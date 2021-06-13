Полевые заметки из Амстердама накануне матча Нидерланды - Украина

В далеком1974 году, когда мне было всего 14 лет, я смотрел Чемпионат мира по футболу. Играла там сборная Голландия, показав всему миру, что такое "тотальный футбол". Тренер Михельс привез в Германию прекрасную сборную. Я сразу влюбился в Йохана Круиффа. Извините, буду писать так его фамилию. Сейчас пишут "Кройфф". А я люблю Круиффа, именно так писали тогда в газетах его фамилию. Цифра 14, номер "летучего голландца" стала для меня любимой цифрой. В памяти остались и другие герои: Неескенс, Реп, Ренсенбрик и другие.

В 2000-х годах уже на полях Украины я познакомился с игрой сына Круиффа, который выступал за донецкий "Металлург", потом голландская сборная играла в нашем Харькове три игры, которые посчастливилось мне увидеть. К чему это я? А к тому, что, если бы в 1974 году кто-то мне сказал, что через 47 лет я буду ходить по тем самым улицам, по которым ходил Круифф, что я буду в Голландии, я бы точно назвал такого человека фантазером. Тогда в СССР существовал "железный занавес", кто жил что время поймет, что это такое. Проблемой было в социалистическую Польшу или Болгарию поехать... А тут капиталистическая Голландия. Но СССР разрушен и люди спокойно путешествуют.

И вот Евро-2020. Долгожданное. И матч в Нидерландах. В родном городе Круиффа. Я решаюсь поехать, как журналист. Мне дают аккредитацию от УЕФА. Собираю нужные документы, сдаю ПРЦ-тест и вот я в стране моих футбольных кумиров.

Сразу из аэропорта приехал к стадиону. Величественная арена носит имя Круиффа. Стадион построен в 1996 году и мой любимый голландский форвард на нем не играл. Но все внутри стадиона напоминает о знаменитом "летучем голландце". На стенах его портреты, есть его бюст, есть памятник у входа на стадион. Это всё дань уважения и дань памяти от голландцев своего знаменитому и легендарному футболисту.

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А ещё перед стадионом есть памятник Бобби Хармсу. Он всю жизнь посвятил клубу "Аякс". Сначала отличался как самозабвенный игрок, затем как талантливый помощник главного тренера, приводивший команду к победам. Точнее сказать, единственный постоянный помощник многих тренеров, которые часто менялись за историю клуба.

Нельзя было не посетить фаншоп "Аякса". Большой выбор товаров на любой вкус и любой кошелек. Есть дорогие оригинальные футболки, есть безделушки с символикой "Аякса". Нормальная футболка стоит от 90 евро.

Украинские журналистов пока мало. Но, надеюсь, ближе к матчу подтянутся. Приехал журналист из Англии даже, который проживая в Лондоне пишет про украинскую сборную. Болельщики буду в основном из украинской диаспоры. Будут фаны, проживающие в Нидерландах, Польше, Германии, даже из Словакии приехали. Встретили одного водителя- дальнобойщика. Он привез очередной груз в Нидерланды и пойдет на матч.

Как известно, Амстердам - город велосипедов. Почти половина дорожного движения в столице - это велосипеды. Голландцы гордятся своей традицией езды на двухколесном виде транспорта, так что велосипедистов можно встретить в каждом конце города и в любую погоду (правда, зачастую без шлемов). По всей стране очень много велосипедных дорожек, а на дорогах велосипедисты пользуются особым преимуществом, что делает этот способ передвижения не только полезным для здоровья и безопасным для экологии, но и довольно удобным.

Всех, кто собирается посетить матч - от простого болельщика до работника или волонтёра - заставляют пройти тест на COVID-19. В кафе и магазинах много народа. Естественно все там в масках. Рядом со стадионом есть пункт вакцинации, где любому местному бесплатно делают укол от коронавируса. За день до поединка все вокруг украшали символикой Евро. Задействовано много волонтеров, причем их возраст от 17 до 60.

По дороге в лабораторию на сдачу теста поговорили, а я ехал ещё с коллегой-журналистом из Киева, с местным таксистом. Я ему рассказал о пребывании сборной Нидерландов в Харькове в 2012 году. Рассказал, какие прекрасные болельщики у нас гостили тогда и мы, харьковчане, сдружились крепко с ними и поддерживали голландскую сборную в Харькове, как свою. Таксисту это понравилось, но сказал, что болеть будет за свою команду и счёт будет 2:1. Я ему возразил, что 2:1 в нашу пользу. Мой друг журналист сказал, пусть будет мир 1:1. Ничья в первом матче хорошо и для нас, и для голландцев в случае дальнейших наших и голландских побед.

К слову, в Нидерландах Украину знают и уже не путают с Россией. А еще слышали, как в соседнем номере гостиницы громко кричали, когда бельгийцы забивали голы в ворота российской сборной.