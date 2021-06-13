Австрия - Северная Македония 3:1. Было сложно, но класс взял верх

Чемпионат Европы-2020

Группа C, первый тур

"Арена Националь" (Бухарест)

Сборная Австрии одержала историческую первую победу в финальных частях чемпионата Европы. Также за 90 минут матча против македонцев австрийцы забили больше, чем в шести предыдущих встречах на континентальном первенстве (три против двух).

Матч начался с небольшого напора австрийцев, однако это был лишь ознакомительный момент. Подопечные Франко Фоды выжидали, когда же соперник откроет зону и планировали туда ворваться. Македонцы держали оборону, пока забыли о правом защитника сборной Австрии Лайнера, который открылся на дальней штанге. Забитцер навесил в то направление, а защитник в касание поразил ворота соперника. Интересно, что для Лайнера это всего второй гол за сборную, первый он забил тоже в ворота Северной Македонии.

Сразу после забитого мяча австрийцы пытались успокоить игру, однако наварили каши в защите. Гинтеррегер выбивал после прострела Алиоски, но попал в Забитцера, мяч от которого полетел в сторону Бахманна. Голкипер ошибся, а Пандев забил исторический первый гол сборной Северной Македонии в финальных частях Евро, да еще и первым ударом (как и Финляндия вчера). В 37 лет и 321 день он стал самым вековым футболистом, кто забивал с игры за всю историю ЧЕ.

После перерыва команды обменялись замечательными моментами, однако голкиперы оба раза выручили своих партнеров. Особенно красивым был прыжок от Димитриевски, который с угла вытащил удар Грегорича головой. Однако через несколько минут тот же Грегорич все-таки отличился в матче. Алаба навесил с левого фланга, вратарь македонцев ошибся на выходе, а австриец перевел мяч в пустые ворота.

Добил дебютантов Арнаутович. Марко принял замечательную диагональ от Лаймера, обыграл вратаря и попал в полупустые ворота. Македонцы после второго пропущенного гола выпустили нападающего вместо защитника, тем самым сломав свою схему. В итоге - посыпались еще больше.

Австрийцы организованно провели эту игру, за исключением момента с пропущенным голом. Больше их соперники так ничего и не создали. А Северную Македонию не хватило на целый матч. Во втором тайме сборная Австрии постоянными атаками добила их и благодаря этому вышла на промежуточное первое место в группе C.

Австрия - Северная Македония 3:1

Голы: Лайнер 18, Грегорич 78, Арнаутович 89 - Пандев 28

Австрия: Бахманн - Лайнер, Драгович (Лингарт 46), Хинтереггер, Ульмер - Баумгартнер (Грегорич 58), Лаймер (Баумгартлингер 90+3), Шлягер, Алаба - Забитцер - Калайджич (Арнаутович 59)

Северная Македония: Димитриевски - Николов (Бейтуляй 63), Ш. Ристовськи, Велкоски, Муслиу (М. Рістовскі), Алиоски - Барди, Адеми, Эльмас - Пандев, Трайковски (Костандинов 63)

Предупреждения: Трайковски 42 Алиоски 52 - Лайнер 85