Жалобу в УЕФА писать будут?! Эксперт объяснил, почему гол Лукаку справедливый. На России иного мнения

Российские так называемые "средства массовой информации" после первого гола бельгийца Ромелу Лукаку в ворота сборной России разогнали тему, что взятие ворот было оформлено из положения "вне игры". Однако независимые судейские эксперты из цивилизованных стран единодушны в своих выводах и солидарны с бригадой арбитров Антонио Матеу Лаоса, которая работала на матче первого тура группы В Бельгия - Россия (3:0). Гол забит справедливо, поражение россиян закономерно.

Аргументировал судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Говорить об офсайде в эпизоде ​​с забитым мячом на одиннадцатой минуте нет оснований. Надо понимать, что само по себе пребывание футболиста в офсайде, если он не участвует в игровой ситуации, не является нарушением правил, - говорит эксперт. - Для того, чтобы фиксировался офсайд, игрок должен участвовать в эпизоде. В данном же случае Лукаку получил мяч от защитника команды-соперницы, неудачно сыгравшего у своих ворот.

Суть в том, что когда защитник сборной России Семёнов неудачно обрабатывал мяч и "срезал" его в направлении Лукаку, нападающий сборной Бельгии не вмешивался в ситуацию и не мешал оппоненту. Да, он находился ближе к воротам соперника, но мяч оказался у него на ноге после неудачной игры россиянина у своих ворот. Поэтому это не положение "вне игры", - сказал Мирослав Ступар.

Также эксперт проанализировал достаточно резонансную ситуацию с вчерашнего матча Турция - Италия (0:3). Там, напомним, были два эпизода, по итогам которых говорили об основаниях для назначения пенальти в ворота турок.

- На 29-й минуте в штрафной Турции произошло падение Барелы, после чего итальянцы апеллировали к судье Данни Маккени на предмет одиннадцатиметрового. Но это не нарушение правил – футболист сборной Италии сам споткнулся о ногу оппонента, поддерживаю решение судьи, - сказал Мирослав Ступар.

- А в конце первого тайма был контакт игрока сборной Турции с рукой в ​​собственной штрафной площади. Вероятно, во многих национальных чемпионатах такой пенальти бы назначили, но на Евро-2020 арбитры судят по-современному. Учитывают критерии: то, что мяч прилетел с близкого расстояния и то, что при контакте руки турка с мячом футболист разворачивался, то есть, делал естественное движение рукой. Здесь нельзя говорить о преднамеренной игре рукой, хотя она и была согнута в локте и отведена в сторону. Но это мяч нашел руку, а не наоборот, - отметил судейский эксперт.

- Также забавный эпизод в этом же поединке состоялся с фиксированием офсайда при подаче углового: правила четко говорят, что при подаче углового, при вбрасывании мяча из аута и при ударе от ворот офсайда быть не может. Но ассистент махнул флажком и сбил арбитра в поле с толку.

Об ассистентах скажу отдельно: мне пока не очень нравится их работа на этом турнире. Вспомним матч Уэльс - Швейцария (1:1), в котором швейцарцы в конце забили гол из офсайда, ассистент находился четко на линии и видел эпизод, но не поднял флажок. Пришлось вмешиваться система ВАР, а это затраченные время и эмоции, - сказал Мирослав Иванович.

Отметим, что в еще одном матче турнира, Дания - Финляндия (0:1), не было оснований для разговора о судействе. Пенальти в ворота Суоми, который датчане не реализовали (сейв голкипера Градецки), по мнению Мирослава Ступара, был назначен закономерно.