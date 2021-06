Форвард сборной Бельгии Лукаку признан лучшим игроком матча против России. За 90 минут игры нападающий записал в свой актив дубль: по голу в каждом из таймов.

???? The goals keep coming for Belgium sharpshooter Romelu Lukaku ????@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/zEB6MLbHIQ