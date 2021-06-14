Триллер с участием Украины, история македонцев, скандал с BLM. Лучшие кадры Евро-2020 за 13 июня

UA-Футбол собрал для вас самые яркие моменты с третьего дня чемпионата Европы по футболу. В воскресенье побеждали Англия, Австрия и Нидерланды. Среди тех, кто потерпел поражение, к сожалению, есть и Украина

Воскресную программу открывал матч Англии и Хорватии. Конечно, болельщики поддержали Кристиана Эриксена, который до сих пор находится в больнице

Как и в матче Россия - Бельгия, акция Black Lives Matters не стала объединяющим фактором в этом поединке. Скорее даже наоборот. Если англичане стали на колено, то хорваты остались стоять, за что были освистаны болельщиками на стадионе Уэмбли

Невероятно, но факт - Англия в десятый раз принимает участие в финальной части Евро и только впервые одержала победу в стартовом матче. Ее обеспечил Рахим Стерлинг, который воспользовался пасом Келвина Филлипса из Лидса

Северная Македония дебютировала в финалах Евро в матче с Австрией. И даже смогла забить свой первый мяч - его авторам стал Горан Пандев. Представьте, его подписывал Интер еще в 2001 году!

Между тем, на Евро случился еще один скандал из-за формы. На этот раз Греция выдвинула требование к Северной Македонии сменить герб на футболках. Дело в том, что местная федерация футбола использует аббревиатуру на гербе без обозначения «Северная» - ФФМ. Греков это очень бесит. Македонцы развели руками и дипломатично отправили претензии подальше, заявив, что ФФМ - не государственная организация, соответственно не имеет никаких обязательств перед Грецией в рамках Преспанского соглашения. Тем договором Македония согласилась добавить к своему названию слово Северная, но только в случаях, касающихся государственных органов власти

Но отстоять хотя бы ничью македонцам не удалось. Во втором тайме они пропустили подачу от Алабы, которую замкнул Грегорич

Столе Димитриевски много спасал македонскую сборную, но силы были неравными - 3:1 в пользу Австрии

Наконец переходим к игре сборной Украины. Матч даже посетила королева Нидерландов Максима

Видимо, присутствие королевской персоны вдохновило хозяев поля - в первом тайме они создали немало проблем сине-желтым, и если бы не Георгий Бущан, счет наверняка был бы открыт

То, что не удалось сделать в первом тайме, получилось у голландцев после перерыва. Если с Депаем подопечные Шевченко в целом справились, то Джорджиньо Вейналдум царил в центре поля. Именно он нанес первый результативный удар в игре

Когда казалось, что Украина сломлена, нашу команду привел в себя отличный удар Андрея Ярмоленко. Это 41-й мяч Андрея за национальную сборную

Когда же Роман Яремчук замкнул подачу от Руслана Малиновского со штрафного, украинские болельщики наверняка упали в экстаз и поверили в чудо

Но команда Шевченко не дотерпела десять минут (с учетом компенсированного). Дензил Дюмфрис стал настоящим кошмаром для Виталия Миколенко и других защитников сборной Украины. Именно этот правый защитник / латераль замкнул подачу от Натана Аке, выиграв верховую борьбу у Александра Зинченко. 3:2 - в пользу Нидерландов

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