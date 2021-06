Сборная Украины сыграет с лучшей версией Депая: Мемфис примирился с демонами прошлого и стал топом

Мемфис Депай - сильнейший футболист из тех, с которыми встретится в группе сборная Украины.

Конкурентов не видно. Был ван Дейк, но он сломан; есть Алаба, но он в неидеальной форме; вспоминается Пандев, но, к сожалению для македонцев, сейчас не 2008 год.

Мемфис же забил 13 голов и отдал 13 результативных передач в 20 последних матчах сборной Нидерландов; его голевая серия за Оранье достигла 7 поединков; переговоры по нему в данный момент ведут "Барселона" и "Ювентус". Так что да, он суперзвезда.

Это, между прочим, была финальная репетиция перед Украиной. Команде Андрея Шевченко не повезло - встретиться с Депаем, когда он на ходу, всегда дурная примета.

***

Эта "топовость" появилась не так давно. Раньше было по-всякому. Мемфиса долго не отпускало его прошлое, и это портило ему карьеру.

Безвкусный рэп, ожерелье за 100 тысяч евро, тату с тигром на всю спину, вычурная одежда и показная звездность - все это берет начало из детской травмы. По сути, у Мемфиса не было семьи. Ему было всего три года, когда отец бросил мать. Про папу Депай помнил лишь, что тот во время очередной ссоры разбил аквариум, сильно поранив ему руку.

Впоследствии мать второй раз вышла замуж и забрала Мемфиса с собой, но у отчима хватало своих детей, и те регулярно избивали малыша, называли "обезьяной", так что он однажды сбежал в школу и просидел там под партой всю ночь - боялся возвращаться.

В такой обстановке Мемфис рос нервным, молчаливым и злым. Кое-как ладили с парнем только бабушка с дедушкой. С бабушкой он играл в карты; старик брал внука с собой рыбачить, а позже, увидев, как тот возиться с мячом, отвел в футбольную секцию. Он же настоял на том, чтобы в 12 лет Мемфис отправился в Эйндховен в школу ПСВ, хотя остальная семья была против.

Дедушка Кеес без преувеличения спас Мемфиса - парня засасывала улица; он впервые выпил в 10 лет, а травку попробовал в 12. Учителя признавались, что Депай мог прямо на уроке танцевать брейк-данс или ездить по коридорам на этажерке. Если бы не футбол, он бы пропал, это точно.

Мемфис с мамой Корой

Даже переезд в Эйндховен поначалу не помог. Психолог Йост Линдерс, которому поручили молодого человека, признавался, что тот был "самым злым подростком в его практике".

Депая выгоняли из школ за прогулы, он попадал в полицию за мелкие правонарушения. Черт его знает, кому и что он хотел доказать.

***

И еще спасал футбол - он был для Мемфиса больше, чем игрой. Он был избавлением, способом выплеснуть боль.

Шеф-скаут ПСВ Рини де Гроот признавался, что "хотя беспокойства относительно поведения Депая были, его самоотдача на тренировках всегда была высочайшей". Тренерам этого хватало. Они не вмешались даже когда парень бросил школу в 15 лет - редкий шаг для Нидерландов.

Наверное, их можно простить. Депай шел вперед бешенными темпами. В 16 лет он забил победный мяч в финале ЧМ U-17; в 18 - впервые отличился в Эредивизи; в 20 - стал самым юным автором гола Нидерландов на чемпионатах мира; в 21 - забил 22 мяча в Эредивизи и стал ее лучшим игроком.

Это был сколь грандиозный, столь и преждевременный успех. Мемфис еще не был топ-игроком, но уже бросался заявлениями, мол, готов поднимать и "Ливерпуль", и "Ювентус", и "Юнайтед", и вообще всех. А как вы хотели? Образования нет, семьи тоже, подсказать некому…

На деле, ПСВ Филиппа Коку был построен так, что на Депая безостановочно работала полузащита Гуардадо - Вейналдум - Махер; благодаря их пасам 19% атак ПСВ заканчивались ударами Мемфиса - это был рекорд лиги на тот момент. Поэтому не удивительно, что МЮ не пожалел на него 25 млн евро. Но в АПЛ же футбол другой, команды более вариативные, и заиграть сложнее. Тем более, у Луи ван Гаала. Его схемы сожрали даже опытного Анхеля Ди Марию. Депай же и подавно не подал признаков жизни.

Добавьте сюда нежелательные для рабочего Манчестера показные понты, яркую одежду, украшения - и получим тотальный провал. Это комедия, но Уэйн Руни даже обсуждал прикид Депая со СМИ:

***

Завершилась полуторагодичная эпопея разговором Депая с Моуриньо. Жозе сообщил Мемфису, что больше не видит его в команде.

С тех пор прошло четыре с половиной года, и сейчас Депай в шаге от "Барсы", а Моуриньо тренирует "Рому", чьи трансферные амбиции ограничиваются игроками совсем иного класса. Получается, из них двоих соврал именно Жозе.

Депай неимоверно вырос, пока выступал во Франции. Можно сказать, он приехал одним игроком, а уезжает другим - намного более взрослым во всех смыслах.

Tottenham's pursuit of Depay may have been strengthened by Mourinho. On Jose, Depay said:



“I said to Mourinho ‘you will see me at the top.' He said, ‘OK, I hope that and I hope we will buy you back one day.’ I never had a bad relationship with him.”



[@thetimes] #THFC #COYS pic.twitter.com/qT2LHLJPMB