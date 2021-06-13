Герой футбольного дня. Ромелу Лукаку

Да, кто бы что ни говорил, но Антонио Конте хорошо "прокачал" скиллы Ромелу Лукаку в "Интере". Это уже не просто габаритно-фактурный нападающий, ранее игравший за МЮ, "Челси" и "Эвертон", это уже настоящая голевая машина, Лукаку-гол, Лукаку-танк.

Забивать немощной России – задача вроде как не из самых сложных, но надо все оценивать в сравнении. Италия играла против слабой Турции (характер матчей примерно одинаков) и показала классный коллективный футбол, но не выдвинула на первый план претендента на Золотую бутсу турнира. А вот Бельгия – с удовольствием. Лукаку забил дважды и вырвался на первое место в таблице бомбардиров Евро-2020. Единственное, о чем бельгиец может сожалеть – что не забил в этом матче еще. Ведь дальше столь слабых соперников у бельгийцев не будет.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Для большинства цивилизованных людей Россия – это территория зла и несчастья (Дж. Р. Р. Толкин в своих произведениях называет такую ​​территорию / страну "Мордором"), но для Лукаку это площадка, где ему удается наилучше проявлять свой бомбардирский талант в сборной Бельгии. Он забил четыре гола на чемпионате мира 2018, который состоялся в России, в целом имеет уже пять точных ударов в ворота этой команды. Целенаправленно подавляет "русский футбольный мир", по этому поводу по традиции должна высказаться Госдума во главе с интеллектуалом Валуевым.

А если серьезно, то Лукаку провел действительно классный матч. Даже несмотря на тот факт, что после перерыва Бельгия максимально сбавила обороты, откровенно экономя силы на следующие поединки турнира. Его личные показатели свидетельствуют о полном доминировании этого игрока в частности, и его команды в целом. Россия формально играла на своей территории, но фактически попала под футбольную оккупацию бельгийцев.

471 ТТД – лучший показатель в составе обеих команд (Ромелу Лукаку). Он нанес три удара по воротам, два из которых стали голевыми. И что важно: эти два и должны были завершаться взятием ворот в соответствии с показателем "ожидаемых голов", то есть, Лукаку показал максимальную эффективность и рациональность. Он выполнил семнадцать передач, 82 процента из которых точные, сделал один ключевой пас на обострение. Выиграл двадцать единоборств – лучший показатель в сборной Бельгии. У сборной России, для сравнения, Артем Дзюба провел 37 единоборств (51 процент выигранных), но его общий индекс полезности по InStat составляет 235 баллов – четвертый худший показатель в поединке. Он точно футболист?

Обратили внимание на стиль второго забитого Ромелу Лукаку гола? Обратили внимание, что это очень напоминает гол в ворота "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы? Уникальный почерк мастера. Когда профессиональный стиль человека узнают, значит, в профессии он преуспел.