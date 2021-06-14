Англия сняла проклятие, нестареющий Пандев, 72 удара Украины. Пять фактов третьего дня Евро-2020

Матч Нидерланды – Украины пока единодушно признается самым зрелищным на Евро-2020, а гол Ярмоленко точно попадет в сборник лучших голов турнира. Но это мало утешает – сборная Украины проиграла, и по результату, и по игре свой первый матч Евро. Чем еще запомнился вчерашний день?

Англия с десятой попытки выиграла стартовый матч Евро

Главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта продолжают и буду продолжать критиковать за его выбор состава и план на игру с Хорватией, но он уже добился того, что не удавалось никому из его предшественников – сборная Англии впервые победила в своем стартовом матче Евро. Предыдущие девять попыток были неудачными (пять ничьих, четыре поражения).

Джуд Беллингем стал самым молодым игроком в истории Евро

Джуд Беллингем провел полный сезон за “Боруссию” Дортмунд, активно принимал участие в плей-офф Лиги чемпионов и выиграл Кубок Германии. А ему всего лишь 17 лет (и 349 дней). Вчера полузащитник сборной Англии стал самым молодым футболистом в истории Евро, сыграв несколько минут в игре против Хорватии. Беллингем обошел нидерландца Йетро Виллемса (18 лет 71 день).

Горан Пандев впервые сыграл на Евро спустя 7312 дней после своего дебюта за сборную

Форвард Северной Македонии Горан Пандев дебютировал за свою национальную команду еще в 2001 году. Спустя 20 лет он вывел Северную Македонию на ее первый матч в истории на Евро и именно Пандев забил первый гол Северной Македонии на турнире. К слову, Пандев в свои 37 лет и 321 день не стал самым возрастным голеадором в истории Евро. На первом месте австриец Ивица Вастич, забивший Польше на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.

Первая победа Австрии на Евро и сразу три гола

Гол Пандева не позволил Северной Македонии зацепиться за какие-то очки. Австрия во втором тайме забила дважды и выиграла 3:1. Для австрийской сборной эта победа стала первой на Евро за все время. Вчера “Das Team” забила три гола – это больше, чем на двух ее чемпионатах Европы вместе взятых (Евро-2008 один гол, Евро-2016 – еще один гол).

Украине понадобилось 73 удара, чтобы прервать серию без голов на Евро

Мало кто мог подумать, что после дубля Андрея Шевченко в ворота сборной Швеции, сборная Украины не будет забивать на Евро девять лет. Украина сделала 72 безголевых удара на чемпионатах Европы, прежде чем Ярмоленко положил свой шедевр.

Бонус: второй гол Австрии в ворота Северной Македонии стал семисотым в истории Евро. Этому событию посвящен отдельный материал от Эдуарда Кинзерского.