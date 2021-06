Фанаты свистели, когда англичане преклонили колено, а футболисты Хорватии нет

В матче первого тура группы D сборная Англии играет против команды Финляндии.

Перед поединком футболисты "трех львов" преклонили колено, приняв участие в акции против дискриминации и расизма. В свою очередь хорватские игроки отказались вставать на колено.

Часть зрителей матча на "Уэмбли" освистала англичан за участие в акции.

Despite pleas from the England team, some fans still boo as players take a knee. And looking round was some of the same fans chanting “no surrender” during the national anthem pic.twitter.com/yYQ1dh75J8