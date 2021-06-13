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Сборная Украины сыграет с лучшей версией Депая: Мемфис примирился с демонами прошлого и стал топом

ЕВРО-2020
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Бомбардир с непростой судьбой

Сборная Украины сыграет с лучшей версией Депая: Мемфис примирился с демонами прошлого и стал топом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franck Fife

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мемфис Депай - сильнейший футболист из тех, с которыми встретится в группе сборная Украины.

Конкурентов не видно. Был ван Дейк, но он сломан; есть Алаба, но он в неидеальной форме; вспоминается Пандев, но, к сожалению для македонцев, сейчас не 2008 год.

Мемфис же забил 13 голов и отдал 13 результативных передач в 20 последних матчах сборной Нидерландов; его голевая серия за Оранье достигла 7 поединков; переговоры по нему в данный момент ведут "Барселона" и "Ювентус". Так что да, он суперзвезда.

"Я думаю, Мемфис всегда был очень сильным игроком, но сейчас он вырос в плане ответственности и влияния на команду", - признался Франк де Бур после того, как Депай оформил 1+1 в матче с Грузией.

Это, между прочим, была финальная репетиция перед Украиной. Команде Андрея Шевченко не повезло - встретиться с Депаем, когда он на ходу, всегда дурная примета.

***

Эта "топовость" появилась не так давно. Раньше было по-всякому. Мемфиса долго не отпускало его прошлое, и это портило ему карьеру.

Безвкусный рэп, ожерелье за 100 тысяч евро, тату с тигром на всю спину, вычурная одежда и показная звездность - все это берет начало из детской травмы. По сути, у Мемфиса не было семьи. Ему было всего три года, когда отец бросил мать. Про папу Депай помнил лишь, что тот во время очередной ссоры разбил аквариум, сильно поранив ему руку.

Впоследствии мать второй раз вышла замуж и забрала Мемфиса с собой, но у отчима хватало своих детей, и те регулярно избивали малыша, называли "обезьяной", так что он однажды сбежал в школу и просидел там под партой всю ночь - боялся возвращаться.

В такой обстановке Мемфис рос нервным, молчаливым и злым. Кое-как ладили с парнем только бабушка с дедушкой. С бабушкой он играл в карты; старик брал внука с собой рыбачить, а позже, увидев, как тот возиться с мячом, отвел в футбольную секцию. Он же настоял на том, чтобы в 12 лет Мемфис отправился в Эйндховен в школу ПСВ, хотя остальная семья была против.

Дедушка Кеес без преувеличения спас Мемфиса - парня засасывала улица; он впервые выпил в 10 лет, а травку попробовал в 12. Учителя признавались, что Депай мог прямо на уроке танцевать брейк-данс или ездить по коридорам на этажерке. Если бы не футбол, он бы пропал, это точно.

Сборная Украины сыграет с лучшей версией Депая: Мемфис примирился с демонами прошлого и стал топом - изображение 1
Мемфис с мамой Корой

Даже переезд в Эйндховен поначалу не помог. Психолог Йост Линдерс, которому поручили молодого человека, признавался, что тот был "самым злым подростком в его практике".

Депая выгоняли из школ за прогулы, он попадал в полицию за мелкие правонарушения. Черт его знает, кому и что он хотел доказать.

"Однажды я вышел из дома и услышал, что кто-то плачет у меня на заднем дворе. Это был Мемфис. Он не хотел говорить, но потом все же рассказал про свою семью. Мы с женой взяли его себе, чтобы он узнал, что бывают и другие семьи", - рассказывал Олаф Хейнблум, у которого Депай и жил до окончания учебы.

***

И еще спасал футбол - он был для Мемфиса больше, чем игрой. Он был избавлением, способом выплеснуть боль.

Шеф-скаут ПСВ Рини де Гроот признавался, что "хотя беспокойства относительно поведения Депая были, его самоотдача на тренировках всегда была высочайшей". Тренерам этого хватало. Они не вмешались даже когда парень бросил школу в 15 лет - редкий шаг для Нидерландов.

Наверное, их можно простить. Депай шел вперед бешенными темпами. В 16 лет он забил победный мяч в финале ЧМ U-17; в 18 - впервые отличился в Эредивизи; в 20 - стал самым юным автором гола Нидерландов на чемпионатах мира; в 21 - забил 22 мяча в Эредивизи и стал ее лучшим игроком.

Это был сколь грандиозный, столь и преждевременный успех. Мемфис еще не был топ-игроком, но уже бросался заявлениями, мол, готов поднимать и "Ливерпуль", и "Ювентус", и "Юнайтед", и вообще всех. А как вы хотели? Образования нет, семьи тоже, подсказать некому…

На деле, ПСВ Филиппа Коку был построен так, что на Депая безостановочно работала полузащита Гуардадо - Вейналдум - Махер; благодаря их пасам 19% атак ПСВ заканчивались ударами Мемфиса - это был рекорд лиги на тот момент. Поэтому не удивительно, что МЮ не пожалел на него 25 млн евро. Но в АПЛ же футбол другой, команды более вариативные, и заиграть сложнее. Тем более, у Луи ван Гаала. Его схемы сожрали даже опытного Анхеля Ди Марию. Депай же и подавно не подал признаков жизни.

Добавьте сюда нежелательные для рабочего Манчестера показные понты, яркую одежду, украшения - и получим тотальный провал. Это комедия, но Уэйн Руни даже обсуждал прикид Депая со СМИ:

"Я сказал Мемфису, что поначалу у всех бывают трудности, только не приходи больше в раздевалку в таком виде. Он приехал тогда на Rolls-Royce, одетый в ковбойскую шляпу и кожаную куртку. Глядя на него, я думал лишь об одном: какого хрена?"

***

Завершилась полуторагодичная эпопея разговором Депая с Моуриньо. Жозе сообщил Мемфису, что больше не видит его в команде.

"Я пообещал ему, что вернусь на вершину, на что Моуриньо ответил, мол, в таком случае выкупит меня обратно", - вспоминал голландец.

С тех пор прошло четыре с половиной года, и сейчас Депай в шаге от "Барсы", а Моуриньо тренирует "Рому", чьи трансферные амбиции ограничиваются игроками совсем иного класса. Получается, из них двоих соврал именно Жозе.

Депай неимоверно вырос, пока выступал во Франции. Можно сказать, он приехал одним игроком, а уезжает другим - намного более взрослым во всех смыслах.

К слову, вы знаете, как он попал в "Лион"? Все благодаря аналитикам из SciSports. Агент Депая поручил им выбрать Мемфису самый подходящий клуб. Проанализировав данные, те назвали "Фенербахче", "Эвертон", несколько клубов из Испании и Италии, а также "Лион". Когда через неделю на Мемфиса вышли представители "Ткачей", тот не сомневался, что это судьба.

По итогу это сотрудничество принесло Депаю больше пользы, чем "Лиону". "Ткачи" не зацепились за титул, пропуская вперед не только "ПСЖ", но и "Лилль". А вот Депай после 4,5 лет в Лионе больше не инвертированный вингер с одним приемом за душой, а универсальный игрок атаки, эффективный и в роли плеймейкера, и как фальшивая девятка, и на обоих флангах.

В минувшем сезоне он выдал 20+10 в Лиге 1, став первым игроком "Лиона" с 2005 года, кому это удалось. А сколько он сотворил шедевров! Сколько гениальных передач выдал! Как вел команду за собой в трудные минуты!

До сих пор перед глазами момент, как Депай набрасывается на фан-сектор за оскорбительный баннер в адрес Марсело. Пусть этот "Лион" ничего не выиграл, но он был семьей. Для Мемфиса это было даже важнее.

***

Именно во Франции Депай обрел душевную стойкость, позволившую победить одного за другим демонов прошлого. Он поговорил с отцом, даже простил его, посетил его родину - Гану.

В 2019 году он приехал в родной Мордрехт, помирился с родными, подарил матери машину и открыл "корт Йохана Кройфа" - эдакое элитное мини-футбольное поле. Лучший игрок Нидерландов вместе с призом получает право выбрать место, где установят следующую площадку - и Мемфис выбрал дом.

Его приезд стал большим событием для детей-мигрантов, коих полно в городке, но не для местных - те заняты преимущественно сельским хозяйством, а не спортом. В столовке городского клуба всего две футболки - Депая и Леена ван Стинселя, запасного клуба "Эксельсьор".

Впрочем, Мемфису так было даже уютнее. Он в охотку побегал с малышней на новеньком корте и выглядел счастливым.

"Я хочу играть за "Реал" Мадрид, выиграть Лигу чемпионов, получить Золотой мяч и иметь 100 млн евро на счету, когда закончу карьеру. Хочу записывать музыку, сниматься в кино, создать семью и помогать бедным странам, вроде Ганы; хочу покорить вершины, о которых даже не слышал", - серьезно и убежденно говорит футболист.

Годы сделали из Депая более совершенного игрока, но пощадили уличный, "пацанский" пафос. Будь он из наших, он бы точно подписался на паблик "Цитаты Джейсона Стетхэма".

Ну а если серьезно, то Мемфис большой молодец. Он нашел себя в мире, где был никому не нужен; реанимировал карьеру, когда в это никто не верил; примирился с прошлым, научился новому и готов сделать шаг в будущее.

А там, кто знает, может, Моуриньо и впрямь увидит его на вершине? Шансов у зрелой версии Депая определенно больше, чем было в 2015 году.

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В статье: Нидерланды Лион Мемфис Депай Манчестер Юнайтед
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.