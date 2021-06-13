Англия - Хорватия 1:0. Прагматично

Англия впервые выиграла матч первого тура на чемпионате Европы, но команда Саутгейта сыграла ниже своих возможностей. Исход игры был определен голом Стерлинга во втором тайме. Хорватия пока остается без очков.

Состав сборной Англии по многим позициям читался, но Саутгейт все равно подготовил сюрприз. За несколько часов до старта игры стало известно, что на левом фланге защиты сыграет номинально правый бек Триппьер. Саутгейт привел свои аргументы, но все равно странно, что победитель Лиги чемпионов-2021 Бен Чилуэлл даже не попал в заявку, а один из лучших левых беков АПЛ Люк Шоу просидел весь матч на скамейке запасных. В заявку также не попали травмированный Магуайр, и Джейдон Санчо, которого в скором времени должен подписать МЮ за 90-100 млн евро.

Интересно, что впервые с 1992 года Англия вышла на матч крупного турнира без игроков “Ливерпуля” и “Манчестер Юнайтед” в составе. Зато были представители “Эвертона”, “Астон Виллы”, “Вест Хэма” и “Лидса”. Разнообразие – это хорошо.

Англия очень бодро начала матч. Интенсивность была предельная, и хорваты банально не успевали за стремительными передвижениями англичан по полю “Уэмбли”. Свой лучший момент в первом тайме Англия создала уже на шестой минуте. Стерлинг отдал прекрасный на Фодена, вингер “Сити” сблизился с воротами, но пробил в штангу.

Затем был неплохой удар Филлипса (лучший игрок матча) после атаки вторым темпом со стандарта.

Can we just talk about this guy? ???? pic.twitter.com/h5xgRJS6Qo — England (@England) June 13, 2021

Хорватия в первые минуты старалась прессинговать, но игроки сборной Англии уверенно контролировали мяч.

Это был план англичан на игру или просто взрыв адреналина?

Скорее, второе. После 15-20 минут Англия выдохлась и была тенью самой себе старта матча. Хорваты получили контроль над мячом, темп игры упал – что и нужно было “шашечным” во главе с 35-летним лидером Модричем.

Но нельзя сказать, что Хорватия перехватила инициативу и доминировала. У команды было несколько неплохих атак, но хороших моментов не было.

Казалось, что в какой-то момент команды просто будут довольны ничьей. Моментов у обеих сторон не было, продвижение к воротам соперников было минимальным. Но все же Англия нашла свой момент.

Уокер отдал хороший пас на Филлипса, хавбек “Лидса” ушел от подката, обыграл соперника и отправил на ударную позицию Стерлинга – 1:0!

Затем свой единственный момент в матче получил Кейн, но вместо того, чтобы попасть в пустой угол с двух метров, форвард “Тоттенхэма” врезался в штангу.

Хорватия даже не создала что-то на подобие штурма, хотя и Далич провел несколько замен. Был удар Ребича рядом со штангой, не более того.

1:0. Англия победила, но обе сборные должным образом не проявили себя.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Евро-2020. Группа D, первый тур. 12 июня 2021. Лондон, “Уэмбли”

Англия – Хорватия 1:0

Гол: Стерлинг 57

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингз, Триппьер – Филлипс, Райс – Фоден (Рэшфорд 71), Маунт, Стерлинг (Калверт-Льюин 90+2) – Кейн (Беллингем 82)

Хорватия: Ливакович – Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол – Брозович (Влашич 70), Модрич, Ковачич (Пашалич 85) – Перишич, Крамарич (Брекало 70), Ребич (Петкович 78)

Предупреждения: Фоден 64 – Чалета-Цар 42, Ковачич 48, Брозович 66