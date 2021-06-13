Евро-2020. Нидерланды – Украина 3:2. Пятиминутного вдохновения мало - нужно расширять плейлист

Сократили календарь национального чемпионата, договорились о трех спаррингах, просмотрели огромное количество футболистов – к этому ответственному старту сборная Украины готовилась очень тщательно. Однако информационный шум вокруг команды закрутился не на основе футбольных составляющих: то волокита с формой, то скандал, связанный с плейлистом сборной, то странные кадровые решения тренерского штаба. Такой стресс вряд ли способствовал правильному настрою на турнир.

Но этого уже не изменить. Третий для себя чемпионат Европы Украина открывала матчем против сборной Нидерландов. В этом матче Андрей Шевченко выпустил со старта абсолютно прогнозируемый состав, угаданный нами полностью в анонсе: Караваев и Мыколенко на флангах защиты, Забарный и Матвиенко перед воротами Георгия Бущана. Сергей Сидорчук, а не Тарас Степаненко, в опорной зоне, Зинченко и Малиновский немного выше, Яремчук на острие атаки, Ярмоленко и Зубков как крылья полузащиты. Последнего, правда, уже на 11-й минуте из-за травмы заменил Марлос.

Нидерланды сыграли в формации с тремя центральными защитниками. Неожиданность от Франка де Бура спряталась на левом фланге, где играл опытный Патрик ван Анхольт. Остальные позиции были предсказуемыми, как и предсказуемым был активный старт поединка от "оранжевой" сборной.

Украина приняла этот вызов. Начала матч с позиционной атаки, в ходе которой в штрафной площади Нидерландов с мячом оказался Зубков. Искал возможность для удара, но так и не нашел. Соперник сразу пошел в контратаку, которую остановил Сидорчук, страхующий партнеров. Депай протащил мяч до штрафной площади и пробил, заставив Георгия Бущана делать сейв. Интересно, догадывался ли тогда голкипер "Динамо", что ему придется крутиться в воротах, словно муха в кипятке, весь матч?!

Украина организовала и свой контрвыпад, в ходе которого Ярмоленко простреливал на Яремчука, но Роман не сумел акцентировано пробить по мячу. Тогда матч выглядел очень привлекательно, обе команды обозначили свои претензии на победу, но постепенно преимущество отошло к Нидерландам. Украина защищалась почти всеми игроками, но спасал только Бущан. В первом тайме был его звездный час.

Георгий потянул очень опасный выстрел Дюмфриса с близкого расстояния, потом проводил взглядом мяч над перекладиной после удара Вейналдума. Шла только пятнадцатая минута, а Украина уже могла пропустить трижды.

Могла ли забить? Ударов по воротам почти не было. Яремчук на шестнадцатой минуте ткнул мяч легко в руки Стекеленбургу. Для "оранжевых" это был словно легкий ветерок во время вечерней прогулки. А вот у ворот украинцев бушевал ураган. Голкипер в прыжке ногой отбил удар ван Анхольта, а затем украл снаряд из-под ног Вегхорста, который выскочил один на один. Дополнили картину первого тайма, нарисованную нидерландцами, еще три удара: ван Анхольт не попал в рамку, Вейналдум с убийственной позицию не перехитрил Бущана по прозвищу "стена", Дюмфрис головой послал мяч в нескольких сантиметрах мимо стойки.

А что Украина? Наша картина была размазанной. Штрих от Ярмоленко в виде удара по воротам с правого края штрафной площади никак не украсил эту мазню. Раздражали падения Яремчука и того же Ярмоленко, настораживали ошибки Миколенко и Сидорчука. Для Украины этот тайм сложился крайне сложно. Чудом не пропустили.

Но во втором тайме чудеса закончились – началась горькая обыденность. Нидерланды будто и не нагнетали, но это было затишье перед бурей. На 52-й минуте передача из глубины прорезала левый фланг защиты сборной Украины, Дюмфрис оставил в дураках Миколенко и выполнил плотный прострел в район площади ворот, Бущан сыграл на перехвате, но отбил мяч перед собой. Результативное добивание от Вейналдума – лишь дело техники.

К этому все шло, однако Украина все равно оказалась не готовой к пропущенному (можно ли к этому подготовиться вообще?). Уже через пять минут капитулировала во второй раз. Опять Дюмфрис, опять Миколенко, дальше неудачная попытка выбить мяч от Матвиенко и удачное добивание от Вегхорста.

Украина на тот момент выглядела деморализованной. Прежде всего – с точки зрения психологии. Очевидно, это почувствовал соперник и сбавил обороты. Нидерланды отдавали предпочтение владению мячом, но не атаковали большими силами. Даже серьезно не восприняли момент Яремчука, когда тот с разворота пробил в руки Стекеленбургу.

А это был, как оказалось, звоночек для фаворита сегодняшнего матча. Звоночек, который очень быстро превратился в набатный шум. За пятнадцать минут до финального свистка Ярмоленко, приняв мяч на правом фланге, обыгрался с Яремчуком, сместился в центр и в фирменном стиле пробил – получилось очень здорово. А еще через пять минут Нидерланды были повержены в шок, когда Яремчук технично пробил головой после подачи Малиновского со штрафного.

Средняя линия сборной Украины (Зинченко, Малиновский, Сидорчук), как и защитники, провалили этот матч. Но вратарь и несколько игроков из группы атаки его спасали. 2:2 по такому характеру игры украинцев полностью устраивали, но защита до сих пор не был монолитом. Даже тогда, когда психологическое преимущество отошло к команде Шевченко. Банальный навес с левого фланга – и очень коварный результативный удар неугомонного Дюмфриса.

Это был лучший матч этого турнира. Но таким он стал в большей степени благодаря нидерландцам. У Украины можно отметить хорошую игру голкипера Бущана, а также пятиминутное прозрение в атаке. Однако этого мало – чувствовался мандраж в течение всех девяносто минут. Команда вышла не готовой психологически, тот шум, сопровождавший подготовку сборной Украины к турниру, прогнозируемо навредил коллективу. Вероятно, для вдохновения и душевного равновесия нужно расширять музыкальный список или больше предоставлять слово Андрею Павелко. Поскольку сейчас вокруг сборной много шума, который никто даже не пытался угомонить. А позитива мало – уже шестое подряд поражение на чемпионатах Европы.

Поражение закономерное. Хорошо, что не с сухим счетом, как предыдущие пять.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2020. Группа С. Первый тур

13.06.2021. Нидерланды. Амстердам. "Йохан Кройфф Арена"

Арбитр в поле - Брих (Германия)

Нидерланды – Украина 3:2

Голы: Джоржиньо Вейналдум 52, Ваут Вегхорст 57, Дензел Дюмфрис 85 – Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук 79

Нидерланды: Мартен Стекеленбург - Дензел Думфрис, Юрриен Тимбер (Йоэль Фельтман 87), Стефан де Врей, Дейли Блинд (натан Аке 64), Патрик ван Анхолт (Овен Вейндал 64) - Мартен де Роон, Джоржиньо Вейналдум, Фрэнки де Йонг - Ваут Вегхорст (Люк де Йонг 87), Мемфис Депай (Донуэл Мален 90+1)

Украина: Георгий Бущан - Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко - Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко - Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Александр Зубков (Марлос 11, Николай Шапаренко 64)

Предупреждение: Сергей Сидорчук 90+3