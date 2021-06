Матч Россия - Бельгия начнется по плану - в 22:00

УЕФА подтвердил, что поединок 1-го тура группового этапа между сборными России и Бельгии пройдет сегодня, как и было запланировано, в 21:00 по центральноевропейскому времени - в 22:00 по киевскому.

Tonight’s UEFA EURO 2020 match between Belgium and Russia will go ahead at 21.00 CET as planned.