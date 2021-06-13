Странные валлийцы, Эриксен, Похьянпало и Лукаку-стрелок. Лучшие кадры с Евро-2020 за 12 июня

Мы собрали для вас лучшие фото со второго игрового дня Чемпионата Европы, в течение которого валлийцы оставили только с ничьей швейцарцев, финны и датчане (вместе со всей Европой) молились за Кристиана Эриксена, а Бельгия в легком режиме нанесла сокрушительное поражение сборной страны-агрессора.

Сборная Уэльса продолжила радовать причудливыми построениями во время командных фото

Брилю Эмболо в юности пророчили большое будущее. Но постоянные травмы не дают форварду продемонстрировать весь свой потенциал. В начале игры с Уэльсом швейцарец родом из Камеруна тоже оказался на газоне, держась за ногу. Но все обошлось и в дальнейшем Эмболо продемонстрировал, что действительно является сильной боевой единицей

Но Уэльс доказал, что характер за пять лет с момента своего выхода в полуфинал Евро не растерял. Драконы перестроились и забили в ответ. Киффер Мур отличился в классическом британском стиле - ударом головой после подачи с фланга

На 43-й минуте матча между сборными Дании и Финляндии хавбек датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание

Еще на поле ему оказывали помощь медики, игроки сборной Дании образовали живой щит, чтобы закрыть от камер своего партнера. После первой помощи Кристиана доставили в госпиталь, который находится в 500 метрах от стадиона

К краю поля подбежала девушка игрока Сабрина, ее успокаивал капитан Дании Симон Кьер

Матч был приостановлен, но болельщики оставались на трибунах в ожидании известий

Сначала появилась информация, что игру перенесут на воскресенье, но после того, как Эриксен пришел в себя и поговорил со своими партнерами по телефону, было решено продолжить поединок (Надпись на табло: "Внимание. Состояние Кристиана Эриксена стабильно, он пришел в сознание. Информация о матче будет позже. Спасибо за понимание")

Дания владела ощутимым территориальным преимуществом, но Финляндия терпела и забила с первого же своего удара (первого в истории выступлений Суоми в финалах чемпионатов Европы) - Йоэль Похьянпало свой исторический гол не праздновал

Приложил руку к исторической победе Финляндии и голкипер Лукаш Градецки - он парировал удар с пенальти от Пьера-Эмиля Хейберга

Наконец последний матч воскресенья - Бельгия - Россия. Перед началом игры бельгийцы стали на колено в рамках акции Black Lives Matters. Россияне не поддержали, а после игры заявляли, что не видят необходимости в вставании на колено, ведь у них в стране расизма нет. Известный комментатор Дмитрий Губерниев вообще написал и его поддержали: «Мы все здравые люди. Наша команда молодцы. Все остальные пусть идут в жопу»

Правда, на поле оккупанты такими молодцами ни были - 0:3 в пользу Бельгии. Первый гол Лукаку посвятил партнеру по «Интеру» Кристиан Эриксен, второй свой мяч отпраздновал воображаемым выстрелом из лука

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