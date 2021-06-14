Шевченко: Мы не команда, которая становится сзади и пытается только обороняться

Андрей Шевченко ответил на вопросы украинских журналистов после игры с Нидерландами.

- Не повезло в конце?

- Интересный матч, быстрый. Очень много моментов и в первом тайме с одной и другой стороны с интересным развитием атак. Когда допускаешь ошибку, особенно в конце... Такой мяч, который мы пропустили, мы могли бы и не пропускать. Прежде всего, хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она показала после практически проигранного матча. Ребята нашли в себе силы прессинговать, мы перестроились, выпустили свежего игрока в середину, где-то наладили баланс. Думаю, команда себя очень хорошо проявила и показала.

- Что с Зубковым? Как будете решать проблему вингеров?

- Зубков почувствовал в икроножной мышце проблему, поэтому понадобилась срочная замена. С вингерами - Цыганков сейчас тренируется. Посмотрим на него на следующей тренировке. Если не будет никаких проблем, будем планировать и смотреть.

- Почему вы заменили Марлоса после его выхода по ходу первого тайма?

- Марлос вышел вместо Зубкова. Считаю, он провёл неплохой матч. Во втором тайме, когда нам не хватало скорости в середине, мы решили поменять немножко систему, выпустили Шапаренко и передвинули Зинченко. Шапаренко за счёт своей мобильности сразу добавил темп. У нас появилась возможность выше прессинговать. Я видел, как развивалась ситуация, и её надо было поменять. Я считаю, мы сделали правильную замену. Я добавлю: это не значит, что Марлос провёл плохую игру. Он дал сегодня то, что мог.

- Не думали использовать схему в три центральных защитника, как против Франции?

- В какой фазе игры? В начальной?

- В начальной.

- У нас были варианты. Считаю, 4-3-3 при наличии наших вингеров команда очень хорошо играет. Поэтому мы провели товарищеские матчи, играя по этой схеме. Мы не команда, которая становится сзади и пытается только обороняться. 4-3-3, считаю, очень хорошо ложится на нашу игру.

- Будут ли изменения в составе на Северную Македонию, учитывая, что следующий соперник, немного легче? Насколько важна эта игра, учитывая их поражение и что они будут очень настроены?

- Будем ждать такого настроя от них. Думаю, у нас тоже будет особый настрой. Будут ли замены? У нас есть пять дней, мы вернёмся завтра. Ребята потратили очень много энергии. посмотрим, у кого какие будут проблемы. Думаю, у нас есть достаточно игроков. Если мы посчитаем нужным, чтобы кто-то вышел и сыграл, у нас есть достаточно игроков. Сейчас нужно время, чтобы ребята восстановились. Посмотрим, какую игру сыграла Северная Македония, изучим и будем готовиться.