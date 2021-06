Англия - Хорватия 1:0. Прагматично

Англия впервые выиграла матч первого тура на чемпионате Европы, но команда Саутгейта сыграла ниже своих возможностей. Исход игры был определен голом Стерлинга во втором тайме. Хорватия пока остается без очков.

Состав сборной Англии по многим позициям читался, но Саутгейт все равно подготовил сюрприз. За несколько часов до старта игры стало известно, что на левом фланге защиты сыграет номинально правый бек Триппьер. Саутгейт привел свои аргументы, но все равно странно, что победитель Лиги чемпионов-2021 Бен Чилуэлл даже не попал в заявку, а один из лучших левых беков АПЛ Люк Шоу просидел весь матч на скамейке запасных. В заявку также не попали травмированный Магуайр, и Джейдон Санчо, которого в скором времени должен подписать МЮ за 90-100 млн евро.

Интересно, что впервые с 1992 года Англия вышла на матч крупного турнира без игроков “Ливерпуля” и “Манчестер Юнайтед” в составе. Зато были представители “Эвертона”, “Астон Виллы”, “Вест Хэма” и “Лидса”. Разнообразие – это хорошо.

Англия очень бодро начала матч. Интенсивность была предельная, и хорваты банально не успевали за стремительными передвижениями англичан по полю “Уэмбли”. Свой лучший момент в первом тайме Англия создала уже на шестой минуте. Стерлинг отдал прекрасный на Фодена, вингер “Сити” сблизился с воротами, но пробил в штангу.

Затем был неплохой удар Филлипса (лучший игрок матча) после атаки вторым темпом со стандарта.

