Эриксен в сознании. Матч Дания - Финляндия возобновят в 21:30

Несмотря на ситуацию с госпитализацией полузащитника Кристиана Эриксена, матч Дания - Финляндия будет доигран сегодня.

УЕФА и Федерация Футбола Дании приняли решение возобновить поединок в 21:30 по киевскому времени.

По требованию игроков обеих команд УЕФА согласился возобновить матч между Данией и Финляндией сегодня вечером в 20:30 по центральноевропейскому времени (TBC). Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, потом будет 5-минутный перерыв на перерыв, а затем второй тайм.

По последней информации, Эриксен доставлен в больницу - состояние игрока стабилизировано , хавбек миланского "Интера" пребывает в сознании.

Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er fortsat stabil. Han forbliver indlagt på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.



Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages kl. 20.30.