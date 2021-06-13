От Галича до Грегорича. Будущий соперник Украины забил юбилейный гол чемпионатов Европы

Мяч Михаэля Грегорича в ворота Северной Македонии не только принес сборной Австрии первую в ее истории победу в финальных турнирах Евро , но стал юбилейным, 700-м голом, забитым на чемпионатах Европы. И мы по горячим следам решили вспомнить, кто и как покорял предыдущие круглые отметки.

Гол № 1: Милан Галич (Югославия), 1960

Дебютный гол чемпионатов Европы был забит в самом первом поединке финальных турниров Евро, между Францией и Югославией (4:5), состоявшемся 6 июля 1960 года на стадионе "Парк-де-Пренс"в Париже. Уточним, формально первом: так решили организаторы (под вторым номером значится игра СССР – Чехословакия, проходившая параллельно в Марселе). Тем не менее, авторство первого гола сомнений не вызывает. Югослав Милан Галич вынудил вратаря французов Жоржа Ламья вынимать мяч из сетки уже на 11-й минуте поединка, в то время, как во втором полуфинале счет был открыт лишь на 35-й минуте.

Гол № 100: Ален Жиресс (Франция), Евро-1984

Первенство континента вернулось во Францию 24 года спустя, и честь забить сотый гол в его истории выпала хозяевам. Малыш Ален Жиресс (рост 162 см), игравший одну из главных ролей в знаменитом французском "волшебном квадрате" полузащитников, отличился в поединке с бельгийцами в Нанте (5:0). После "стеночки" с Жаном Тигана он красиво перебросил вратаря "красных дьяволов" Жан-Мари Пфаффа. Впрочем, на следующий день в газетных отчетах писали в основном о Мишеле Платини, оформившем в той встрече хет-трик.

Гол № 200: Ким Вильфорт (Дания), Евро-1992

Триумфальный для датчан ЧЕ в Швеции их атакующий полузащитник Вильфорт провел между раем и адом. Игрок дважды покидал лагерь сборной, чтобы навестить свою семилетнюю дочь Лин, которая болела лейкемией. Накануне финального матча девочке вновь стало хуже, и Ким выходил на поле в тяжелом психологическом состоянии. Тем не менее, он стал одним из героев поединка против Германии. За 12 минут до конца встречи, находясь в полукруге штрафной соперников, Вильфорт пробил низом с разворота – неожиданно и сильно. Мяч, ударившись о штангу, поскакал вдоль линии ворот, и остановился у дальней боковой сетки. Счет стал 2:0, и для всех стало очевидно, что сенсационная Дания уже не упустит чемпионства… А вот усилия медиков, увы, оказались тщетными, и Лин Вильфорт умерла спустя месяц после того, как ее папа забил последний гол чемпионата Европы-1992.

Гол № 300: Златко Захович (Словения), Евро-2000

В сборной Словении, дебютировавшей на чемпионате континента в 2000-м, даже партнеры называли Заховича единственным игроком европейского класса. И лидер "парней" вошел в историю, став автором очередного юбилейного гола ЧЕ. Случилось это в поединке группового этапа против Испании, в котором Златко удалось поразить ворота Сантьяго Канисареса. Гол, правда, получился курьезно-корявым: после прострела Рудоньи в штрафную пиренейцев, Захович и Милан Остерц вместе бросились замыкать передачу, и помешали друг другу нанести акцентированный удар. Тем не менее, падая, Златко успел подставить ногу и мяч вкатился в сетку мимо дезориентированного голкипера соперников. Протесты испанцев, доказывавших, что форвард был в офсайде, ни к чему не привели. Счет в матче сравнялся – 1:1. Впрочем, праздник словенцев длился недолго – уже через минуту они пропустили гол после удара Хосебы Эчеверрии, и в итоге уступили 1:2.

Гол № 400: Тьерри Анри (Франция), Евро-2004

В последнем матче группы против Швейцарии лидер французов вывел свою команду вперед за четверть часа до конца встречи: в борьбе с защитником Анри с близкого расстояния пробил не сильно, но в противоход голкиперу альпийцев Йоргу Штилю. Этот гол позволил трехцветным стать победителями квартета и избежать встречи в 1/4 финала с хозяевами чемпионата-португальцами. Вместо этого Франция получила в соперники по плей-офф скромную Грецию. На тот момент это казалось очень удачным жребием... Что ж, предварительные прогнозы часто бывают коварными.

Гол № 500: Хави Эрнандес (Испания), Евро-2008

Одним из главных творцов успеха сборной Испании на победных чемпионатах Европы 2008 и 2012 был хавбек "Барселоны" Хави, через которого строилась вся игра "Красной фурии". Обладая исключительным игровым интеллектом, он был мозгом и настоящей движущей силой своей сборной, а его видение поля и проникающие передачи — эталоном футбольного искусства. Его сила была не в голах, хотя завершать атаки он тоже умел. На Евро прославленный испанец отличился единственный раз, положив начало разгрому России (3:0) в венском полуфинале ЧЕ-2008: в касание замкнул передачу Андреса Иниесты с левого фланга. Именно этот гол оказался юбилейным, 500-м в истории финальных турниров чемпионатов Европы, и в этом видится некая высшая справедливость. Разве был на том турнире игрок, более достойный для покорения исторической отметки?

Гол № 600: Луиш Нани (Португалия), Евро-2016

Шестую сотню голов Евро округлил Луиш Нани, открыв счет во встрече с Исландией на групповом этапе прошлого чемпионата. На исходе получаса игры вингер "избранных" превратил в гол роскошный прострел справа от Андре Гомеша. Но победным этот мяч не стал, вскоре после перерыва островитяне счет сравняли, и цифры 1:1 сохранились на табло стадиона в Сент-Этьене вплоть до финального свистка.