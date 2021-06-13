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Евро-2020. Нидерланды – Украина 3:2. Пятиминутного вдохновения мало - нужно расширять плейлист

ЕВРО-2020
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Несмотря на выдающуюся игру Бущана и пятиминутное прозрение в атаке, Украина не смогла прервать проигрышную серию на чемпионате Европы

Евро-2020. Нидерланды – Украина 3:2. Пятиминутного вдохновения мало - нужно расширять плейлист

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сократили календарь национального чемпионата, договорились о трех спаррингах, просмотрели огромное количество футболистов – к этому ответственному старту сборная Украины готовилась очень тщательно. Однако информационный шум вокруг команды закрутился не на основе футбольных составляющих: то волокита с формой, то скандал, связанный с плейлистом сборной, то странные кадровые решения тренерского штаба. Такой стресс вряд ли способствовал правильному настрою на турнир.

Евро-2020. Нидерланды – Украина 3:2. Пятиминутного вдохновения мало - нужно расширять плейлист - изображение 1

Но этого уже не изменить. Третий для себя чемпионат Европы Украина открывала матчем против сборной Нидерландов. В этом матче Андрей Шевченко выпустил со старта абсолютно прогнозируемый состав, угаданный нами полностью в анонсе: Караваев и Мыколенко на флангах защиты, Забарный и Матвиенко перед воротами Георгия Бущана. Сергей Сидорчук, а не Тарас Степаненко, в опорной зоне, Зинченко и Малиновский немного выше, Яремчук на острие атаки, Ярмоленко и Зубков как крылья полузащиты. Последнего, правда, уже на 11-й минуте из-за травмы заменил Марлос.

Нидерланды сыграли в формации с тремя центральными защитниками. Неожиданность от Франка де Бура спряталась на левом фланге, где играл опытный Патрик ван Анхольт. Остальные позиции были предсказуемыми, как и предсказуемым был активный старт поединка от "оранжевой" сборной.

Украина приняла этот вызов. Начала матч с позиционной атаки, в ходе которой в штрафной площади Нидерландов с мячом оказался Зубков. Искал возможность для удара, но так и не нашел. Соперник сразу пошел в контратаку, которую остановил Сидорчук, страхующий партнеров. Депай протащил мяч до штрафной площади и пробил, заставив Георгия Бущана делать сейв. Интересно, догадывался ли тогда голкипер "Динамо", что ему придется крутиться в воротах, словно муха в кипятке, весь матч?!

Евро-2020. Нидерланды – Украина 3:2. Пятиминутного вдохновения мало - нужно расширять плейлист - изображение 2

Украина организовала и свой контрвыпад, в ходе которого Ярмоленко простреливал на Яремчука, но Роман не сумел акцентировано пробить по мячу. Тогда матч выглядел очень привлекательно, обе команды обозначили свои претензии на победу, но постепенно преимущество отошло к Нидерландам. Украина защищалась почти всеми игроками, но спасал только Бущан. В первом тайме был его звездный час.

Георгий потянул очень опасный выстрел Дюмфриса с близкого расстояния, потом проводил взглядом мяч над перекладиной после удара Вейналдума. Шла только пятнадцатая минута, а Украина уже могла пропустить трижды.

Могла ли забить? Ударов по воротам почти не было. Яремчук на шестнадцатой минуте ткнул мяч легко в руки Стекеленбургу. Для "оранжевых" это был словно легкий ветерок во время вечерней прогулки. А вот у ворот украинцев бушевал ураган. Голкипер в прыжке ногой отбил удар ван Анхольта, а затем украл снаряд из-под ног Вегхорста, который выскочил один на один. Дополнили картину первого тайма, нарисованную нидерландцами, еще три удара: ван Анхольт не попал в рамку, Вейналдум с убийственной позицию не перехитрил Бущана по прозвищу "стена", Дюмфрис головой послал мяч в нескольких сантиметрах мимо стойки.

А что Украина? Наша картина была размазанной. Штрих от Ярмоленко в виде удара по воротам с правого края штрафной площади никак не украсил эту мазню. Раздражали падения Яремчука и того же Ярмоленко, настораживали ошибки Миколенко и Сидорчука. Для Украины этот тайм сложился крайне сложно. Чудом не пропустили.

Евро-2020. Нидерланды – Украина 3:2. Пятиминутного вдохновения мало - нужно расширять плейлист - изображение 3

Но во втором тайме чудеса закончились – началась горькая обыденность. Нидерланды будто и не нагнетали, но это было затишье перед бурей. На 52-й минуте передача из глубины прорезала левый фланг защиты сборной Украины, Дюмфрис оставил в дураках Миколенко и выполнил плотный прострел в район площади ворот, Бущан сыграл на перехвате, но отбил мяч перед собой. Результативное добивание от Вейналдума – лишь дело техники.

К этому все шло, однако Украина все равно оказалась не готовой к пропущенному (можно ли к этому подготовиться вообще?). Уже через пять минут капитулировала во второй раз. Опять Дюмфрис, опять Миколенко, дальше неудачная попытка выбить мяч от Матвиенко и удачное добивание от Вегхорста.

Евро-2020. Нидерланды – Украина 3:2. Пятиминутного вдохновения мало - нужно расширять плейлист - изображение 4

Украина на тот момент выглядела деморализованной. Прежде всего – с точки зрения психологии. Очевидно, это почувствовал соперник и сбавил обороты. Нидерланды отдавали предпочтение владению мячом, но не атаковали большими силами. Даже серьезно не восприняли момент Яремчука, когда тот с разворота пробил в руки Стекеленбургу.

А это был, как оказалось, звоночек для фаворита сегодняшнего матча. Звоночек, который очень быстро превратился в набатный шум. За пятнадцать минут до финального свистка Ярмоленко, приняв мяч на правом фланге, обыгрался с Яремчуком, сместился в центр и в фирменном стиле пробил – получилось очень здорово. А еще через пять минут Нидерланды были повержены в шок, когда Яремчук технично пробил головой после подачи Малиновского со штрафного.

Средняя линия сборной Украины (Зинченко, Малиновский, Сидорчук), как и защитники, провалили этот матч. Но вратарь и несколько игроков из группы атаки его спасали. 2:2 по такому характеру игры украинцев полностью устраивали, но защита до сих пор не был монолитом. Даже тогда, когда психологическое преимущество отошло к команде Шевченко. Банальный навес с левого фланга – и очень коварный результативный удар неугомонного Дюмфриса.

Евро-2020. Нидерланды – Украина 3:2. Пятиминутного вдохновения мало - нужно расширять плейлист - изображение 5

Это был лучший матч этого турнира. Но таким он стал в большей степени благодаря нидерландцам. У Украины можно отметить хорошую игру голкипера Бущана, а также пятиминутное прозрение в атаке. Однако этого мало – чувствовался мандраж в течение всех девяносто минут. Команда вышла не готовой психологически, тот шум, сопровождавший подготовку сборной Украины к турниру, прогнозируемо навредил коллективу. Вероятно, для вдохновения и душевного равновесия нужно расширять музыкальный список или больше предоставлять слово Андрею Павелко. Поскольку сейчас вокруг сборной много шума, который никто даже не пытался угомонить. А позитива мало – уже шестое подряд поражение на чемпионатах Европы.

Поражение закономерное. Хорошо, что не с сухим счетом, как предыдущие пять.

Евро-2020. Нидерланды – Украина 3:2. Пятиминутного вдохновения мало - нужно расширять плейлист - изображение 6

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2020. Группа С. Первый тур
13.06.2021. Нидерланды. Амстердам. "Йохан Кройфф Арена"
Арбитр в поле - Брих (Германия)

Нидерланды – Украина 3:2
Голы: Джоржиньо Вейналдум 52, Ваут Вегхорст 57, Дензел Дюмфрис 85 – Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук 79

Нидерланды: Мартен Стекеленбург - Дензел Думфрис, Юрриен Тимбер (Йоэль Фельтман 87), Стефан де Врей, Дейли Блинд (натан Аке 64), Патрик ван Анхолт (Овен Вейндал 64) - Мартен де Роон, Джоржиньо Вейналдум, Фрэнки де Йонг - Ваут Вегхорст (Люк де Йонг 87), Мемфис Депай (Донуэл Мален 90+1)

Украина: Георгий Бущан - Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко - Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко - Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Александр Зубков (Марлос 11, Николай Шапаренко 64)

Предупреждение: Сергей Сидорчук 90+3

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Комментарии (236)
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magnum power (БОМЖ)
14.06.2021 в 00:33
так і не зрозумів тих, кому сподобалася гра наших. ми - не грали, а відбивалися. в нашому штрафному постійно вирувало полум'я. до сих пір стоять перед очима перелякані захисники. завжди здавалося, що голландців на поле 15 і бігають вони в півтора рази швидше.
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alex.belogubko (одесса)
14.06.2021 в 00:33
Ребята не переживайте нам лучше не выйте из группы не набираться позора --что нам делать с такой игрой -хватит нам молодёжки
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Американец 2000
14.06.2021 в 00:33
В отличии от Шевы - тренер голандцев изучил тщательно наших игроков , и им не дали сыграть нормально ни Зине , Ни Малине , Ни Марлосу (((((( Зато Ярмоленко не посчитали за угрозу , и он попал раз !
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Камонплей
14.06.2021 в 00:32
Дякую команді за боротьбу і за надію. Зовсім не так безнадійно як було в попередні кампанії. Віримо. Забарний грає ніби йому 28 і він з чемпіонату Італії крапка Бущан загалом неймовірний (незважаючи на невдале перехоплення). Взагалі його кар'єра відповідь тим хто вже списав Луніна за те що він один сезон пропустив за спиною якогось Куртуа в якомусь Реалі. Хлопцю 27 а він лише 2й сезон грає на високому рівні. Всю кар'єру просидів глибоко під СаШо, Бойко, Рибкою, Ковалем. І дочекався свого часу. Караваєв один з найкращих. Сидорчук іноді добре відбирав, але часто повний провал. По нашій опорці занадто вільно гуляли весь матч. На око нам потрібно десь 4 Сидорчуки щоб покрити зону яку випалює один Канте. Ярмоленко вчергове продемонстрував свою ліву чарівну паличку і загалом присоромив критиків. Яремчук не безпомилково, але значно краще ніж було в товариських. Менше ударів, заплющивши очі, з будь-якої позиції, більше гри на партнерів, з головою і паузами перед рішеннями, які відрізняють розумного гравця від курки без голови. Дещо розчарував тренерський штаб. Я собі та іншим пояснював невиклик лівих півзахисників тим, що вони переважно планують грати 5-3-2, але ж, срака мотика, сьогодні в мене не було слів і я тепер теж зовсім не розумію як можна планувати грати в найважливіших матчах турніру 4141/433 з одним лише Зубковим, який теж в клубі часто грає праворуч. Вихід Марлоса був повною авантюрою. Я не хочу звинувачувати його персонально, бо ну навіть мені з дивану очевидно, що він не той гравець який в 33 буде працювати по всьому флангу і вдало позиціонуватися в захисті. Він зовсім іншого плану гравець і ніколи в таке не грав. Та й проти висококласної 3-5-2 він грає десь 2 рази на сезон в ЛЧ (Інтер). Що від нього очікував штаб? І прикро, що головною жертвою цього факапу тренерів став Миколенко, якому вони тепер зобов'язані прикріпити особистого психотерапевта, бо три привози за останні 5 матчів сильний удар по малому. І прикрість в тому, що ці привози відбулися не тому що в нього погана техніка, відсутня футбольна освіта і не тому що він тупий. Він після кожного такого моменту одразу сам розумів що привіз. Він просто ще не витримує такого тиску і такої концентрації особливо коли його сьогодні кинули на тому фланзі на 80 хвилин з 90 майже без підтримки, а нідерландці туди і тисли. Слава Україні! Героям слава!
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Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 00:32
а вообще. чтобы удержать счет нужно было на последние 10 минут включить фоменко-стайл и играть от обороны. Снять к чертям форварда и бросить второго опорника Степу в игру.
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Rezerf (Чернігів)
14.06.2021 в 00:30
И опыт - сын, ошибок трудных. Скільки Жора врятував нас, але саме він міг просто на відбій зіграти в аут. І голу третього не було б . А так вийшов пас на голанця, навіс - гол. Ось така муйня малята. Ярмола просто красень, зважаючи скільки він був травмований, та не грав.
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Американец 2000
14.06.2021 в 00:30
Я не пойму - почему Марлос в защите стоял ? Ещё эта сопля малолетняя Мыколенко смела на него свой голос повышать ??? Марлос в принципе его работу выполнял (((((
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:29
Шева, відправ зіну додому.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
14.06.2021 в 00:28
Все більш ловлю себе на думці, що Зіна - гей цього звіздуна фінал ЛЧ так нічого й не навчив. Імітує гру в відборі. Ще й Марлоса вже ніякого взяли по заявці шахтьора. А всі гонять на Миколу. Хоча на фланзі він був тупо один, бо звіздун ніжкою потряхував в відборі, а бразилець вже ніфіга не міг
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Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 00:29
а ты думаешь гвардиола его просто так держал в ман сити?
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alex.belogubko (одесса)
14.06.2021 в 00:28
Шева начинает напоминать Ротаня --это что игра была всё по делу --надо убирать Зину-Малину-Сидорчука а главное ставить пацанов
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IvaneZZZ (Киев)
14.06.2021 в 00:27
Нидерланды явно сильнее нас. Слаженность повыше будет и сыгранность. Пацанам спасибо и на этом. Старались. Но на старые грабли вечно наступаем. Значит наш предел.Малиновский приехал в сборную на экскурсию бесплатную, погулять и похавать на шару.По Бущану двоякие мнения. Первый тайм молодец, второй тайм... Первый и третий гол его. Профессионализм - это постоянство, а не один тайм раз на три-четыре матча.Но повторюсь, спаибо пацанам за игру. Это наш предел, выше мы не прыгнем
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.06.2021 в 00:27
Нахєра було Марлоса випускати??? Чому не Шапаренка відразу??? А зліва хай би Зіна грав, має досвід на цьому фланзі, хоть і більш позаду.
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:33
Шапаренко, Безус, Соболь зі старту.
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Steelen (Запорожье)
14.06.2021 в 00:27
Третий гол - несложный удар, вратарь пускает между рук. Второй гол простая передача через штрафную, вратарь трогает незграбно рукой и переправляет на ногу забивальщику. Вратарь кроме того что спасал в первом тайме, во втором привёз дважды.
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KpaMapb (Краматорск)
14.06.2021 в 00:33
Третий гол 100% вратарский и даже не в конечной фазе, а в том, что у него силы выбить за пределы поля не хватило или точности отдать на своего я хз что он в этом эпизоде делал.
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0
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ПетроФ (Луцьк)
14.06.2021 в 00:26
" Забарный и Кривцов перед воротами Георгия Бущана."......"Бачиш суслика? Ні??? А він там є!"
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0
BleiK61 (Київ)
14.06.2021 в 00:25
Миколенка навіть шкода(його технічний брак=голу), але з такою підтримкою на захист від Зінченка і Марлоса, його заганяли як цуцика. Маліновський вийшов лише виконати штрафний, тотальне зеро. А Шевченко великий "-" за рішення з Марлосом. Треба було одразу Шапаренка, і можливо Зінченка вище зліва. Нема резерва - просто труба.І зрозуміло, що атлетизму не вистачає половині команди. Ці збиті "афронідерландці" просто продавлювали в більшості моментів
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:27
А Безус не резерв? А Циганков не резерв? А Соболя замість переляканиго Миколенка не резерв?
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0
0
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IvaneZZZ (Киев)
14.06.2021 в 00:28
Безус и Циганков вне заявки на матч.
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:30
Да? А чому, особливо Безус? Причина?
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BleiK61 (Київ)
14.06.2021 в 00:31
Циганков навіть не згадуйте. Це не талант на 30 з гаком лямів, він ламаного гроша не коштує - перманентно травмований. Безус не потрапив в заявку, хз чого. А Соболь це +/- те саме що й Миколенко привозив і за збірну і за Брюге не один раз
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:24
І що, Шева хоче сказати що Безус, якого навіть в заявку не включили, гірше би заграв чим Зінченко?
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0
-2
KpaMapb (Краматорск)
14.06.2021 в 00:34
Эксперт где Зина играет, а где Безус - включи мозг и подумай почему так?
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0
0
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Artem-south (Херсон)
14.06.2021 в 00:23
Я ожидал поражения, но таких эмоций я точно не ожидал. Супер игра, пока лучшая на евро. Сборная - молодцы
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0
Steelen (Запорожье)
14.06.2021 в 00:23
Бущан, зачем рукой покатил мяч перед собой во втором голе ?? просто пропусти и мяч укатился бы в аут, подарил Голландии один из голов.
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-1
tartar (Львів)
14.06.2021 в 00:22
Яремчук не розуміє прихованих пасів від Маліни. В першому таймі Маліна впав на коліна і підняв руки до неба після чергового завтику, коли Роман міг вийти 1-на-1.
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0
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Romerik (YNWA)
14.06.2021 в 00:34
Яка різниця, розуміє він чи ні. Він свою основну роботу зробив, і плюс віддав гольову. Цього і близько би не зробили наші запасні форварди. Так що то, що він не розуміє, він компенсує іншим...
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0
0
Krivayaruka (Kyiv)
14.06.2021 в 00:21
Як може перемагати Збірна коли матч показує і коментує ТРК Україна?
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+3
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
14.06.2021 в 00:22
Согласен, в 21м году смотреть аналоговое тв вместо hd это пздц
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+1
-1
Steelen (Запорожье)
14.06.2021 в 00:24
Это точно, оттуда идёт негативное кармическое излучение. У них надо забирать права на украинский футбол, пусть свой шахтёр выпасают, а весь остальной Украинский футбол не трогают. Деятели.
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0
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Artem-south (Херсон)
14.06.2021 в 00:26
Я смотрел по "Украине" и параллельно мониторинг этот сайт. Задержка 2 минуты! Там 2:0, а здесь пишут 2:1, и я понимаю, что смотрю не трансляцию, а запись по сути
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+1
0
cucumber (Киев)
14.06.2021 в 00:17
Найгірші гравці - Миколенко, Марлос, Зіна. Забарний був непомітним. Скільки раз вже це було - як тільки починають грати прижимаючись до штрафної, так й отримують в кошик. Якби не Бущан, рахунок був би дуже неприлічним. Шапаренка треба було відразу випускати замість травмованого Зубкова, він все ж є воїн, а Марлосу схоже заважає памперс, він взагалі при швидкісному темпі не встигає грати розумно. З 6-ті атак у першому таймі тільки один раз нанесли удар по воротах, а п'ять разів звично відкатувалися на власну половину поля.Побоююсь, що нам як і москалям нема чого ловити на цьому чемпіонаті з такою грою. вася огурцов, який...
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
14.06.2021 в 00:23
Защитнику и не нужно быть заметным. Забарный ошибался конечно, но в целом неплохо сыграл. Следующий матч будем мучаться 100%, с Австрией если шансы еще не потеряем будет повеселее, но в целом после этой игры настроение не очень оптимистичное.
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0
0
vas1972sp
14.06.2021 в 00:16
Мінус 1 гол з лідером групи при умові 2 забитих-непогано з точки зору перспектив виходу з групи
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-1
Lion Killer (Львів)
14.06.2021 в 00:14
Ця поразка як би то не звучало, має додати нашим більше віри в свої сили. Трішки панікували, трішки розгубилися. Але команда є, є за кого вболівати. Треба брати своє в наступних матчах, вперед Україно!
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-1
tartar (Львів)
14.06.2021 в 00:13
Атакуюча група сьогодні познайомилася вперше в пивбарі перед матчем. Куча обрізок в стилі: "а я думав ти туда пасуватимеш", "куди побіг придурок! я ж тобі пропускав!", "тю, а в барі так недогаварювались"
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+2
-4
Karamba911 (Львів)
14.06.2021 в 00:13
Для мене найбільшим розчаруванням став Миколенко. Малиновський з Зінченком ще здулись перед матчем, тому і не було комбінаційної гри взагалі! Но дивлячись матч наших наступних суперників, і зважаючи на те що вони а ж ніяк не гранди, українцям цілком по силам пройти як Австрію, так і Македонії.
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+2
-4
Lion Killer (Львів)
14.06.2021 в 00:24
що ти несеш друже?)))
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.06.2021 в 00:11
А могли створити сенсацію… Не втримали нічию. Знов стара проблема в збірній – мандраж і паніка ((( Особливо третій гол – під пресингом захисник віддав вороторю, а Бущан замість того, щоб вибити подалі в центр, чи в аут, віддав голландцю. Аля Шовковський з Словенією ((( По персоналіям: Почну з так званих лідерів і зірок- Малиновський в Аталанті і в збірній два абсолютно різних гравця, дуже слабо, його ліва розрекламована і тіпа відома на всю Європа стріляє раз на 5-10матчів. Добре що гольову хоть віддав. Зінченко міг би брати більше гру на себе, заточений більше на передачу, як у Сіті, повно браку і обрізок, знов вирішальний гол як і в фіналі ЛЧ через нього, провал повний. Яремчук кілька передач п"ятою віддав класно, забив, молодець. Ярмоленко - "не стріляйте в піаніста — він грає, як вміє". Запоров кілька моментів в першому таймі, міг стати одним з героїв…Гол класний, ходив по полю вкінці. Матвієнко, Забарний не погано, Караваєв як правило активніший в атаці, але суперник сильніший, останню атаку запоров ((( Миколенко - знову провал від нього, антигерой ((( Сидорчук - добре, особливо перший тайм. Марлос, Шапаренко – так собі, на свому рівні… БУЩАН… Герой першого тайму, провал в другому ((( Шеві на мою думку треба було знімати Ярмолу після 2-2 і грати на втримання рахунку, Степаненка ставити. Розчарування… ((( Але враховуючи, що це тільки перший матч, є надія на кращий результат і гру з австрійцями і македонцями…
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+2
-4
Очманілий Заєць (Odessa)
14.06.2021 в 00:14
Створити сенсацію НЕ МОГЛИ. Бо у Нідерландів - гівнокоманда. І австрійці заберуть у неї очки вже в наступному турі.
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+3
-6
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Serega1111 (Киев)
14.06.2021 в 00:17
Да, не выглядела Голландия очень мощно, не топ она сейчас, но увы, очки взять не смогли...
+2
-1
alex.belogubko (одесса)
14.06.2021 в 00:22
австрийцы сильнее нас и македония не подарок -не выйдут они из группы и Шева свалит и прийдёт Ротань (убийца молодёжки)
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0
-3
vlotko (Броди)
14.06.2021 в 00:11
Програли, в першу чергу в рості, був би Зінченко вищим - третього голу не було б. Захист наш малорослий, але будемо реалістами, голландці були сильнішими, швидшими. Ми дорослі люди, виграти в господарів на їх полі досить проблемно і вірити в казки не варто.
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+1
-3
квасьо (Яворів)
14.06.2021 в 00:11
Миколенку далі не цде гра, його помилки на жаль фатальні, лівий фланг взагалі провалився, хоча ні його не було, жаль Зубков випав, він міг додати ширини, а так... Зінченко розпіарений, махає руками замість того щоб дивитись куди віддає пас, інші такоє, окрім авторів голів і Бущана... шкода що проспав 3 гол
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:28
Соболя замість Миколенка. Зіну взагалі додому.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
14.06.2021 в 00:11
Марлос плужара, что он делал на поле? Левый фланг был нашей ахмлесовой пятой из-за этого "кудесника". Спасибо команде за характер, видно что есть потенциал для выхода из группы!
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+2
-4
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
14.06.2021 в 00:10
Беда сборной в том, что они выходили на игру думая про ничью. Сравняли счёт и сразу сели, так нельзя. И ещё, зема молодец.
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+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.06.2021 в 00:10
Шапаренко и Марлос хорошо вошли в игру. В последние 10 мин Марлоса нужно было менять не выдержал он почти весь матч. Жаль Бущан не выручил на 85 мин, хотя и его ошибка там была.
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0
-2
Sknort (Світловодськ)
14.06.2021 в 00:08
Не дивлячись на дві результативні помилки Миколенка, гру провалили Зінченко і Малиновський. Не нав'язали боротьби, маса обрізок, мінімум відкривань, нуль ударів.... Жах!
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+3
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
14.06.2021 в 00:12
Малиновський і далі буде провалювати, бо у збірній від нього вимагають зовсім інше, аніж в "Аталанті":"«От меня мистер требует обострять, даже если по этой причине допускаю брак в передачах. Если бы я играл назад и поперек, не играл бы в команде. Моя задача – атаковать пространство. Гасперини считает, что если мы атакуем, теряем мяч и быстро его отбираем, получаем больший шанс забить, чем в позиционной атаке. Потеря мяча при условии, что мы быстро вступаем в отбор, не проблема»«В сборной мы играем в совсем другой футбол, – рассказал Малиновский в интервью Вацко Live. – В «Аталанте» даже запрещены многие моменты, которые используются в сборной. Например, Гасперини говорит не принимать мяч спиной, только полубоком. Не играть назад в одно касание – большая вероятность ошибки. Поэтому в сборной нужно перестраиваться. Важно быть гибким в плане своих качеств, гибким в плане футбола»."
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.06.2021 в 00:23
У нашей сборной одна из основных "опасностей" это удар Малиновского, любой тренер соперников об этом в курсе, секретов сегодня нет, серию А смотрят все, к этому защитники соперника готовы и не дают Руслану даже выходить на ударную позицию. А ближе к концу игры он сам устает, не зря Гасперини его постоянно меняет в конце 90-минутки у него сильно растет количество брака
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0
0
Джин Тоник (R)
14.06.2021 в 00:08
Пятов Соболь Кравцов Матвиенко Забарный Степаненко Малиновский Ярмоленко Зубков Шапаренко Яремчук.На Македонию состав
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+2
-5
vorofan (Житомир)
14.06.2021 в 00:08
Як же Миколенка клинить іноді.
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+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:18
Соболя ставити.
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+1
0
Виктор Валерьевич (Луганск)
14.06.2021 в 00:08
На втором голе сразу вспомнил интервью Миколенко каналу "Из души в душу": "Как только я чувствую малейшее прикосновение соперника, я сразу падаю". С Брыхом такое не прокатило. Но спасибо ребятам,что дали надежду. Перед глазами 4:3 Фейеноорд-Заря пронеслось. Но спасибо нашей сборной за игру! Реально не стыдно. Слава Украине!
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+4
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.06.2021 в 00:14
Ну там очень спорный момент. Мыколенко не лось 2*2 так что вполне мог не удержатся когда пресенгуют в спину. Но в любом случае прежде чем падать должен был выбивать мяч. Так как и Бущан на 85 мин. Но к сожалению без ошибок мы не можем.
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0
-1
V.Dem (Kyiv)
14.06.2021 в 00:08
Не було сьогодні нашої команди на полі. Миколенко переоцінений. Зінченко з Малиновським дуже слабо. Марлос повний застій. Якось все виглядає безперспективно.
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+3
-4
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MES QUE UN CLUB
14.06.2021 в 00:07
Очень жаль, чуть не хватило. Уверен что с группы Украина выйдет. Нидерланды, команда сильная, поэтому считаю, что не стоит критиковать СБУ. Одно не понятно, зачем в сборной этот седовласый тормоз? Он уже не тот Марлос. Упаковать и в Мариуполь.
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+6
-3
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Барселиниус (землянин)
14.06.2021 в 00:14
Конечно выйдем, базара нет.
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+1
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
14.06.2021 в 00:16
Нідерланди -відстій. У нас будуть проблеми і з македонцями, і з австрійцями.
Ответить
0
-3
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Барселиниус (землянин)
14.06.2021 в 00:20
Сплюнь.
0
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
14.06.2021 в 00:07
Якщо Зина ще раз вийде грати - Шева як тренер для мене зникне взагалі...імітація боротьби.
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+6
-2
alex.belogubko (одесса)
14.06.2021 в 00:12
Зина-Малина -отстой --перехвалили
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+3
-1
аалекс ( Крым)
14.06.2021 в 00:17
Выйдет
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0
0
kaput1980 (Херсон)
14.06.2021 в 00:07
Лучше б шапаренко со старту ставили, марлос ну реально не какой, его может на последние 15мин когда выиграем волыну потянуть
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+5
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
14.06.2021 в 00:09
Пусть тягает в Шахтёре, а сборная должна быть сильной.
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+2
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
14.06.2021 в 00:06
Ну проиграли ну и пох , будем проверять свой уровень с Македонией и Австрией вот и узнаем чего мы реально стоим , а Голандцы нас сильней однозначно
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+8
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.06.2021 в 00:06
Тепер треба перемагати Македонців, інакше може бути труба. Ніхто й не казав, що буде легко.
Ответить
+5
0
аалекс ( Крым)
14.06.2021 в 00:05
Молодцы парни, жаль не дотерпели. Голландцы, конечно, мастерюги, но с таким тренером далеко не зайдут. Гол Ярмоленко- красота, да и весь матч смотрелся здорово. Не будем унывать, ещё ничего не потеряно.
Ответить
+7
-2
Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 00:10
а с нашим тренером далеко зайдут?))
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+1
-2
Іван С (Луцьк)
14.06.2021 в 00:04
Хоч і Зінченко це топ гравець, але сьогодні абслютно невдала гра. Маліну накрили повністю, а Зінченко зобов‘язаний був робити загострювальні паси, а то звичайні паси призводили до обрізок, то вже краще пробувати загострювати. Тим більше, що з ним менше працювали нідерландці чим з Маліною. Чи він краще відкривається. Надіюсь, в еаступних двох матчах проявить себе в повній красі!
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+4
-2
квасьо (Яворів)
14.06.2021 в 00:05
Він не топ гравець, і ніколи ним не був
Ответить
+7
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
14.06.2021 в 00:06
Он не топ, он "таскает рояль" возле топов
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+6
0
Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 00:11
зинченко распиарили. во всех важных матчах он чудит. что в лч что здесь.
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+5
0
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Serega1111 (Киев)
14.06.2021 в 00:14
Своим указаниями партнерам с важным видом он сегодня реально подбешивал. А сам накосячил на три игры вперед
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0
0
ua_fan (south ukraine)
14.06.2021 в 00:17
Хватит уже гнать на него по поводу и без повода, он в защите отпахал, выходил из-под прессингу 2-3 голландцев, пытался отрываться, и не он виноват что было ноль предложений для обострений. Малину наглухо закрыли, на остальных передачи не были обостряющими. Это Голландия. Если с македонцами и австрияками напортачим, значит не заслужили играть дальше, ну а пока давайте не "все пропало", а дождемся этих игр. Пока за игру не стыдно, спасибо маэстро Шева.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 00:25
Маэстро Шева - это мощно))) Но по сути маэстро в этом матче это только Ярмоленко ,который подарил надежду от безнадеги.
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:20
Яке воно топ? Запхали по блату, активності нуль,
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:21
Яке воно топ? Шпана блатна, грати не вміє.
Ответить
0
0
Дыр0к0л (Енакиево)
14.06.2021 в 00:04
Смеялись над Россией, а сами глотнули
Ответить
+5
-35
fc_grepa (Херсон)
14.06.2021 в 00:06
так за нашу гру:- не соромно- не розгром.
Ответить
+9
-5
George_D (Харьков)
14.06.2021 в 00:18
Ну так все логично. 1-я в рейтинге Бельгия разбивает 38-ю Россию 3:0. А 16-я в рейтинге Голландия в равной борьбе переигрывают 24-ю Украину 3:2. Это РФ еще легко отделалась. Думаю, сыграть 2:3 с нынешней Бельгией Украине не под силу. Если сегодня против не очень быстрых голландцев наша защита лажала раз за разом, то что бы с с ней сделал Лукаку?
+1
-2
Algrab (Костопiль)
14.06.2021 в 00:06
глотлули рашисти, а ми боролися. Так що закрийся, сєпар.
Ответить
+13
-8
Дыр0к0л (Енакиево)
14.06.2021 в 00:09
Бельгия топ1 сейчас сборная. Украина проиграла бы 5-0, не меньше
+4
-10
Golfik25 (Киев)
14.06.2021 в 00:13
в чем борьба? 2 удара и 2 случайных гола? Статистика ударов и моментов говорит о друглм.
+5
-3
ua_fan (south ukraine)
14.06.2021 в 00:19
Оно разницы не понимает, лишняя хромосома, все дела...
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.06.2021 в 00:10
Мы два гола забили и шанс на ничью имели, а вот вы вчера всосали без вариантов
Ответить
+7
-2
Governor-General (Odessa)
14.06.2021 в 00:11
Я против животного идиотизма после матча Бельгия - Россия, но тоже поставил минус неадекватному комментарию. Сравнение этих матчей невозможно. Украина играла, Россию гребали.
Ответить
+7
-5
code906 (Kiev)
14.06.2021 в 00:11
Ответить
+2
-4
Дыр0к0л (Енакиево)
14.06.2021 в 00:12
Я тебя дырявил, забыл что ли, Маня?
+2
-5
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.06.2021 в 00:19
Раша грала в свому Пітері, а ми на чужому полі, причому з глядачами.... Відчуваєш різницю? Не кажучи про саму гру і рахунок!!!
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0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
14.06.2021 в 00:20
Да проиграли, но «глотнули» всетаки вчера лаптеногие)) ну будь объективным, даже сами русские на своих сайтах пишут что эту игру, нужно показать сборной России как пособие по воле к победе! Лаптеногие ведь вчера вообще печально выступили :(
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:04
Шапаренка і Циганкова на поле, а зіну нах...
Ответить
+6
-3
vituynia (Черкассы)
14.06.2021 в 00:03
Нидерланды сильнее и ничего здесь не поделаешь. Бущан лучший, ну и Ярмоленко живее всех живых,не смотря на весь скептицизм до матча. Зинченко,хоть и заработал голевой штрафной,наверное хуже всех сыграл, никакой он не лидер.Остальные,как могли так и сыграли.Австрия с Македонией сегодня ничем не впечатлили, выносить можно и нужно обоих. В противном случае-провал.
Ответить
+10
-2
alex.belogubko (одесса)
14.06.2021 в 00:03
так будут играть не выйдут из группы -1тайм отбивались -Малина не разу не пробил по воротам а в 3 голе виноват Бущан покатил мяч а не выбел в аут --подача и гол -они боялись играть и получили всё по делу --играть надо а не отбиваться
Ответить
+3
-5
George_D (Харьков)
14.06.2021 в 00:12
Малина откровенно разочаровал. Даже его навес на Яремчука картины не меняет. Очень пассивно. На него непохоже.
Ответить
+1
0
Governor-General (Odessa)
14.06.2021 в 00:14
alex.belogubko Когда ты научишься грамотно писать? Ну невозможно же, ошибки первого класса сельской школы! Хватит позорить Одессу!
Ответить
0
0
belarus_1978 (Харьков)
14.06.2021 в 00:03
Голландцы обосрались в конце матча, особенно радовались за голландцев рашевские комментаторы.
Ответить
+6
-3
Golfik25 (Киев)
14.06.2021 в 00:04
пф, а вчера укры великие радовались
Ответить
+3
-13
George_D (Харьков)
14.06.2021 в 00:11
Это какие? Я смотрел русский комментарий по gooool.tv, комментатор откровенно топил за наших. И всячески поливал сборную Черчесова. Может все таки мы обосрались в конце матча? Ведь могли же и на ничью выйти!
Ответить
+3
-3
Lion Killer (Львів)
14.06.2021 в 00:03
Непоганий результат і гра. Не соромно за наших. Зіна, Миколанко хлопаки нерви впорядкуйте... А так браво пацан и
Ответить
+6
-1
avatar
meffi (Захід)
14.06.2021 в 00:03
Марлоса можна тільки на команди рівня Пн. Македонії випускати, що щось творив. А тут він тільки мутить
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+5
-2
ssb_ukr (Кременчук)
14.06.2021 в 00:03
Якось несправедливо сильніша збірна грає ще й вдома. Виняток - мокшани, бо там бабло..
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+6
-3
friday13 (Івано-Франківськ)
14.06.2021 в 00:03
очікування виправдались. дуже слабо відіграли. голандці навіть не напружувались. нема про що писати
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+4
-4
Golfik25 (Киев)
14.06.2021 в 00:02
Просто донные. Зина фарфоровые зубы просто дно. Пасы мимо, 3 гол на его совести. Нападения нет, забили 2 гола на дурачка, и всё. Всю игру отбивались, будь Голландия более серьезней и реализовала в первом тайме все свои моменты, счет был бы по круче, чем у соседей. В общем, Австрия, ещё даст прикурить и не факт, что отдаст даже ничью.
Ответить
+10
-6
pacino (Калуш)
14.06.2021 в 00:13
Мокша нафіга ти тут?
Ответить
0
-3
NikosFutboloidos (Chop)
14.06.2021 в 00:02
Це найвидовищніший матч євро на даний момент. Голи шедеври. Шева показав свою некомпетентність, випускати повільного гравця в швидку гру нерозумно. Слава Україні.
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+7
-2
Governor-General (Odessa)
14.06.2021 в 00:21
Слава Україні поки що зайве, а в iншому згоден.
Ответить
0
0
Steelen (Запорожье)
14.06.2021 в 00:01
Не забей тот негр этот третий странный гол головой с дальнего расстояния между рук вратаря - все бы говорили как афигенно сыграла команда, все игроки и тренер, хотя по сути говорили бы про всё тоже самое...
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+7
-3
avatar
meffi (Захід)
14.06.2021 в 00:01
Миколенко начудив. Марлос недопрацьовує. Але загалом Нідерланди потужніші...
Ответить
+6
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
14.06.2021 в 00:01
Пока самая зрелищная игра ЕВРО. Результат? Та пихуй. Впереди македонский колхоз, будем рвать. Вперёд Украина!
Ответить
+8
-8
Long (Одесса)
14.06.2021 в 00:05
С такой игрой только рвать и остается)
Ответить
+3
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
14.06.2021 в 00:07
Какая непатриотическая па@ла мне минуса ставит? Дохтур, ты шо ли?
Ответить
+1
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
14.06.2021 в 00:13
+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
14.06.2021 в 00:01
миколенко...миколенко..миколенко......это п....ц. малиновский потерялся. один плюс это голевой пас. зинченко обрезки, привозы.....бущан -- два гола его.
Ответить
+5
-9
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.06.2021 в 00:04
Аби не Була було би 5-2.
Ответить
+4
0
alex.belogubko (одесса)
14.06.2021 в 00:09
3 гол его -как и куда он выбел сопернику подача и гол --так будут играть не выйдут из группы --сами виноваты перехвалили и уберите этого дурака комментатора за его длинный язык
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0
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
14.06.2021 в 00:01
Будем объективны, голландцы нас раскатали, и ничья была бы очень несправедливым результатом. Скажу больше, 3-0, 3-1, был бы более объективный счет. Выделить у нас в общем-то и некого, Жору, Зубкова(повезло что мало сыграл) ну и Караваева мб... Ярмола, Малина, Забарный, Яремчук не разочаровали. Остальные - неуд. Главные разочарования - Зина, Марлос и Миколенко. Марлос конечно вообще ноль, но я от него в таком матче ничего и не ждал, последнее время он всегда пропадает простив серьезных сопреников. Опорная зона в виде Сидорчука часто лажала, надеюсь дальше Степа сможет играть. Седан надо в чувства приводить, пусть Яремчук ему кубок ЛЧ подарит, может взбодрится)
Ответить
+6
-6
oda1979 (Запорожье)
14.06.2021 в 00:03
А вот на Сидора гнать сегодня не нужно. Он свою роль на поле горного исполнил.
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+7
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
14.06.2021 в 00:12
Да ладно, пара пасов при выходах в недодачу, во 2м голе на подстраховке не было. Но в целом он не порол как Зина и Марлос. Зина уже в первые 15 минут на замену наиграл(обрезка + голевой у наших ворот, когда Зина на мяч не вышел), просто менять не на кого)
+1
-1
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Drovko (Lviv)
14.06.2021 в 00:00
Проблема в тому, що наші грати починають з сильними командами лише тоді, коли програють ..бо нічого втрачати...програвали 2-0, почали грати, пішли вперед, зрівняли рахунок, тоді знову віддали територію, ініціативу, притиснулися до воріт і пропустили 3 гол...не розумію я такої тактики ..зрівняли ..то грайте й далі...забивайте третій, а не знову на ті самі граблі ..
Ответить
+7
-1
vas1972sp
14.06.2021 в 00:00
Емоції зашкалювали -від "Все пропало,інваліди...і т.д.",до майже ейфорії і віри в перемогу і знову мовчазне розчарування і запитання-"Ну як такккк??????".
Ответить
+6
0
KozakUA (Рівне)
14.06.2021 в 00:00
Зінченко і Марлос це мінуса Збірної.А гра така, що виділити в плюс немає навіть і кого.
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+4
-3
avatar
simargl (Чернигов)
14.06.2021 в 00:10
Миколенко, Бущан
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+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 00:11
Однозначно Ярмола.
Ответить
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
14.06.2021 в 00:00
Найкращий матч на даний момент. Найкращий гол також. Зіна - стільки обрізок.....Малиновський - гольова це добре, але більшу частину матчу взагалі не видно. Ярмола - топ.
Ответить
+9
-2
chicago (chicago)
13.06.2021 в 23:59
гірші в збірній миколенко і зіна
Ответить
+11
-5
Justise (Львів)
14.06.2021 в 00:00
Марлос
Ответить
+5
-8
Leolion (Alicante)
13.06.2021 в 23:59
Во-первых, я в шоке с Голландии.Во-вторых, очень видна разница игроков в сборной, европейские ребята знают и понимают что делать с мячом, остальные - мрак. Не хочется обижать их, но у них просто нет практики топового чемпионата.Жаль конечно бегунки наши подвыпали, не хватало их.Банальный пример: Зина, Малина в 1,2 касания и сразу перевод, а Миколенко боится побежать. Ещё вопрос, у нас это в генах или как объяснить, что невероятный разрыв между защитой и нападением, центральные полузащитники либо сзади, либо впереди и в центре никого нет. Надо что-то менять Шеве. В целом, результат не по игре, нам должны были больше наколотить, но надеюсь, что остальные два матча выиграем и выйдем со 2 места, всё реально, не поносьте пацанов!
Ответить
+4
-5
oda1979 (Запорожье)
14.06.2021 в 00:07
Ну не знаю.. имхо, шева убил игру, выпустив Марлоса. Началось классическое возилово. Вышел Шапаренко и команда забегала.
Ответить
+2
-4
Мистер Блин (Хмельницкий)
14.06.2021 в 00:27
так Шева випускав Марлоса по ситуації замість Зубкова... які варіанти були на той час ?
0
0
Steelen (Запорожье)
13.06.2021 в 23:58
3-2 Результат достойный против такого соперника на его поле, хоть и турнирно негодный.
Ответить
+7
-2
Justise (Львів)
14.06.2021 в 00:02
Якого такого? Нідерланди вже не ті...просто наші сцикуни
Ответить
+2
-4
code906 (Kiev)
13.06.2021 в 23:58
Главное, что забили дважды. Это важно для следующих матчей. Всё будет хорошо!
Ответить
+7
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
13.06.2021 в 23:58
О май год, ну спасибо хоть за голы , было приятно , но безрезультатно
Ответить
+5
-1
MaximSK (Киев)
13.06.2021 в 23:58
Проиграли игру, и теперь проблема как выйти из группы, здесь одной победы над Северной Македонии уже недостаточно, возможно нужна еще победа над Австрией, а это сделать очень непросто будет. Мы увы в роли догоняющих.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 00:02
А почему это уже недостаточно? Для 3 места 3 очка могут подойти.
Ответить
+2
-1
MaximSK (Киев)
14.06.2021 в 00:04
Ты уверен что будет достаточно? Даже если третье займем, там нас будет ждать топ соперник, который вынесет нас в одну калитку.
0
0
friday13 (Івано-Франківськ)
14.06.2021 в 00:13
з другого місця на переможця групи а - італію
0
0
Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 00:20
а второе место лучше? Попасть на Италию?
0
0
vasylkoo (Львів)
13.06.2021 в 23:58
з плюсів - в команди є характер, майстерність. ЗАбракло класу - одразу помітно проблеми на лівому фланзі - напевно це був останній матч Марлоса в футболці збірної.
Ответить
+4
-2
Long (Одесса)
13.06.2021 в 23:58
Ожидаемо. С такой игрой из группы не выйдем.
Ответить
+2
-8
Мистер Блин (Хмельницкий)
13.06.2021 в 23:59
с какой такой игрой?
Ответить
+6
-1
Long (Одесса)
14.06.2021 в 00:15
с никакой такой игрой
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
14.06.2021 в 00:00
Ты промахнулся с веткой Бельгия-Россия.
Ответить
+7
-1
vituynia (Черкассы)
14.06.2021 в 00:13
Да ладно,ты смотрел сегодня Австрия-Македония, по сравнению с голландцами,два колхоза. Надеюсь хоть с ними не опозоримся.
Ответить
+1
0
Steelen (Запорожье)
13.06.2021 в 23:57
Всё-таки против Голландцев на их поле... Тоже нужно сделать скидку.
Ответить
+8
-2
ssb_ukr (Кременчук)
14.06.2021 в 00:05
Якогось хєра мінус ставить, один мінус прошу рахувати плюсом
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
13.06.2021 в 23:57
Хорошая игра, классные голы. Триллер, жаль не в нашу пользу. После евро 16 это однозначно шаг вперёд.
Ответить
+8
0
kapkan (Луганск)
13.06.2021 в 23:57
Миколенко допустил 2 результативные ошибки. Интересно на следующую игру Шевченко кого поставит слева в обороне? Бущан мог и выручит при 2-м и 3-м голах. Голландцы при этом сами играли и давали играть.
Ответить
+3
-3
oda1979 (Запорожье)
13.06.2021 в 23:59
При третьем Бущае перепугано катнул мяч в сторону углового флажка, выбей подальше и все. Ну и Седан показал какой он защитник:)))
Ответить
+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
14.06.2021 в 00:01
Второй и третий гол на Бущане. Отбивает перед собой , между рук пропускает... все как всегда. Миколенко ... просто нет слов.
Ответить
+2
-7
Long (Одесса)
14.06.2021 в 00:04
Бущан выручил в голах с 4-го по 10-й
Ответить
+3
0
magnum power (БОМЖ)
13.06.2021 в 23:57
якщо слухаєш моргерштерна, то ти не встигаєш рухатися в темпі афро-голландців ((.
Ответить
+9
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2021 в 00:00
закачать этим пижонам хэви метал в плейлисты - тогда темп взвинтится!
Ответить
+4
-2
magnum power (БОМЖ)
14.06.2021 в 00:02
trash and death only
0
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
14.06.2021 в 00:01
кому що, а зайцю - моркву
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.06.2021 в 23:57
Эээх. А такую надежду подарили, как отыгрались, львы! Ну ничего, за такой матч все равно не стыдно. Верим в победы над Австрией и Македонией, самое сложное уже позади.
Ответить
+9
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
14.06.2021 в 00:04
Не стыдно за результат, а за матч - ну то таке, неужто кто-то рассчитывал без скамейки Голландцев обыграть.
Ответить
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
14.06.2021 в 00:12
Да вот именно. Прыгнули выше головы, но аппетит приходит во время еды. Когда уже запахло ничьей и возможно победой, еще обиднее было получить третий)
+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
14.06.2021 в 00:19
А ничего не сделали чтобы его не получить. Сели в оборону и все. Если бы хоть опорную зону усилить. Шева видимо на удачу рассчитывал. Но ее и так слишком много в этом матче было. Уже в первые 15 минут рыжие могли 2-0 вести вполне закономерно.
0
0
LAZ E183 (Рига)
13.06.2021 в 23:57
Зінченко пора зав'язувати зі збірною.
Ответить
+8
-5
Джин Тоник (R)
13.06.2021 в 23:58
100%
Ответить
+3
-3
LAZ E183 (Рига)
14.06.2021 в 00:00
Та і Миколенку теж... І Караваєву.
+4
-5
Мистер Блин (Хмельницкий)
14.06.2021 в 00:17
круто! а кого тоді брати?.. от ти тренер збірної перед ЧЄ-2021 (це якщо добре пройти кваліфай), уяви (не дай Бог): ........
0
0
квасьо (Яворів)
14.06.2021 в 00:04
Ну я хоть не один такий. Аж подумав зробити відеонарізку того позорнрка, і так нервує як його розкручують. І коментатори ніколи не кажуть що Зінченко обрізався вкотре! Він по ходу вийшов на поле махати руками
Ответить
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
13.06.2021 в 23:57
Спасибо за футбол. Конечно же Нидерланды посильнее, но и некая симпатия арбитра была, что уж там скрывать. Бущан, Забарный, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук - ТОП. Зина, Малина (голевой пас, это конечно плюс), Марлос - на поле сегодня для количества.
Ответить
+8
-2
avatar
simargl (Чернигов)
14.06.2021 в 00:02
Миколенко ???
Ответить
+2
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.06.2021 в 00:24
Миколенко виноват столько же, сколько и марлос, который был только по протоколу на поле. И должен был в защите и при выходах помогать (как это делал справа Ярмоленко).
+1
0
kapkan (Луганск)
14.06.2021 в 00:12
Бущан????? Ты в своём уме??? Ты ещё Миколенко забыл!!!!
Ответить
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.06.2021 в 00:24
1. "Ты в своём уме???" - ты так со своей мамой разговаривай.
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.06.2021 в 00:25
2. Сколько Бущан отбил и забрал, не считал? Как выбивал на своих точно не видел? Возьми трубина и вместе смотрите. Я в последнем голе конечно вина есть, но такая же как и Караваева, которому Бущан и отдавал, но тот не пошел. Их же учат выходить в пас. Вот и случается такое. И не только у наших.
0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
13.06.2021 в 23:56
Пока что это самый лучший матч на евро, Очень жаль что пропустили гол на последних минутах, Спасибо за футбол ребята! Голы просто супер! Держим кулаки в четверг… Но замена с Марлосом… это «черчесовщина» какая то…
Ответить
+9
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
14.06.2021 в 00:02
про заміну: а були варіанти?
Ответить
0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
14.06.2021 в 00:14
Звісно були! Шапа який і вийшов замість Марлоса
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2021 в 00:14
довбик!
0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
14.06.2021 в 00:22
Конечно! Шапа не мог раньше выйти?
0
0
oda1979 (Запорожье)
13.06.2021 в 23:56
Ну кто-то ещё будет писать кипятком от Седана?? Недофутболер от Бога. Малина тоже слабо. Но, хоть голевую на голову Яремчука отдал. Забарный и Матвиенко -супер. Миколенко два привёз. Каравай неплохо. Фланговых бегущих у нас совсем нет.
Ответить
+12
-2
Хэффи (Полтава)
14.06.2021 в 00:12
Завидуешь, что у тебя не такая женщина как у Зинченко, неудачник
Ответить
+1
-1
LAZ E183 (Рига)
14.06.2021 в 00:32
То якщо хтось узагалі самотній, чи розлучений, він теж невдаха? Ти себе чуєш?
0
0
MaximSK (Киев)
13.06.2021 в 23:56
Сегодня оборона и вратарь очень слабо сыграли, особенно Миколенко и Караваев, они привезли первые 2 гола, третий привез Зинченко. Бущан хорошо сыграл первый тайм, но второй провалил. Ярмола, Яремчук и Шапаренко норм, благодаря ним, появилась надежда, но из за Зинченко проиграли игру увы.
Ответить
+9
-4
Justise (Львів)
13.06.2021 в 23:59
Програли через Бущана...вибий подалі і все...Зіні не вистачило росту
Ответить
+2
-6
MaximSK (Киев)
14.06.2021 в 00:02
Бущан виноват, но виноват больше Зинченко, он не должен был проигрывать борьбу в штрафной, матч показал что у нас очень слабая оборона, с Францией мы намного лучше оборонялись
+2
-4
oda1979 (Запорожье)
14.06.2021 в 00:09
Седану мозгов не хватало выбрать правильно позицию.
0
0
avatar
meffi (Захід)
13.06.2021 в 23:56
Марлос - це помилка Шеви...
Ответить
+6
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2021 в 23:57
+100500! его нужно было выпускать после 2:2
Ответить
+7
-1
Algrab (Костопiль)
14.06.2021 в 00:02
Підтримую!
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.06.2021 в 00:03
Рано выпустили. Он бы в конце был по делу !!!
Ответить
0
-2
Джин Тоник (R)
13.06.2021 в 23:55
Чем занимаються физ.тренера?По 20 лет все бегут и задыхаться.Очень жаль что так вышло
Ответить
+4
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
14.06.2021 в 00:05
Еріксену привіт передай
Ответить
+2
-2
avatar
Ігор Холост (Львов)
13.06.2021 в 23:55
Три привоза...
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2021 в 23:56
одесса не осилит!
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
13.06.2021 в 23:55
По сути Ярмоленко открыл второе дыхание команде своим шедевром. Но в обороне все слишком грустно. Как этот зинченко в сити защитника играет. диву даюсь.
Ответить
+15
0
George_D (Харьков)
14.06.2021 в 00:06
По сути да, Ярмола вернул команду в игру. До этого все было очень безнадежно. Но это не отменяет факта, что в обороне у нас проблемы. Австрияки с их кроссами на фланг Миколенки создадут нам много проблем.
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.06.2021 в 23:55
С Австрией будет ещё тяжелее
Ответить
+2
-5
Krivbass6 (Кривой Рог)
13.06.2021 в 23:55
Зинченко слабое звено.
Ответить
+6
-3
Artemanat (Кривой Рог)
13.06.2021 в 23:56
Это точно
Ответить
+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
13.06.2021 в 23:55
Опять надо поддержать Миколенко. Все имеют право на ошибку. Может на колено встать ? ... Это уже входит в привычку, творить чудеса со знаком минус (((...
Ответить
+5
-6
Artemanat (Кривой Рог)
13.06.2021 в 23:55
Он достал уже
Ответить
+4
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.06.2021 в 00:00
С Караваевым играл Ярмоленко, с Миколенко не играл ни марлос, ни Зина... Но конечно же виноват Миколенко, кто же еще.
Ответить
+5
-2
avatar
simargl (Чернигов)
14.06.2021 в 00:13
Он не может быть виноватым!! Он же динамовец )) Марлос виноват и Матвиенко с Пятовым !!!!
0
-2
avatar
Spolding711 (Днепр)
13.06.2021 в 23:55
Очень неплохо!опыта не хватило!тем не менее,браво!слава Украине!
Ответить
+5
-1
Artemanat (Кривой Рог)
13.06.2021 в 23:55
Мыколенко на лавку,долго привозить он будет?
Ответить
+6
-3
Лекарь (село Дарница)
13.06.2021 в 23:55
Результат плохой. Снова наступаем на грабли 16-го года. Не хочу писать о тех, кто провалил матч. Отмечу только, что ветеран Ярмоленко оказался лучшим в матче в нашей команде.
Ответить
+5
-1
Джин Тоник (R)
13.06.2021 в 23:54
Кошмар...наши позор,всех менять.
Ответить
0
-7
Хэффи (Полтава)
14.06.2021 в 00:15
Да всех поменять и выпустить Джин Тоник
Ответить
0
0
Steelen (Запорожье)
13.06.2021 в 23:54
Голандцы просто на 20-30% быстрее всё делают во всех смыслах, соответственно более расторопны за счёт этого превосходства в быстроте. Всё. Больше различий не было.
Ответить
+4
-1
pilips111 (Чернигов)
13.06.2021 в 23:54
У нас сегодня два ЛЭВА - Мыколэнко и Зинченко.
Ответить
+7
-4
George_D (Харьков)
13.06.2021 в 23:57
А Малиновский тогда хто?
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 23:57
Одне перелякане, друге заплакане.
Ответить
+3
-3
KDK2020 (Киев)
14.06.2021 в 00:00
мразь, тобі пащу розірвати мало за кривляння, кацйапаська собака
Ответить
+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 23:54
Шева, до сраки твої схеми...
Ответить
+1
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
13.06.2021 в 23:54
Миколенку показали що таке справжній футбол,і хто він є в ньому.
Ответить
+10
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2021 в 23:54
да уж...
Ответить
0
-2
Зритель (Харьков)
13.06.2021 в 23:54
Не фиг было над Россией стебаться. Карму в этой жизни никто не отменял.
Ответить
+6
-25
avatar
DynamoKiyv (Київ)
13.06.2021 в 23:55
В сухую проиграли разве?
Ответить
+10
-3
Golfik25 (Киев)
13.06.2021 в 23:58
ну если серьезно, то Украина реально сыграла как Раша. Два гола на дурака забили за 5 минут, но весь матч вообще ничего не показали. Голландцы, по факту слабее Бельгии да и сами много ошибались.
+4
-10
avatar
hardcorepwnz (Украина)
14.06.2021 в 00:00
Да ну прям уж как раша)) Нормально наши играли, ну привезли чуток, так хоть моменты были и голы. Не боялись идти в атаку, а сколько раз в атаку сходила Россия, Турция? Голландия не слабее Бельгии и Италии
+4
-3
аалекс ( Крым)
14.06.2021 в 00:14
Россия играла отвратительно, но сравнивать Голландию и Бельгию смешно. Вообще другой уровень.
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
13.06.2021 в 23:57
Тут хоть игра была... голов 5 штук..., а лапки тупо слились...
Ответить
+4
-2
Термит (Киев)
13.06.2021 в 23:58
Так в России сами написали: "Наши футболисты дважды попробовали на вкус настоящих бельгийских вафель от Лукаку"...
Ответить
+5
-1
FC Energy (Новая Каховка)
13.06.2021 в 23:59
За такую игру не стыдно
Ответить
+5
-3
Algrab (Костопiль)
14.06.2021 в 00:03
+3
-2
Long (Одесса)
14.06.2021 в 00:20
Еще как стыдно
0
0
Mexxxxx (Просяная)
14.06.2021 в 00:13
Только что в стриме посмотрел последние двадцать минут начиная с 2:0 на их Первом канале. Так комментаторы захлебывались от увиденного, как мы сыграли, та какой матч выдали, та еще на фоне их стоячей игры с бельгийцами
Ответить
0
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
13.06.2021 в 23:53
Мыколенко баран
Ответить
+7
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 23:56
Воно само казало що перелякане.
Ответить
+1
-3
Джин Тоник (R)
13.06.2021 в 23:56
Кроме Бусчана и Ярмоленка вся сборная такая.Как и Шева.Где замены???
Ответить
+2
-4
avatar
vasa pupkis (Киев)
13.06.2021 в 23:53
Ответить
0
-2
Mexxxxx (Просяная)
13.06.2021 в 23:53
Достойны, все равно!!! Подарили минуты счастья! Не боялись с первых минут. Да слабее технически та и физически тоже, ну ничего, есть команда. Ярмоленко тяжело, но через немогу играл. Марлоса зря взяли, ну зачем игрок в сборной, который не в состоянии один тайм просто бегать. Запретить всем нашим идти в обыгрыши возле своей вратарской. Думаю все оценили сам матч, он пока лучший!
Ответить
+4
-4
avatar
Romerik (YNWA)
13.06.2021 в 23:56
В Марлосе не в этом дело. Его поменяли, потому что он на оборону не особо помогал Мыколенку, которому и так было тяжело. А голландцы этой фишкой и пользовались...
Ответить
+4
0
Mexxxxx (Просяная)
14.06.2021 в 00:20
Так он бы и рад помочь, а как без скорости. Он на поле десять минут, а с него пот градом льет, еле дышит... У нас вообще с физикой не лады, такой темп на для нас
0
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
13.06.2021 в 23:53
Не поворачивается язык вешать собак на пацанов - и так понятно, что сыграли слабее, чем умеют. Все приехало из одной зоны - почти с одной точки: два гола и пас. Но Шева зря взял взял на работу спеца по заменам, который позавчера советовал Черчесову выпускать Черышева. Сегодня та же лажа с Марлосом...
Ответить
+2
-5
avatar
simargl (Чернигов)
13.06.2021 в 23:52
Обидно. Команда полуживая и перепуганная...
Ответить
+7
-3
Justise (Львів)
13.06.2021 в 23:55
Завжди так тіки чуть сильніше суперник і все...
Ответить
+1
-1


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.