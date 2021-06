Кто против Украины. Необычные истории игроков сборной Нидерландов

UA-Футбол в рамках партнерства с британским изданием The Guardian публикует профайлы всех 26 игроков сборной Нидерландов, которые подготовил голландский журналист Барт Влиетстра. Особенностью этих профайлов является то, что основной акцент в них сделан не на футболе, а на жизненных историях футболистов

1. Маартен Стекеленбург

Аякс

22 сентября 1982

Вратарь

Ветеран финала Кубка мира 2010 года, Стекеленбург недавно стал самым возрастным игроком "Аякса" в истории "Эредивизии". Это было неожиданное возвращение в центр внимания игрока, который застрял на скамейке запасных в течение последних лет - за последние три сезона в "Эвертоне" он не сыграл ни одной игры в Лиге. Но дисквалификация главного вратаря "Аякса" Андре Онана за употребление допинга дала Стекеленбургу шанс активизироваться, и в мае он подписал контракт. "Это самая красивая профессия в мире", - сказал он Voetbal International, - "И я хочу делать это как можно дольше". Он не ожидает, что будет в старте этим летом, но его опыт станет большим активом для сборной.

13. Тим Крул

Норвич Сити

3 апреля 1988

Вратарь

Отбив два пенальти в поединке Кубка Англии со "шпорами" в 2020 году, Крул раскрыл свою тайну: он написал имена соперников и их любимый угол на своей бутылке с водой. Позже бутылка исчезла, но фансайт "Along Come Norwich" продавал ее копии, добавив имя Крула и слова "убийца пенальти". Во время локдауну из-за COVID-19 Крул участвовал в кампании Норвича и помогал пожилым фанатам, звонил людям старше 80-и лет. В интервью Mirror футболист рассказал: "Один человек сказал мне: "Неважно, ты представляешь из себя Тома Хэнкса или Тима Крула, - я тебе не верю", и тогда он положил трубку. Я звонил ему снова и снова, но он не отвечал. А когда я позвонил другой поклоннице клуба, которому было 82, она больше волновалась за свою 94-летнюю сестру, которую она раньше посещала дважды в неделю. Поэтому я взял ее номер, и оказалось, что она живет неподалеку от меня. Я пошел сделать для нее покупки. Она открыла окно, и мы мило пообщались. С того дня мы присматриваем за ней".

23. Марко Бизот

АЗ

10 марта 1991

,Вратарь

Спортсмен, также известен своей социальной ответственностью. Три сезона назад он провел год, обучая беженца из Эритреи. "Моя жена в то время работала в Амстердамской совете по вопросам беженцев", - сказал он газете Trouw. "У нас всегда была идея сделать что-то полезное и, где это возможно, помочь другим людям. Поэтому когда мы увидели эту программу, я сразу увлекся. Я встречался со своим приятелем раз в неделю, помогал ему оформлять документы, показывал страну, и мы вместе ходили плавать. Я даже бывал с ним в бассейне в 8 утра в воскресенье. У этих людей есть такие истории, такой опыт. Я думаю, что важно нести какую-то пользу обществу".

2. Джоэль Вельтман

Брайтон

15 января 1992

Защитник

Лучше всего действует справа или в центре. В юности его воспитывал Фрэнк Де Бур, который также дал ему шанс в первой команде "Аякса". Он известен шутник; в "Аяксе" люди с улыбкой вспоминают тот день, когда автомобиль Вельтмана напихали рыбой в знак возмездия за его шутки. "Я любил подкладывать согревающий бальзам в трусы, а однажды мы обмотали машину Фрэнки де Йонга пищевой пленкой", - сказал он на ТВ-шоу. "Но однажды я подошел к своей машине и увидел рыбу под стеклоочистителем. Я подумал: "это не так уж и плохо", но потом я посмотрел в окно и увидел огромную рыбью голову, лежащую на приборной панели, и из нее вытекало масло. Также под креслами были разбросаны много креветок. После мне пришлось несколько раз отвезти машину на мойку, но вонь держался семь недель. Но это нормально. Люди до сих пор над этим смеются ".

3. Маттейс где Лигт

Ювентус

12 августа 1999

Защитник

Перед тем, как дебютировать в "Аяксе", де Лигт изучал исторические книги о клубе. И сделал то же, присоединившись к "Ювентусу" в возрасте 19 лет в 2019 году. "Вы должны знать все о клубе, за который вы играете". Все могло быть совсем иначе: мальчиком он больше играл в хоккей, чем в футбол, но всегда восторженно наблюдал, как другие дети играют в футбол на соседнем поле. Достиг немалых успехов в "Аяксе", где его немедленно направили к диетологу для улучшения выносливости. Дебютировал в сборной в 2016 году, а в 2019 забил победный гол против "Ювентуса", когда "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов. После этого итальянская команда выкупила его за огромную сумму.

4. Натан Аке

18 февраля 1995

Манчестер Сити

Защитник

Несмотря на то, что в структуре "Челси" он находился с 17 лет, Аке понадобилось некоторое время, чтобы достичь высокого уровня в Англии. Но этим летом он празднует победу с "Манчестер Сити", который завоевал титул. Он провел первый локдаун прошлого года, обучаясь игре на фортепиано: "Я всегда хотел играть, но никогда раньше не было времени, и никогда не думал, что смогу научиться", - сказал он. "Но сейчас у нас есть инструмент, я загрузил на телефон программу и играю почти каждый день. Это поддерживает мой мозг в тонусе". Его будущее в клубе остается непонятным, есть слухи, что в конце следующего сезона он перейдет в "Рому" к Жозе Моуриньо.

5. Оуэн Вейндал

АЗ

28 ноября 1999

Защитник

Быстрый левый защитник, который любит атаковать, как его кумир Марсело. Он ходил в ту же школу, что и Кальвин Стенгс и Дониелл Мален. "Оуэн с удовольствием играл и был, в хорошем смысле этого слова, негодяем", - говорит его молодежный тренер Мартин Хаар - "Иногда я просто думал когда к нему наконец дойдет? Оуэн просто говорил, что в ближайшее время отправляется в" Реал " . И только позже он понял, что такое происходит не так просто". Его бывший тренер в АЗ, Джон ван ден Бром, в прошлом году сказал De Telegraaf: "Оуэн был таким симпатичным маленьким мальчиком. У него есть определенная дерзость, он очень уверен в себе и рассказывает это всем. Он также еженедельно после тренировок в пятницу говорил: "Тренер, я готов!". А когда его опять не было в игре, он только качал головой ... Но он продолжает развиваться. У него есть все, чтобы в последующие годы стать основным левым защитником "Оранье".

6. Стефан Де Врей

Интер

5 февраля 1992

Защитник

Назван лучшим защитником чемпионата мира 2014 года и лучшим защитником Серии А в 2019-20 годах, но де Врей не прекращает попыток улучшиться. Каждую неделю он несколько часов занимается с Лораном Вреелинком, бывшим учителем физкультуры, который стал частным тренером по тактике и помогает игрокам в высших лигах Европы с помощью индивидуальных консультаций. Де Врей выиграл титул серии А с "Интером" в этом сезоне.

12. Патрик ван Анхольт

Кристал Пэлас

29 августа 1990

Защитник

В 2018 году фланговый защитник был близок к тому, чтобы бросить футбол. Он был разочарован тем, что застрял в арендной системе Челси: за 6 лет его отправляли в другие клубы 5 раз. "Я действительно думал, чтобы бросить все, - сказал он изданию Volkskrant в 2013 году. - Я был так расстроен, хотел остановиться. Мы пытались как-то все уладить: первое, что мы сделали с моей девушкой, когда переезжали в новое место - искали в Google ближайший магазин Ikea. В незнакомых местах вы ищете знакомые вещи. Мы всегда покупали одинаковые свечи, подушки, предметы для ванной ... Но однажды моя девушка спросила, не лучше ли нам приобрести дом на колесах". В Пэлас ван Анхольт с 2017 года, но, возможно, снова переедет, поскольку срок действия контракта истекает. Часто делает сообщения в своем аккаунте @pvanaanholt в Twitter и активно поддерживает борьбу с расизмом.

17. Дейли Блинд

Аякс

9 марта 1990

Защитник

Аяксид до мозга костей, в 2018 году он вернулся из "Манчестер Юнайтед" обратно в клуб, где его воспитывали и где его отец Дани завоевал аж 17 трофеев. Дейли все еще пытается дотянуться к результатам отца. "Он уже близок к этому", - сказал Блинд-старший в подкасте Ajax Life. "Меня это сильно заденет. В моем кармане, конечно, есть хороший козырь - Лига чемпионов. С другой стороны: сейчас у него более 70 международных матчей, а я сыграл только 42. Поэтому бывают случаи, когда приходится держать язык за зубами". В 2019 году у Дейли диагностировали проблемы с сердцем после головокружения во время матча и установили имплантированный кардиовертерный дефибриллятор, который регулирует нарушения сердечных ритмов. Это произошло во время предсезонной товарищеской встречи, но уже через месяц он вернулся в игру.

22. Дензел Дамфрис

ПСВ

18 апреля 1996

Защитник

Сильный, упорный, правый защитник и капитан ПСВ, слоган которого "никогда не сдавайся". Он сыграл два матча за Арубу против Гуама и даже забил гол. Но он никогда не отказывался от своей мечты представлять Нидерланды. Его бывший напарник по любительскому клубу "Смитхук" Шон Вербург вспоминал: "Он был не самым лучшим игроком в нашей команде, и мы были только "Смитхуком", но, когда мы проводили свое свободное время, смеясь и выпивая, он ходил на дополнительные тренировки. И когда мы стали чемпионами, и его почти заставили выпить пива, он украдкой передал его мне". В 2018 году перешел в ПСВ из "Херенвена" и имеет за плечами более 150 игр "Эредивизии".

ПОЛУЗАЩИТА

7. Стивен Бергейс

Фейеноорд

19 декабря 1991

Полузащитник

Искусный вингер завис в "Уотфорде", но переход в "Фейеноорд" 2016 оживил его, и теперь он стал мощным вариантом атаки для Фрэнка Де Бура. Его отец Фрэнк, бывший игрок национальной сборной, был грациозным футболистом, и между сыном и отцом легко увидеть сходство. Когда Бергейс обменялся футболками со Златаном Ибрагимовичем, он подарил ее своей маме, потому что "она любит эксцентричных игроков". Бергейса любят за то, что он контролирует мяч, как футзалисты, но в 2018 году он попал в центр скандала после инцидента во время игры с "Утрехтом": когда Виллем Янссен коснулся его затылка, Стивен упал на поле и поморщился от боли. Затем он встал и пошел, потирая голову. Позже он только посмеялся и сказал: "Теперь мне надо идти в больницу ... Иногда ты сделаешь что-то глупое на поле, а затем все думают, что ты dick (мужской половой орган)".

Hope Steven Berghuis isn't out too long for Feyenoord pic.twitter.com/QRP2F4QlPN