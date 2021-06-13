Сборная Украины сыграет с лучшей версией Депая: Мемфис примирился с демонами прошлого и стал топом

Мемфис Депай - сильнейший футболист из тех, с которыми встретится в группе сборная Украины.

Конкурентов не видно. Был ван Дейк, но он сломан; есть Алаба, но он в неидеальной форме; вспоминается Пандев, но, к сожалению для македонцев, сейчас не 2008 год.

Мемфис же забил 13 голов и отдал 13 результативных передач в 20 последних матчах сборной Нидерландов; его голевая серия за Оранье достигла 7 поединков; переговоры по нему в данный момент ведут "Барселона" и "Ювентус". Так что да, он суперзвезда.

"Я думаю, Мемфис всегда был очень сильным игроком, но сейчас он вырос в плане ответственности и влияния на команду", - признался Франк де Бур после того, как Депай оформил 1+1 в матче с Грузией.

Это, между прочим, была финальная репетиция перед Украиной. Команде Андрея Шевченко не повезло - встретиться с Депаем, когда он на ходу, всегда дурная примета.

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Эта "топовость" появилась не так давно. Раньше было по-всякому. Мемфиса долго не отпускало его прошлое, и это портило ему карьеру.

Безвкусный рэп, ожерелье за 100 тысяч евро, тату с тигром на всю спину, вычурная одежда и показная звездность - все это берет начало из детской травмы. По сути, у Мемфиса не было семьи. Ему было всего три года, когда отец бросил мать. Про папу Депай помнил лишь, что тот во время очередной ссоры разбил аквариум, сильно поранив ему руку.

Впоследствии мать второй раз вышла замуж и забрала Мемфиса с собой, но у отчима хватало своих детей, и те регулярно избивали малыша, называли "обезьяной", так что он однажды сбежал в школу и просидел там под партой всю ночь - боялся возвращаться.

В такой обстановке Мемфис рос нервным, молчаливым и злым. Кое-как ладили с парнем только бабушка с дедушкой. С бабушкой он играл в карты; старик брал внука с собой рыбачить, а позже, увидев, как тот возиться с мячом, отвел в футбольную секцию. Он же настоял на том, чтобы в 12 лет Мемфис отправился в Эйндховен в школу ПСВ, хотя остальная семья была против.

Дедушка Кеес без преувеличения спас Мемфиса - парня засасывала улица; он впервые выпил в 10 лет, а травку попробовал в 12. Учителя признавались, что Депай мог прямо на уроке танцевать брейк-данс или ездить по коридорам на этажерке. Если бы не футбол, он бы пропал, это точно.

Мемфис с мамой Корой

Даже переезд в Эйндховен поначалу не помог. Психолог Йост Линдерс, которому поручили молодого человека, признавался, что тот был "самым злым подростком в его практике".

Депая выгоняли из школ за прогулы, он попадал в полицию за мелкие правонарушения. Черт его знает, кому и что он хотел доказать.

"Однажды я вышел из дома и услышал, что кто-то плачет у меня на заднем дворе. Это был Мемфис. Он не хотел говорить, но потом все же рассказал про свою семью. Мы с женой взяли его себе, чтобы он узнал, что бывают и другие семьи", - рассказывал Олаф Хейнблум, у которого Депай и жил до окончания учебы.

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И еще спасал футбол - он был для Мемфиса больше, чем игрой. Он был избавлением, способом выплеснуть боль.

Шеф-скаут ПСВ Рини де Гроот признавался, что "хотя беспокойства относительно поведения Депая были, его самоотдача на тренировках всегда была высочайшей". Тренерам этого хватало. Они не вмешались даже когда парень бросил школу в 15 лет - редкий шаг для Нидерландов.

Наверное, их можно простить. Депай шел вперед бешенными темпами. В 16 лет он забил победный мяч в финале ЧМ U-17; в 18 - впервые отличился в Эредивизи; в 20 - стал самым юным автором гола Нидерландов на чемпионатах мира; в 21 - забил 22 мяча в Эредивизи и стал ее лучшим игроком.

Это был сколь грандиозный, столь и преждевременный успех. Мемфис еще не был топ-игроком, но уже бросался заявлениями, мол, готов поднимать и "Ливерпуль", и "Ювентус", и "Юнайтед", и вообще всех. А как вы хотели? Образования нет, семьи тоже, подсказать некому…

На деле, ПСВ Филиппа Коку был построен так, что на Депая безостановочно работала полузащита Гуардадо - Вейналдум - Махер; благодаря их пасам 19% атак ПСВ заканчивались ударами Мемфиса - это был рекорд лиги на тот момент. Поэтому не удивительно, что МЮ не пожалел на него 25 млн евро. Но в АПЛ же футбол другой, команды более вариативные, и заиграть сложнее. Тем более, у Луи ван Гаала. Его схемы сожрали даже опытного Анхеля Ди Марию. Депай же и подавно не подал признаков жизни.

Добавьте сюда нежелательные для рабочего Манчестера показные понты, яркую одежду, украшения - и получим тотальный провал. Это комедия, но Уэйн Руни даже обсуждал прикид Депая со СМИ:

"Я сказал Мемфису, что поначалу у всех бывают трудности, только не приходи больше в раздевалку в таком виде. Он приехал тогда на Rolls-Royce, одетый в ковбойскую шляпу и кожаную куртку. Глядя на него, я думал лишь об одном: какого хрена?"

Memphis Depay arriving at the Dutch national team's hotel: pic.twitter.com/lTdM27gNaA — Elko Born (@Elko_B) August 31, 2015

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Завершилась полуторагодичная эпопея разговором Депая с Моуриньо. Жозе сообщил Мемфису, что больше не видит его в команде.

"Я пообещал ему, что вернусь на вершину, на что Моуриньо ответил, мол, в таком случае выкупит меня обратно", - вспоминал голландец.

С тех пор прошло четыре с половиной года, и сейчас Депай в шаге от "Барсы", а Моуриньо тренирует "Рому", чьи трансферные амбиции ограничиваются игроками совсем иного класса. Получается, из них двоих соврал именно Жозе.

Депай неимоверно вырос, пока выступал во Франции. Можно сказать, он приехал одним игроком, а уезжает другим - намного более взрослым во всех смыслах.

Tottenham's pursuit of Depay may have been strengthened by Mourinho. On Jose, Depay said:



“I said to Mourinho ‘you will see me at the top.' He said, ‘OK, I hope that and I hope we will buy you back one day.’ I never had a bad relationship with him.”



[@thetimes] #THFC #COYS pic.twitter.com/qT2LHLJPMB — E-Spurs (@e_spurs) December 4, 2019

К слову, вы знаете, как он попал в "Лион"? Все благодаря аналитикам из SciSports. Агент Депая поручил им выбрать Мемфису самый подходящий клуб. Проанализировав данные, те назвали "Фенербахче", "Эвертон", несколько клубов из Испании и Италии, а также "Лион". Когда через неделю на Мемфиса вышли представители "Ткачей", тот не сомневался, что это судьба.

По итогу это сотрудничество принесло Депаю больше пользы, чем "Лиону". "Ткачи" не зацепились за титул, пропуская вперед не только "ПСЖ", но и "Лилль". А вот Депай после 4,5 лет в Лионе больше не инвертированный вингер с одним приемом за душой, а универсальный игрок атаки, эффективный и в роли плеймейкера, и как фальшивая девятка, и на обоих флангах.

В минувшем сезоне он выдал 20+10 в Лиге 1, став первым игроком "Лиона" с 2005 года, кому это удалось. А сколько он сотворил шедевров! Сколько гениальных передач выдал! Как вел команду за собой в трудные минуты!

До сих пор перед глазами момент, как Депай набрасывается на фан-сектор за оскорбительный баннер в адрес Марсело. Пусть этот "Лион" ничего не выиграл, но он был семьей. Для Мемфиса это было даже важнее.

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Именно во Франции Депай обрел душевную стойкость, позволившую победить одного за другим демонов прошлого. Он поговорил с отцом, даже простил его, посетил его родину - Гану.

В 2019 году он приехал в родной Мордрехт, помирился с родными, подарил матери машину и открыл "корт Йохана Кройфа" - эдакое элитное мини-футбольное поле. Лучший игрок Нидерландов вместе с призом получает право выбрать место, где установят следующую площадку - и Мемфис выбрал дом.

Retrouvailles entre Memphis Depay et son père qui avait "abandonné" Memphis en quittant sa mère lorsqu'il était encore un nourrisson. C'est la raison pour laquelle la mention Memphis figure sur son maillot et non Depay ... pic.twitter.com/RhsnEm7b69 — ActuGones (@ActuGones) May 7, 2019

Его приезд стал большим событием для детей-мигрантов, коих полно в городке, но не для местных - те заняты преимущественно сельским хозяйством, а не спортом. В столовке городского клуба всего две футболки - Депая и Леена ван Стинселя, запасного клуба "Эксельсьор".

Впрочем, Мемфису так было даже уютнее. Он в охотку побегал с малышней на новеньком корте и выглядел счастливым.

"Я хочу играть за "Реал" Мадрид, выиграть Лигу чемпионов, получить Золотой мяч и иметь 100 млн евро на счету, когда закончу карьеру. Хочу записывать музыку, сниматься в кино, создать семью и помогать бедным странам, вроде Ганы; хочу покорить вершины, о которых даже не слышал", - серьезно и убежденно говорит футболист.

Годы сделали из Депая более совершенного игрока, но пощадили уличный, "пацанский" пафос. Будь он из наших, он бы точно подписался на паблик "Цитаты Джейсона Стетхэма".

Ну а если серьезно, то Мемфис большой молодец. Он нашел себя в мире, где был никому не нужен; реанимировал карьеру, когда в это никто не верил; примирился с прошлым, научился новому и готов сделать шаг в будущее.

А там, кто знает, может, Моуриньо и впрямь увидит его на вершине? Шансов у зрелой версии Депая определенно больше, чем было в 2015 году.