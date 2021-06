Защитник сборной Бельгии больше не сыграет на Евро из-за двойного перелома глазницы

Правый защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань не доиграл поединок первого тура Евро-2020 против России. На 25 минуте встречи он столкнулся с Кузяевым, и после жесткого удара обоих игроков было заменено.

Кастаню диагностировали двойной перелом глазницы. Sky Sports сообщает, что защитник больше не сможет принять участие на ЧЕ-2020. Это и подтвердил главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес.

У него прямо на поле уже был очень большой отек.

Doctors fear that Timothy Castagne has broken his eye socket. He was subbed off after a collision. pic.twitter.com/Gr4NdZjH8H