехле, Кьер (Вестергор 63), Кристенсен, Васс (Лаурсен 76) – Эриксен (Йенсен 43), Хейбьерг, Дилэйни (Корнелиус 76) – Поульсен, Винд (Сков Ольсен 63), Брейтуэйт

Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Тойвио, Райтала – Камара, Спарв (Шюллер 76), Луд – Пукки (Кауко 77), Похьянпало (Форсс 84)

Предупреждения: Луд 4, Спарв 51