37-летний Пандев забил первый гол в истории Северной Македонии на Евро

В матче первого тура группы C Северная Македония играет против Австрии. Первыми счет в поединке открыли австрийцы - на 18-й минуте встречи.

Спустя 10 минут форвард македонцев Горан Пандев уравнял шансы команд на победу. Таким образом, 37-летний нападающий забил первый гол Северной Македонии в финальной части чемпионатов Европы. Напомним, этот Евро стал первым для македонцев в своей истории.

???????? The moment Goran Pandev made history ⚽️



First ever goal at a major finals for North Macedonia ✅#EURO2020 pic.twitter.com/mZYEoaJfLW