Победа Финляндии после одного удара за матч, Россия не способна на камбэки. Пять фактов второго дня Евро-2020

Сборная Дании была поставлена в невозможные условия: их прерванный матч с Финляндией нужно было доигрывать вчера, спустя полтора часа после потери сознания Эриксеном, или сегодня утром. Футболисты выбрали первый вариант, они сделали все, чтобы обыграть финнов, но винить их за поражение после такого происшествия сложно. “Это был тяжелый вечер. Мы все получили напоминание того, что самое важное в жизни – это человеческая близость. Это близкие нам люди, семья и друзья”, – сказал после игры главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд.

В матче Дания – Финляндия произошла первая крупная сенсация на турнире, также вчера Бельгия разгромила Россию, а Швейцария сыграла вничью с Уэльсом. Какими были эти матчи с точки зрения фактов?

Финляндия стала первой сборной, победившей на Евро или ЧМ с одним ударом за матч

Аналитическая компания Opta замечает, что статистика по ударам на крупных турнирах ведется с 1980 года, однако она все равно охватывает 20 турниров и большое количество матчей, что делает победу финнов по-настоящему особенной. Форвард Йоэл Похьянпало первым ударом своей команды забил первый в истории гол финнов на крупных турнирах. Это удар остался единственным у финнов и стал победным. Уникальное событие.

Лукаш Градецки стал третьим вратарем в истории Евро, который отбил пенальти в своем дебютном матче на Евро

Дания могла сравнять счет за 15 минут до конца матча, но хавбек “Тоттенхэма” Пьер-Эмиль Хейбьерг крайне неудачно пробил одиннадцатиметровый, позволив вратарю “Байера” Лукашу Градецки сделать сэйв. 31-летний Градецки не стал первым кипером на Евро, которому удалось отбить пенальти в своем дебютном матче на турнире. Ранее это делали польский вратарь Пшемыслав Тытонь (Польша – Греция в 2012-м) и датчанин Троэльс Расмуссен (Дания с Испанией в 1988-м).

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Ромелу Лукаку забил 22 гола за сборную Бельгии в последних 19 матчах

Лукаку стал лучшим бомбардиром сборной Бельгии еще четыре года назад, когда ему было 24, но он продолжает забивать за национальную команду с завидной регулярностью, создавая отрыв от возможных преследователей. Всего у форварда “Интера” 62 гола в 94 матчах за Бельгию. Вчера он сделал дубль в матче с Россией и его показатели в последних 19 матчах за Бельгию просто феноменальны – 22 гола и четыре ассиста.

Россия никогда не выигрывала на Евро, пропустив первой

Проиграв Бельгии в стартовом туре, сборная России продлила свою серию без побед на Евро до шести матчей. Вчера Лукаку забил быстрый гол и можно было с определеностью сказать, что номинальные гости не выиграют – России никогда не удавалось побеждать на чемпионате Европы, пропустив первой (две ничьи, десять поражений). Интересно, что согласно статической модели The Analyst, шансы России на выход из группы после вчерашнего поражения составляют 49.6%. Это самый низкий показатель в квартете B (Дания 51.2%, Финляндия 71.7%, Бельгия 98.9%).

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50% голов Швейцарии на ЧМ или Евро забиваются при участие Шакири

Джердан Шакири провел слабый сезон в “Ливерпуле”, но для сборной он продолжает иметь определяющее значение. 50% голов национальной команды Швейцарии на Чемпионатах мира и Европы с 2014 года забивалась при участие Шакири: пять голов и три ассиста из 16 мячей. Именно после подача Шакири с углового Эмболо забил единственный гол Швейцарии в матче против Уэльса.